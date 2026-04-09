Mẹ nuôi dưỡng đứa trẻ biết điều, bố nuôi dưỡng đứa trẻ tự tin giao tiếp

Trong nhiều gia đình, mẹ vẫn là người gánh vác phần lớn việc chăm con. Bố chỉ cần thỉnh thoảng chơi với con, thay tã, hay kể một câu chuyện trước giờ ngủ cũng dễ được khen là “ông bố tốt”.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đó vốn dĩ là trách nhiệm của người làm cha. Vậy tại sao lại trở thành “giúp đỡ”? Từ “giúp” này ẩn chứa một mặc định: chăm con là việc của mẹ, còn bố chỉ là người hỗ trợ. Chính suy nghĩ này đang âm thầm ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của trẻ.

Kỹ năng giao tiếp của trẻ bắt đầu từ gia đình

Khả năng giao tiếp của trẻ không phải tự nhiên mà có, mà được hình thành từ chính môi trường gia đình.

Thông thường:

Mẹ tỉ mỉ, dạy con biết quan tâm đến cảm xúc người khác, biết tuân thủ quy tắc

Bố lại thoải mái hơn, thường dẫn con khám phá, giải quyết vấn đề và tương tác xã hội

Hai cách nuôi dạy này đều quan trọng như nhau .

Nếu bố vắng mặt trong quá trình nuôi dạy, trẻ có thể chỉ học được cách “ngoan ngoãn”, nhưng lại thiếu:

Sự chủ động kết bạn

Kỹ năng xử lý mâu thuẫn

Khả năng tìm vị trí của mình trong tập thể

Trẻ có bố đồng hành thường tự tin hơn trong các mối quan hệ

Nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ có bố tích cực tham gia nuôi dạy từ nhỏ thường:

Dễ kết bạn hơn

Biết hợp tác với người khác tốt hơn

Lý do là cách bố chơi và tương tác với con vốn đã là một “bài tập xã hội” tự nhiên:

Khi chơi, bố thường khuyến khích con tự nghĩ cách giải quyết vấn đề

Khi con xích mích với bạn, bố thường để con tự xử lý trước

Những trải nghiệm này giúp trẻ tích lũy kỹ năng giao tiếp thực tế – thứ mà trẻ sẽ cần suốt cuộc đời.

Vai trò của bố còn là một “tấm gương sống”

Không chỉ dừng lại ở việc đồng hành, sự hiện diện của bố còn là một hình mẫu quan trọng:

Với con trai:

Con học được rằng một người đàn ông có thể vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng; vừa chăm lo gia đình, vừa tôn trọng bạn đời

Với con gái:

Cách bố đối xử với con sẽ định hình niềm tin và kỳ vọng đầu tiên của con về người khác giới

Những bài học này không cần lời dạy, mà đến từ chính hành động mỗi ngày.

Bố không phải “người giúp”, mà là người đồng hành

Vì vậy, các ông bố hãy nhớ rằng:

Bạn không phải là người “giúp đỡ” trong gia đình, mà là người cùng mẹ đứng chung một chiến tuyến trong hành trình nuôi dạy con.

Hãy thử:

Đặt điện thoại xuống

Tắt TV đi

Dành thời gian chơi cùng con, chạy nhảy ngoài trời

Lắng nghe con kể về một ngày ở trường

Mỗi phút bạn dành cho con hôm nay đều đang góp phần xây dựng nền tảng cho tương lai của con.

Đến một ngày, khi con tự tin bước vào tập thể, biết kết bạn và ứng xử khéo léo, bạn sẽ nhận ra:

Những điều mình làm hôm nay hoàn toàn xứng đáng.