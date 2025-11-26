Mỹ nhân từng bị miệt thị ngoại hình nay ép cân gầy trơ xương

Trong ngành công nghiệp Kpop, chuyện ăn kiêng nghiêm ngặt hay ép cân để giữ hình ảnh vốn không còn xa lạ, thậm chí đã trở thành “quy chuẩn ngầm” đối với nhiều thần tượng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cộng đồng mạng bắt đầu bày tỏ sự lo lắng khi nhiều nữ idol xuất hiện với vóc dáng gầy gò đến mức báo động, lộ rõ xương vai, xương sườn và cánh tay mảnh khảnh quá mức. Trong số đó, Joy là cái tên trong luồng thảo luận bởi cô vốn nổi tiếng với hình ảnh tươi tắn, đầy sức sống. Loạt ảnh tại sự kiện mới đây của thành viên Red Velvet khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, lo cho sức khỏe của nữ thần tượng khi bị ám ảnh cân nặng, ép cân khắc nghiệt.

Vóc dáng gầy đến không nhận ra của Joy khi tham gia trình diễn tại 1 sự kiện âm nhạc mới đây. (Nguồn: X)

Cộng đồng mạng không khỏi giật mình trước vóc dáng ngày càng gầy trơ xương của Joy. Mỹ nhân nhà SM để lộ thân hình "cò hương" khi diện set áo quây phối cùng chân váy ngắn ôm sát. Từ cấu trúc xương vai đến khung xương mảnh khảnh, cánh tay khẳng khiu đều lộ rõ dưới ánh đèn sân khấu. Thậm chí, ở khoảng khắc quay sau lưng, trông vóc dáng của Joy mỏng dính, siêu gầy đến mức lộ khung xương. Khuôn mặt của nữ idol cũng hốc hác, góc cạnh hơn trước, khác hẳn với vibe tràn đầy năng lượng gắn liền với tên tuổi.

Vóc dáng gầy gò, lộ hẳn khung xương của Joy.

Thành viên Red Velvet lựa chọn mái tóc ngắn cùng lối trang điểm tông cam để hoàn thiện tạo hình.

Trước đó, Joy cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh khoe body mảnh mai, vòng eo nhỏ xíu cùng cơ bụng rõ nét. Thậm chí, nhiều netizen Hàn còn hoài nghi nữ idol dùng thuốc giảm cân để siêu gầy như vậy.

Joy từng trải qua quãng thời gian không dễ dàng khi đối mặt với áp lực ngoại hình. Thời điểm mới debut, nữ idol bị miệt thị vì vóc dáng đầy đặn, khác biệt với các thành viên cùng nhóm. Bên cạnh đó, vấn đề cân nặng cũng luôn trở thành nỗi ám ảnh của mỹ nhân sinh năm 1996 khi cô thuộc tuýp người dễ tăng cân. Để lấy lại vóc dáng thon gọn, nữ idol từng chia sẻ chỉ ăn 2 bữa/ngày, bữa chính hầu như chỉ ăn rau với thịt trắng. Thành viên Red Velvet phải tập thói quen uống nhiều nước để tạo cảm giác no lâu, kết hợp cùng các bộ môn như gym, aerobic để body săn chắc.

Joy từng bị miệt thị ngoại hình với vóc dáng đầy đặn, lệch chuẩn với các nữ idol.

Dù vật, nhiều người hâm mộ cho rằng Joy không cần ép cân quá khắc nghiệt để giữ hình ảnh. Vóc dáng cân đối vừa đủ, "có da có thịt" giúp nữ idol trông rạng rỡ, khỏe khoắn và tự nhiên hơn. Khi giảm cân quá mức, cơ thể cô mất đi nét đẹp đặc trưng vốn có cũng như đường cong quyến rũ. Do đó, thay vì ép bản thân theo tiêu chuẩn quá khắt khe, dân tình vẫn mong Joy khỏe mạnh, duy trì hình thể một cách hợp lý hơn.

Không cần quá gầy, Joy từng viral cõi mạng với body chuẩn chỉnh nhưng không kém phần quyến rũ.