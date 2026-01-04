Mỹ nhân mê đắm Liên Bỉnh Phát: Làn da U50 như bị thời gian quên lãng, bí quyết đến từ 1 vật nhỏ

Cuối tháng 10/2025, Liên Bỉnh Phát đã mang về niềm tự hào lớn cho Việt Nam khi trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên nhận giải Thị đế Kim Chung. Đồng hành cùng Liên Bỉnh Phát trong tác phẩm đoạt giải cũng chính là người sánh vai anh trên thảm đỏ ngày hôm ấy - Trương Quân Ninh. Đàn chị từng không tiếc lời khen ngợi mỹ nam Việt với body 6 múi cực phẩm, thậm chí tiết lộ cả đoàn phim "đổ rạp" khi chứng kiến Liên Bỉnh Phát cởi áo khoe hình thể. Nữ diễn viên được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" cũng không thua kém với visual tuổi 43 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh Vogue Taiwan

Xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60, Trương Quân Ninh tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi diện váy đen cổ cao khoét vai tinh tế, toát lên vẻ thanh lịch, tự tin và vô cùng cuốn hút, khoảnh khắc cô bước lên thảm đỏ vẫn khiến giới truyền thông và người hâm mộ không thể rời mắt. Làn da căng mịn, gương mặt "phát sáng" cùng thần thái rạng rỡ giúp cô trở thành tâm điểm của ống kính.

Ở tuổi 43, nữ diễn viên vẫn sở hữu làn da mịn màng, săn chắc, ngay cả khi để mặt mộc hoặc trang điểm rất nhẹ, gương mặt không hề có dấu hiệu chảy xệ hay phát tướng. Trước đó, cô từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng bí quyết quan trọng nhất của mình chính là duy trì thói quen massage Gua Sha trước khi trang điểm.

Ảnh womanqueen42

Theo Trương Quân Ninh, Gua Sha không chỉ giúp da săn chắc mà còn cải thiện tuần hoàn máu, giúp gương mặt trông tươi tắn và đầy sức sống hơn. Cô đặc biệt nhấn mạnh rằng tuyệt đối không thực hành Gua Sha khi da khô, mà phải kết hợp cùng kem dưỡng hoặc dầu massage để tránh gây tổn thương da. Một trong những điểm cô chú trọng nhất là vùng quanh mắt, khi massage khu vực này, nếu cảm thấy lợn cợn đó là dấu hiệu cơ thể đang lên tiếng, cho thấy mắt đang bị mệt mỏi và cần được thư giãn nhiều hơn.

Ảnh Weibo

Bên cạnh đó, đường viền hàm cũng là khu vực được Trương Quân Ninh chăm sóc kỹ lưỡng. Cô sử dụng đá Gua Sha kết hợp kem dưỡng, bắt đầu từ cằm và đẩy dọc theo xương hàm lên đến vùng cơ nhai, luôn giữ chuyển động theo một chiều cố định. Thao tác này giúp đường nét gương mặt rõ ràng hơn, hạn chế tình trạng chảy xệ và mang lại cảm giác gọn gàng, thon thả cho khuôn mặt.

Ảnh Weibo

Với những nếp gấp dễ lộ tuổi tác như rãnh mũi má hay khóe miệng, nữ diễn viên cũng dành thời gian massage kỹ hơn. Cô nhẹ nhàng cạo dọc theo nếp nhăn, kết hợp ấn các huyệt xung quanh để giúp vùng da này được thư giãn, từ đó giảm cảm giác chùng nhão và mệt mỏi.

Ảnh Weibo

Một bước không thể thiếu trong chu trình massage của Trương Quân Ninh là vùng sau tai và cổ, nơi tập trung nhiều hạch bạch huyết. Cô đặc biệt chú ý đến huyệt phía sau tai, sau đó đẩy nhẹ xuống cổ để hỗ trợ đào thải độc tố và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Theo cô, đây là thao tác quan trọng giúp làn da luôn sáng khỏe và tươi mới từ bên trong.

Ảnh Weibo

Trương Quân Ninh cho biết, chỉ cần dành vài phút mỗi ngày trước khi trang điểm hoặc trong chu trình dưỡng da buổi tối để thực hiện những động tác này, làn da sẽ có sự thay đổi rõ rệt theo thời gian.