Mỹ nhân “She Was Pretty” ly hôn chồng CEO: Ngày càng trẻ đẹp bất ngờ, lột xác từ sến sang “chất” từ pha xuống tóc táo bạo

Làng giải trí xứ Hàn vừa náo động trước tin tức nữ diễn viên Hwang Jung Eum, ngôi sao của phim She Was Pretty chính thức ly hôn chồng đại gia sau 4 năm chung sống. Nguyên nhân khiến cặp đôi chấm dứt hôn nhân hiện không được công ty quản lý tiết lộ. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước thông tin này.

Thế nhưng, ngắm Hwang Jung Eum hiện tại cũng như theo dõi phim mới của cô là Gửi Anh, Người Từng Yêu Em, các fan đã có thể yên tâm phần nào vì nữ hoàng phim sitcom Hàn Quốc vẫn sành điệu, trẻ trung, nhan sắc như gái đôi mươi và phong cách thời trang cũng chuẩn chỉnh không đùa.

Trong phim mới Gửi Anh, Người Từng Yêu Em, mỹ nhân 8X liền gây khác lạ với mái tóc ngắn cũn vừa cá tính, vừa trưởng thành. Với nhiều người, diện kiểu tóc này thật sự là một thử thách đấy, nhưng với Hwang Jung Eum thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhờ mái tóc ngắn mới mẻ này mà nữ chính She Was Pretty thêm phần hack tuổi, đáng yêu.



Hwang Jung Eum khoe thần thái ấn tượng trên tạp chí mới đây.

Ngoài ra, stye thời trang của Hwang Jung Eum ở tuổi ngoài 30 vẫn khiến dân tình xuýt xoa không ngớt. Bởi lẽ, cô luôn xây dựng cho mình phong cách ăn mặc giản dị nhưng trẻ trung, nịnh mắt. Những bộ cánh cô lựa chọn đều có phom dáng rộng rãi, thoải mái với các gam màu trung tính, màu pastel nhẹ nhàng hoặc những item có chất liệu jeans.

Tất nhiên, Hwang Jung Eum cũng không thiếu những lần diện đồ sang trọng, quý phái. Kết hợp trang phục với lối makeup sắc sảo hơn thường ngày, mẹ một con càng thêm quyến rũ, xinh đẹp mặn mà.

Hwang Jung Eum nổi lên như diều gặp gió sau bộ phim ăn khách Gia Đình Là Số 1, tiếp đó là các tác phẩm gây chấn động màn ảnh Hàn như Kill Me Heal Me, She Was Pretty… Vẻ ngoài xinh đẹp, tạo hình ấn tượng của cô rõ là điều khiến khán giả có nhiều thiện cảm. Kì tình mà nói, Hwang Jung Eum luôn có thể cân đẹp nhiều kiểu tóc khác nhau, biến hoá xuất thần qua từng vai diễn.



Ảnh: Internet