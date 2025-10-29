Mỹ nhân "siêu vòng 1" cam đoan 28 năm chưa từng dao kéo

Sydney Sweeney là một trong những mỹ nhân Gen Z đang rất được yêu thích của Hollywood hiện nay nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ. Sở hữu gương mặt búp bê với đôi mắt to và đường nét gợi cảm như được “điêu khắc”, nữ diễn viên nhiều lần khiến công chúng ngỡ ngàng mỗi khi xuất hiện. Chính vẻ đẹp siêu thực này cũng khiến ngôi sao sinh năm 1997 không ít lần vướng nghi vấn thẩm mỹ. Trong buổi phỏng vấn mới đây với Variety, mỹ nhân siêu vòng 1 đã thẳng thắn phủ nhận tin đồn, khẳng định bản thân chưa từng can thiệp dao kéo.

Sydney Sweeney đang là một trong những mỹ nhân trẻ đang lên của Hollywood với nhan sắc quyến rũ, vòng 1 bốc lửa.

Sydney Sweeney khẳng định cô chưa từng can thiệp thẩm mỹ để tân trang nhan sắc. Nữ diễn viên chia sẻ rằng bản thân rất sợ kim tiêm, không có hình xăm và muốn già đi một cách tự nhiên. Ngôi sao Gen Z còn hài hước kể về những bài đăng so sánh nhan sắc cô “trước và sau” đang lan truyền trên mạng, khiến bản thân chỉ biết bật cười: “Trong tấm hình đó tôi mới có 12 tuổi! Dĩ nhiên là giờ tôi trông khác rồi, vừa trang điểm mà còn già hơn 15 tuổi nữa.” Phát ngôn thẳng thắn, dí dỏm của Sydney giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng, cho thấy một ngôi sao Gen Z không chỉ đẹp mà còn tự tin, thật thà và đầy sức hút.

Bức hình thời bé của Sydney Sweeney thường được đem ra để dân tình so sánh với visual cô hiện tại.

Công tâm khi so sánh hình ảnh Sydney Sweeney thuở bé và hiện tại, có thể thấy đường nét khuôn mặt của nữ diễn viên gần như không thay đổi, từ đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ vẫn là “đặc sản” giúp cô toát lên vẻ ngọt ngào đặc trưng. Chỉ là khi trưởng thành, những đường nét ấy trở nên sắc sảo hơn. Bên cạnh đó, cũng đúng như lời "bóng hồng nước Mỹ" từng chia sẻ, việc makeup đã đóng vai trò không nhỏ giúp Sydney chuyển mình từ cô bé đáng yêu năm nào thành một “búp bê sống” quyến rũ, hiện đại. Không cần dao kéo, chỉ cần thời gian và một kỹ năng làm đẹp, Sydney Sweeney đã chinh phục hàng triệu khán giả với nhan sắc lộng lẫy, rạng rỡ.

Sydney Sweeney thường xuyên chia sẻ những đoạn video makeup tutorial, có video hút gần 13 triệu lượt xem. (Nguồn: sydney_sweeney)