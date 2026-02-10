Nàng "bạch liên hoa" của showbiz Việt, tạo hình đắt giá không chê được điểm nào

Trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025, Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện như một "bạch liên hoa" đúng nghĩa - thanh khiết, mềm mại nhưng vẫn đủ sức hút để khiến ống kính không thể rời đi. Không chọn lối lộng lẫy áp đảo hay những chi tiết cầu kỳ thị giác, nàng hậu bước vào sự kiện bằng vẻ đẹp nhẹ như sương, tạo nên khoảnh khắc thời trang mang màu sắc văn hóa rõ nét hiếm thấy tại thảm đỏ năm nay.

Hoa hậu Thanh Thuỷ hoá nữ thần tại thảm đỏ WeChoice Awards 2025. (Nguồn: raindinh.official)

Điểm gây ấn tượng đầu tiên chính là layout makeup trong trẻo. Lớp nền được xử lý mỏng, căng bóng kiểu glass-skin, giữ nguyên cấu trúc da thay vì che phủ hoàn toàn. Phần má phủ sắc hồng đào dịu, tán cao về thái dương giúp gương mặt thêm thanh thoát. Đôi mắt trang điểm nhẹ với tông cam đào, nhấn mi cong tự nhiên thay vì eyeliner sắc nét, tạo hiệu ứng mong manh rất "bạch liên". Môi son đỏ san hô bóng nhẹ trở thành điểm nhấn vừa đủ để tổng thể không bị nhạt.

Tóc được búi gọn, cài hoa sen trắng - chi tiết nhỏ nhưng hoàn thiện hoàn hảo tinh thần cổ điển Á Đông. Toàn bộ layout không hướng đến sự sắc sảo mà tập trung tôn nét thanh thuần, đúng với khí chất của Thanh Thủy.

Layout makeup cùng chiếc đầm trắng được NTK Lê Thanh Hoà thiết kế riêng của Thu Thuỷ càng khiên cô nổi bật trên thảm đỏ. (Nguồn: TikTok)

Nếu lớp makeup mang đến vẻ đẹp trong trẻo, thì trang phục lại trở thành chương kể đậm chất văn hoá - thiết kế Thanh Thủy diện tại WeChoice Awards do NTK Lê Thanh Hoà thực hiện. Theo mô tả, thiết kế lấy cảm hứng từ dòng gốm sứ men trắng đặc trưng của thời Lý - Trần (thế kỷ XI-XIV), gợi nhắc vẻ đẹp thanh nhã của sắc men trắng ngà từng hiện diện rộng khắp kinh thành Thăng Long xưa. Những họa tiết quen thuộc như cánh sen, sóng nước, biểu trưng tiêu biểu của mỹ thuật gốm Việt được chắt lọc và tái hiện một cách tinh tế. Trên nền chất liệu mềm mại, NTK Lê Thanh Hoà khéo léo hiện thực hóa hình ảnh hoa sen thông qua kỹ thuật thêu thủ công tinh xảo, góp phần làm nổi bật vẻ thanh thoát và tinh tế của thiết kế.

Bên cạnh đó, chiếc áo choàng lấy cảm hứng từ áo Nhật Bình, một di sản quý giá của cổ phục Việt. Thiết kế gây ấn tượng với phần ống tay lớn, được thực hiện trên chất liệu lụa tơ tằm Mã Châu. Sự kết hợp giữa chất liệu lụa truyền thống cùng hơi thở đương đại đã tạo nên một tổng thể vừa thướt tha, vừa trang nhã, giúp Thanh Thủy tỏa sáng rạng rỡ và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa trong nhịp sống đương đại.

LÊ THANH HÒA X Hoa hậu Thanh Thuỷ: Gốm sứ nở hoa trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025.

Bên dưới loạt ảnh thảm đỏ, nhiều netizen cũng nhanh chóng dành lời khen cho nhan sắc lẫn tỷ lệ hình thể của Thanh Thủy. Gương mặt thanh tú kết hợp bờ vai mảnh và khung xương đẹp giúp cô mặc thiết kế theo cách rất "đắt" - không bị trang phục lấn át mà ngược lại còn nâng tầm tổng thể. Không ít bình luận cho rằng chính phần vai thon và dáng cổ cao đã khiến bộ váy phát huy trọn vẹn tinh thần thanh nhã, biến Thanh Thủy thành hình ảnh chuẩn "bạch liên hoa" trên thảm đỏ năm nay.



Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam Thanh Thuỷ. (Nguồn: TikTok)







