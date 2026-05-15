Mỹ nữ siết cân khiến chân biến dạng vừa lộ mặt mộc gây bão

Tống Tổ Nhi là một trong những "tiểu hoa đán" nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, được yêu mến nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất ổn định từ khi còn rất nhỏ. Bắt đầu nổi tiếng với vai Na Tra thời thơ ấu, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án cổ trang lẫn hiện đại, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất, mỹ nhân sinh năm 1998 còn được đánh giá cao về visual, thường xuyên lọt top những mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz nhờ vẻ đẹp cổ điển được ví von như những mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc).

Mới đây, khoảnh khắc mặt mộc hoàn toàn 100% của nữ diễn viên cũng bất ngờ leo hot search. Dù không trang điểm nhưng nhan sắc tự nhiên của Tống Tổ Nhi vẫn nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Tống Tổ Nhi xuất hiện với gương mặt mộc tại phim trường. (Nguồn: Weibo)

Có thể thấy, dù vẫn lộ dấu hiệu mệt mỏi, đặc biệt ở vùng mắt với quầng nhẹ và biểu cảm khá nhợt nhạt nhưng visual không son phấn của Tống Tổ Nhi vẫn ghi điểm với người nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn cùng đường xương hàm thanh thoát giúp nữ diễn viên giữ được nét thanh tú đặc trưng, ngay cả trong những khoảnh khắc cam thường cận mặt. Làn da của cô cũng là điểm cộng ấn tượng: sáng, đều màu và vẫn có độ tươi tắn, tạo cảm giác rất tự nhiên, trong trẻo. Nhiều netizen cho rằng chính trạng thái mắt mộc ổn áp này càng cho thấy lợi thế nhan sắc của Tống Tổ Nhi, bởi các đường nét thanh tú và khí chất nhẹ nhàng gần như không bị ảnh hưởng khi thiếu lớp trang điểm.

Trạng thái làn da của Tống Tổ Nhi khi không makeup được đánh giá ở mức tốt. Điểm trừ duy nhất trên gương mặt nữ diễn viên chính là đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ.

Mặt mộc của Tống Tổ Nhi khiến nhiều netizen bất ngờ vì sau thời gian siết cân, trạng thái vẫn khá ổn.

Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn giúp nhan sắc của Tống Tổ Nhi được nhiều người yêu thích. (Ảnh: Weibo)

Thời gian gần đây, Tống Tổ Nhi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán vì vóc dáng quá được xem là ở mức gầy đáng báo động. Trong những hình ảnh mới nhất, đôi chân của nữ diễn viên nhỏ đến mức gây choáng, mảnh khảnh quá đà khiến nhiều người cảm thấy mất cân đối, thậm chí trông như hơi biến dạng. Không chỉ chân tay, vóc dáng của nữ diễn viên cũng bị đánh giá là quá mỏng, trông thiếu sức sống. Do đó, nhiều cộng đồng mạng còn cho rằng giờ chỉ nên nhìn gương mặt Tống Tổ Nhi thay vì vóc dáng.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng việc siết cân quá mức có thể là một trong những lý do khiến gương mặt cô gần đây trông hốc hác hơn. Nhiều người cho rằng với nền tảng đường nét vốn đã thanh tú, nếu "có da có thịt" thì visual tự nhiên của nữ diễn viên thậm chí còn nổi bật hơn nữa.

Vóc dáng mỏng dính, đôi chân như biến dạng của Tống Tổ Nhi vì quá gầy.