Kinh nghiệm skincare tuổi 30 của tôi: Thay toner liên tục và loại nào cũng dưới 300k

Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner (giá 245k/ 200ml) chứa cả Galactomyces và Pure Vitamin C - hai thành phần có khả năng dưỡng trắng, trị thâm chống lão hóa ưu việt. Galactomyces có khả năng tăng cường tác dụng của các thành phần chuyên làm trắng khác như Vitamin C, Vitamin B3 lên vài lần vậy nên bạn nhanh chóng có được làn da trắng mịn khi dùng lọ toner này.