Nàng BTV học được 3 mẹo dùng toner từ sao Kpop giúp tăng gấp bội hiệu quả làm mờ lỗ chân lông và dưỡng da sáng căng

Trong khoảng 3 năm, biên tập viên Devon Abelman của Allure đã được lắng nghe rất nhiều bí mật làm đẹp của các thần tượng Kpop. Tuy nhiên, cây viết này không chỉ đơn thuần là biên tập lại những tips chăm da đến từ các idol Hàn để chia sẻ đến bạn đọc, mà cô còn ứng dụng kha khá bí kíp vào quy trình skincare của chính mình. Đặc biệt là trong chuyện dùng toner, BTV Devon đã thực sự áp dụng 3 mẹo sau để giải quyết các vấn đề của làn da và vô cùng hài lòng với những gì làn da nhận được.

1. Dùng để làm sạch da

Nhiều nàng không có thói quen dùng toner vì nghĩ đây là sản phẩm "vô thưởng vô phạt", không có cũng chẳng sao. Tuy nhiên thực tế, toner đem đến những lợi ích khổng lồ cho làn da và một trong số đó chính là làm sạch tối ưu.

Sau khi tẩy trang và dùng sữa rửa mặt, da bạn có thể vẫn tồn động những tàn dư mà bước làm sạch kép chưa xử lý hết; và việc thoa toner sẽ giúp dọn dẹp triệt để các cặn bẩn, mang đến cho bạn làn da sạch sâu, tinh khiết. Một số idol Hàn như Nayeon (TWICE) và Hwi Young (SF9) còn không chờ da khô sau khi làm sạch mà chuyển thẳng sang thoa toner.

2. Vỗ toner

BTV Devon rất thích chiêu vỗ toner của các idol Hàn. Tuyệt chiêu này sẽ giúp toner thẩm thấu dễ dàng hơn, làn da nhận được tối ưu độ ẩm và dưỡng chất. Bên cạnh đó, thao tác vỗ toner cũng kích thích máu lưu thông, từ đó làn da thêm hồng hào, khỏe khoắn.

BTV Devon thường vỗ nhẹ toner Cosrx Propolis Synergy Toner lên da. Sản phẩm chứa chiết xuất keo ong đen và mật ong giúp làn da của bạn có được độ mịn màng, căng bóng lấp lánh.

Cosrx Propolis Synergy Toner (Khoảng 490.000 VNĐ).



3. Dùng toner để làm dịu làn da mụn

Những lúc da nổi mụn, BTV Devon sẽ dùng miếng bông cotton thấm đẫm toner Then I Met You Birch Milk Refining Toner, chấm nhẹ lên vùng da đang gặp vấn đề và sản phẩm chứa AHA và PHA này sẽ giải phóng lỗ chân lông, đẩy nhanh tốc độ lành mụn. Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua công dụng làm sáng da, làm mờ nếp nhăn và hô biến lỗ chân lông như nhỏ mịn hơn của lọ toner đến từ Then I Met You.

Then I Met You Birch Milk Refining Toner (Khoảng 750.000 VNĐ).



Nguồn: Allure