"Nam thần" đình đám một thời giờ là ông bố U40, gây chú ý với hành trình cùng con trai trong "Cha con vạn dặm"

Trần Ba Duy sinh năm 1990, là hotboy đình đám một thời, nổi lên từ trào lưu "Đẹp trai có nhiều đứa yêu" nhờ ngoại hình điển trai. Lúc mới được chú ý, anh được dân mạng nói có gương mặt giống với các thần tượng Hàn Quốc.

Sau khi trở thành hiện tượng mạng, hot boy Hà thành tham gia làm người mẫu ảnh, đóng MV. Anh còn xuất hiện trong một số phim truyền hình như Mặt nạ da người, Lời ru mùa đông, sitcom Chuyện chúng mình, Những phóng viên vui nhộn...

Tuy nhiên lần này, Trần Ba Duy đến với chương trình Cha con vạn dặm trong một vai trò rất khác, là một ông bố tuổi U40.

Trước chuyến đi, Trần Ba Duy chia sẻ con trai Trần Gia Huy (biệt danh Đậu) là cậu bé giàu cảm xúc, thích khám phá, cởi mở và đặc biệt yêu động vật. Ở độ tuổi 9 đến 10, mỗi ngày con đều có thêm những suy nghĩ mới, những câu hỏi mới. Có những điều, theo anh, chính bố mẹ cũng học được từ con thông qua những cuộc trò chuyện tưởng chừng rất nhỏ. Chuyến đi Tết tới Pa Phách - Mộc Châu vì thế không đơn thuần là một kỳ nghỉ đầu năm. Đó là hành trình được thiết kế để hai bố con có thêm thời gian ở cạnh nhau, cùng trải nghiệm và cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của con.

Ba Duy bên cạnh cậu con trai Trần Gia Huy

Tại Pa Phách, bố con Đậu không đứng ngoài quan sát mà trực tiếp bước vào đời sống của người Mông trong những ngày Tết. Ngày 30 Tết, hai bố con có mặt trong căn nhà của trưởng bản khi gia đình chuẩn bị nghi lễ mổ lợn. Một nghi lễ thiêng liêng, nơi tổ tiên được mời về ăn Tết cùng con cháu.

Ba Duy để con trai đứng cạnh, lắng nghe từng câu chuyện về ý nghĩa của nghi lễ, về cách người Mông gìn giữ phong tục qua nhiều thế hệ. Với Đậu, đó là lần đầu tiên con hiểu rằng Tết không chỉ là mâm cơm sum họp, mà còn là sự kết nối giữa những người đang sống với tổ tiên của mình và giữa cộng đồng những người đang sống cùng nhau.

Sang ngày giã bánh dày, hai bố con lại có thêm một trải nghiệm “vừa mệt vừa vui”. Những nhịp chày dồn dập của trai bản khiến Ba Duy và Đậu nhanh chóng thấm mệt. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười vang lên nhiều hơn, khoảng cách giữa bố và con cũng được rút ngắn lại một cách tự nhiên khi hòa cùng nhịp sống sinh hoạt của người dân trong buổi tối 30 Tết vừa gấp gáp, vừa ấm cúng, sum vầy. Đậu say sưa ăn những chiếc bánh dày nóng hổi một cách ngon lành, có lẽ không chỉ vì vị nếp dẻo hay vị ngọt lạ miệng của mật ong, mà còn vì đó là chiếc bánh được làm bằng chính công sức và trải nghiệm khó quên cùng bố ở một nơi khác biệt.

2 bố con Đậu giã bánh dày

Sáng mùng Một, không khí Tết Mông hiện lên trọn vẹn hơn trong hội xuân của bản. Bố con Đậu mặc trang phục truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian. Có những lần thua liên tiếp, có những khoảnh khắc vụng về, nhưng tất cả đều được đón nhận bằng sự hào sảng và ấm áp của người dân địa phương.

Ba Duy thừa nhận, điều anh trân trọng nhất trong chuyến đi không nằm ở cảnh đẹp, trải nghiệm và khám phá văn hóa mà là cảm giác được sống chậm lại bên con. Không lịch trình dày đặc, không áp lực công việc, chỉ có thời gian thật sự dành cho nhau.

2 bố con Đậu hòa mình vào lễ hội

Cha Con Vạn Dặm đã không cố gắng kể một câu chuyện lớn lao. Chương trình chọn cách lùi lại, tạo không gian để mối quan hệ cha con được bộc lộ tự nhiên nhất. Với bố con Đậu, đó là một cái Tết khác, một chuyến đi đủ sâu để cả hai hiểu nhau hơn và trở thành ký ức đẹp trong tuổi thơ của con. “Bên cạnh việc hiểu thêm nhiều về bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam thì mình có rất nhiều kỉ niệm với con trai của mình”, đó cũng chính là điều Cha Con Vạn Dặm luôn mong muốn mang đến cho các cặp nhân vật tham gia chương trình.

Cha Con Vạn Dặm là series truyền hình thực tế thiết kế những chuyến đi riêng cho các cặp bố con, khám phá văn hóa và đời sống tại nhiều vùng miền, hướng tới việc xây dựng sự kết nối bền chặt trong gia đình.

Tiếp tục đón xem series Bố Con Đậu tại Mộc Châu tiếp tục lên sóng đến hết ngày 20/1, phát sóng lúc 7h10 từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.