Nam giáo viên tiếng Anh gây chú ý khi chia sẻ lý do không cho con đi học mẫu giáo

Xuất hiện trong series Cha Con Vạn Dặm trên VTV3 được dẫn dắt bởi đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà, giáo viên tiếng Anh Cee Jay gây chú ý khi chia sẻ một lựa chọn giáo dục khác số đông: Không cho con học mẫu giáo trước khi vào lớp 1. Nhưng phía sau quyết định này không phải là sự phủ nhận giáo dục sớm, mà là một quan điểm nhất quán về vai trò của người cha trong những năm đầu đời của trẻ.

Trước khi vào lớp 1, con gái Cee Jay không học mẫu giáo. Quyết định này xuất phát từ điều kiện thực tế của gia đình: Cả bố và mẹ đều làm việc tại nhà, có thể trực tiếp chăm sóc và tổ chức cho con tham gia các hoạt động vận động như bơi, đạp xe hay sinh hoạt câu lạc bộ để phát triển kỹ năng xã hội.

Theo Cee Jay, khi gia đình có thể chủ động thời gian, cha mẹ hoàn toàn có thể trở thành môi trường học đầu tiên của con. Bản thân anh cũng là một người có nền tảng giáo dục, là một giáo viên dạy trẻ ở độ tuổi con mình nên có vừa đảm bảo được được chương trình học cho con, vừa tạo cho con được nền tảng cảm xúc và đồng hành suốt những năm đầu đời. Tuy vậy, anh cũng thừa nhận việc không học mẫu giáo có thể khiến trẻ ít cơ hội tiếp xúc tập thể hơn. Vì thế gia đình vẫn chủ động tạo môi trường để con tham gia các hoạt động cộng đồng thay vì để con tách khỏi xã hội.

Trong hành trình 3 ngày 2 đêm tại Pù Luông (Thanh Hóa), khi cùng con trải nghiệm các hoạt động như chăn vịt, tự đi bán vịt, bắt ếch đêm hay leo thác, Cee Jay không xuất hiện như một người hướng dẫn hay kiểm soát con, mà như một người đồng hành. Với anh, việc nuôi dạy con không chỉ nằm ở trách nhiệm bảo vệ hay chu cấp, mà quan trọng hơn là khả năng trò chuyện và lắng nghe con mỗi ngày.

Cee Jay cho biết khoảng thời gian đưa con đi học và đón con về luôn là lúc quý giá nhất trong ngày. Đó là lúc bố hỏi con điều gì vui nhất và điều gì không vui trong ngày, không phải để dạy con ngay lập tức, mà để hiểu con đang nhìn thế giới như thế nào.

Giáo viên tiếng Anh Cee Jay gây chú ý khi chia sẻ một lựa chọn giáo dục khác số đông: Không cho con học mẫu giáo trước khi vào lớp 1.

Điều Cee Jay đặc biệt nhấn mạnh trong suốt cuộc trò chuyện không nằm ở việc trẻ nên hay không nên học mẫu giáo, mà ở chất lượng sự hiện diện của cha mẹ trong những năm đầu đời. Theo anh, nhiều phụ huynh hiện nay thực sự bận rộn, nhưng cũng có không ít trường hợp vô tình để khoảng cách với con lớn dần vì thiếu những cuộc trò chuyện nhỏ mỗi ngày.

"Sự hiện diện không nằm ở việc mình dành cho con được bao nhiều giờ, bao nhiêu phút" - anh chia sẻ trong chương trình. "Có thể chỉ 5 phút, thậm chí 2 phút thôi, nhưng nếu mình hiện diện toàn tâm toàn ý con sẽ nhớ cả đời".

Trong hành trình tại Cha Con Vạn Dặm, chính cách đồng hành nhẹ nhàng nhưng nhất quán ấy đã giúp khán giả nhìn thấy rõ triết lý giáo dục của một người cha: Không đặt nặng việc dạy con theo khuôn mẫu, mà đặt trọng tâm vào việc ở bên con đủ gần để hiểu con lớn lên như thế nào mỗi ngày.

