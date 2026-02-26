Mỹ nữ khiến MXH rung động suốt hơn 1 tuần qua: Ảnh chụp vội mà xinh đẹp tuyệt trần, style chuẩn quý cô thanh lịch

Sadie Sink nổi tiếng khi mới chỉ là cô nàng tuổi teen với vai diễn Max Mayfield trong Stranger Things. Trải qua nhiều mùa phim, Sadie Sink giờ đã trưởng thành và ngày càng xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi.

Mới đây, khi đến dự đám cưới của bạn diễn Maya Hawke vào ngày 14/02, Sadie Sink trở nên rất viral chỉ nhờ một khoảnh khắc ngoái nhìn camera. Nhan sắc tuổi 23 của Sadie Sink gây rung động vì nét dịu dàng, thanh lịch, và cũng không kém phần ngọt ngào, trong trẻo. Với nhan sắc chuẩn mỹ nhân, Sadie Sink được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành siêu sao trong tương lai.

Không chỉ mang nét đẹp trang nhã, gu thời trang dạo phố của Sadie Sink cũng vô cùng thanh lịch, cuốn hút. Chỉ với những món thời trang quen thuộc, mỹ nhân 23 tuổi đã tạo nên loạt bộ cánh đậm chất nữ tính, và ghi trọn điểm tinh tế.

Sadie Sink rất mê áo khoác dáng dài. Đây là món thời trang kinh điển luôn được ưa chuộng vào mỗi mùa lạnh, không bao giờ lỗi mốt theo thời gian. Vậy nên, chưa bao giờ là thừa khi chị em lưu những cách mặc item này.

Sadie Sink đa dạng hóa phong cách với những mẫu áo khoác dáng dài thời thượng như áo khoác da, áo khoác dạ tông màu đen hay áo màu xám trẻ trung mà vẫn trang nhã. Một trong những cách đơn giản nhất để mặc áo khoác dài chính là kết hợp với quần jeans ống suông. Công thức này toát lên sự phóng khoáng, "cool" nhưng vẫn thanh lịch. Sadie Sink lựa chọn giày cao gót mũi nhọn hay sandal cao gót quai mảnh cho những set áo khoác dài của mình để tôn dáng tối ưu, đồng thời cộng thêm điểm sang chảnh cho tổng thể.

Cách mix đồ sang chảnh, yêu kiều hơn chính là kết hợp áo khoác da dáng dài với chân váy. Sau đó chỉ cần hoàn thiện tổng thể outfit bằng một đôi giày cao gót mũi nhọn, người mặc đã có bộ cánh đẹp hoàn hảo.

Váy hoa là kiểu trang phục lý tưởng để diện từ mùa xuân sang mùa hè. Món thời trang này mang đến cho người mặc nét tươi trẻ, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần thanh lịch, tinh tế. Bằng cách lựa chọn thiết kế váy nhấn eo, Sadie Sink đi giày bệt vẫn có tổng thể vóc dáng cao ráo, thanh thoát. Những item như túi xách màu trắng hay giày loafer mũi nhọn ăn nhập hoàn hảo với bộ cánh. Các món phụ kiện này không chỉ dừng lại ở sự hòa hợp về màu sắc mà còn góp phần giúp tổng thể thêm tinh tế, tao nhã.

Áo gile và quần ống suông là "cặp bài trùng" rất ăn ý. Trong khi áo gile rất phóng khoáng và tôn lên nét quyến rũ của người mặc thì quần ống suông lại cân bằng sự thanh lịch, tinh tế. Thao tác sơ vin giúp tổng thể bộ cánh càng thêm chỉn chu, sang trọng. Đôi giày cao gót mũi nhọn là một mảnh ghép không thể hợp lý hơn. Mẫu giày này giúp kéo dài chân và nâng cấp cả bộ đồ.

Sadie Sink ngọt ngào tựa "cô gái nhà bên" khi diện combo gồm áo nhung tay bồng vừa sang chảnh, vừa yêu kiều với quần ống rộng màu xanh dương. Thao tác sơ vin rất quan trọng vì góp phần tôn dáng và hoàn thiện vẻ thanh lịch. Tuy nhiên, tổng thể bộ cánh không thể đạt sự tinh tế tối đa nếu không có thắt lưng và giày cao gót mũi nhọn. Kiểu tóc buộc nửa phảng phất nét cổ điển vì giúp diện mạo của người mặc thêm nữ tính, sang chảnh. Chiếc túi xách màu hồng mận tạo điểm nhấn vô cùng quyến rũ, sắc sảo cho bộ cánh.

Mỹ nhân Sadie Sink như nàng tiểu thư đích thực khi diện combo trang phục gồm áo gile kết hợp với chân váy voan, áo khoác dạ và giày cao gót mũi nhọn. Chiếc khăn voan mỏng là điểm nhấn không thể lý tưởng hơn vì nâng cấp vẻ sang chảnh cho outfit. Bộ cánh trở nên tinh tế tới từng chi tiết nhờ chiếc túi xách màu nâu, phom mini.

Ảnh: Sưu tầm