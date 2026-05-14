Càng tối giản càng sang: Công thức mặc đẹp chuẩn “old money” cho mùa hè 2026

Không phô trương logo, không chạy theo những gam màu rực rỡ hay kiểu dáng cầu kỳ, tinh thần của phong cách này nằm ở cảm giác nhẹ nhàng, sang trọng và khiến người mặc trông “đắt giá” một cách tự nhiên. Và mùa xuân hè năm nay, những set đồ mang tông màu trung tính, chất liệu thoáng mát cùng phom dáng rộng rãi đang trở thành lựa chọn được nhiều cô gái theo đuổi nhất.

Nhìn vào loạt outfit với bảng màu beige, trắng kem, nâu caramel hay kaki nhạt, có thể thấy công thức mặc đẹp của phong cách old money thực ra không hề phức tạp. Chỉ cần chọn đúng chất liệu và ưu tiên sự tinh giản, tổng thể đã đủ tạo cảm giác thanh lịch và có gu.

Một trong những kiểu phối dễ ứng dụng nhất là áo gile linen màu be kết hợp cùng quần short hoặc quần suông trắng. Set đồ này mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại, đặc biệt phù hợp với những ngày hè nóng bức. Chất liệu linen hoặc cotton đũi giúp trang phục luôn thoáng mát, trong khi gam màu trung tính khiến outfit trông sang hơn hẳn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Nếu thích vẻ ngoài nữ tính nhưng vẫn giữ tinh thần tối giản, áo sơ mi màu nâu sữa hoặc kem nhạt mix cùng quần short cạp cao sẽ là lựa chọn rất đáng thử. Đây là kiểu phối đồ thường xuất hiện trong những bộ phim lấy bối cảnh nghỉ dưỡng châu Âu: nhẹ nhàng, thư thái nhưng vẫn đầy khí chất. Chỉ cần thêm một chiếc mũ cói, sandal quai mảnh hay túi da mềm là tổng thể đã đủ tạo cảm giác “quý cô mùa hè”.

Trong khi đó, combo sơ mi oversized kẻ sọc mảnh phối quần suông nâu caramel lại mang đến hình ảnh trưởng thành và thanh lịch hơn. Kiểu phối này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở hoặc những buổi cà phê cuối tuần. Điểm thú vị của phong cách old money là dù trang phục rất đơn giản, tổng thể vẫn tạo cảm giác chỉn chu nhờ bảng màu hài hòa và phom dáng rộng vừa phải.

Ngoài màu sắc, phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên tinh thần “giàu ngầm” đặc trưng. Những đôi sandal tối giản, thắt lưng da mảnh, khuyên tai vàng nhỏ hoặc túi cói thủ công đều giúp outfit trông tinh tế hơn mà không bị phô trương. Thay vì đeo quá nhiều phụ kiện nổi bật, phong cách này ưu tiên những món đồ nhỏ nhưng có chất lượng và tính ứng dụng cao.

Điểm khiến xu hướng này được yêu thích chính là sự thoải mái. Không bó sát, không gò ép cơ thể, các set đồ old money mùa hè thường có phom rộng nhẹ, mềm mại và dễ di chuyển. Người mặc vừa cảm thấy dễ chịu, vừa giữ được vẻ ngoài thanh lịch suốt cả ngày.

Có thể nói, “old money” không chỉ là một kiểu mặc mà còn là cảm giác sống chậm, tinh gọn và ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Và trong những ngày hè oi nóng, những set đồ tối giản với gam màu dịu mắt, chất liệu tự nhiên chính là cách dễ nhất để trông sang trọng mà vẫn thật thư thái.

