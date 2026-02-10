MV Bống Bống Bang Bang bị khai tử: Hội các mẹ, các bà khóc ròng vì mất "thần chú dỗ ăn"

Việc MV “Bống Bống Bang Bang” – ca khúc thiếu nhi từng đạt hơn 600 triệu lượt xem trên YouTube – bất ngờ bị gỡ khỏi nền tảng đã gây ra không ít xôn xao trong cộng đồng phụ huynh. Không chỉ là câu chuyện bản quyền hay kiểm duyệt nội dung, sự việc còn chạm đến một khía cạnh rất đời sống: hàng triệu bà mẹ, ông bà đã mất đi “thần chú dỗ ăn” quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Khi một bài hát thiếu nhi trở thành “bảo bối quốc dân”

Ra mắt từ năm 2016 trong bộ phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, “Bống Bống Bang Bang” nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng trong các gia đình có trẻ nhỏ.

Giai điệu vui nhộn, ca từ đơn giản, hình ảnh bắt mắt khiến bài hát này được bật lên hàng nghìn lần mỗi ngày trong các gia đình Việt, đặc biệt vào… giờ ăn.

Không ít phụ huynh thừa nhận, chỉ cần tiếng nhạc vang lên, trẻ đang khóc cũng nín, trẻ đang ngậm miệng lập tức há ra, thìa cơm theo đó “thuận buồm xuôi gió”. Dần dần, “Bống Bống Bang Bang” không còn là bài hát, mà trở thành công cụ hỗ trợ nuôi con quen thuộc.

MV bị gỡ chính xác là cú sốc với nhiều gia đình có trẻ nhỏ

Khi MV chính thức biến mất khỏi YouTube, phản ứng không chỉ đến từ cộng đồng mạng, mà còn lan rộng trong các nhóm phụ huynh.

Không chỉ dừng lại ở chuyện dỗ ăn, nhiều em bé cũng rất thích giai điệu của bài hát, khiến cha mẹ dễ dàng dỗ con khi bé quấy khóc hơn.

Vẫn biết chuyện cho trẻ vừa ăn vừa xem TV chưa hẳn đã là tốt nhưng mỗi mẹ, mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng trong hành trình nuôi con. Tuy nhiên, MV Bống Bống Bang Bang là MV ca nhạc thân thuộc với nhiều trẻ thì là điều không thể phủ nhận.

Không ít ông bà. những người trực tiếp trông cháu ban ngày rơi vào tình cảnh lúng túng, việc cho trẻ ăn đã quen thuộc với giai điệu ấy.

Không chỉ dừng lại ở vai trò “thần chú dỗ ăn”, với nhiều gia đình, “Bống Bống Bang Bang” còn là một phần ký ức tuổi thơ của trẻ nhỏ trong suốt gần một thập kỷ qua. Từ những năm đầu đời, nhiều em bé lớn lên cùng giai điệu quen thuộc này: nghe khi ăn, khi chơi, khi chuẩn bị đi ngủ; thuộc lời trước cả khi nói sõi; lắc lư theo nhạc trước cả khi biết nhịp điệu là gì.

Với không ít phụ huynh, bài hát ấy gắn với những khoảnh khắc rất đời thường nhưng khó quên: bữa cơm đầu tiên con chịu ăn ngoan, lần đầu con bật cười theo tiếng nhạc, hay những buổi tối cả nhà quây quần bên chiếc điện thoại nhỏ. Vì thế, khi MV bị gỡ khỏi nền tảng, cảm giác mất mát không chỉ đến từ sự bất tiện trong sinh hoạt, mà còn là sự hụt hẫng của một mảnh ký ức quen thuộc bỗng dưng biến mất.

Trong dòng chảy nhanh của nội dung số, hiếm có sản phẩm thiếu nhi nào đủ sức tồn tại bền bỉ để trở thành “bạn đồng hành” của nhiều thế hệ trẻ em như “Bống Bống Bang Bang”.