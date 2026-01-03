4 kiểu tóc ngắn phù hợp với mọi gương mặt, giúp năm mới đột phá nhan sắc

Tết đến, xuân về là dịp để chúng ta làm mới bản thân, không chỉ thay đổi trang phục mà còn là cơ hội để thử nghiệm với những kiểu tóc mới mẻ. Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu tóc ngắn giúp tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt, không cần lo lắng vì có rất nhiều lựa chọn phù hợp với mọi dáng mặt. Dưới đây là 4 kiểu tóc ngắn cực kỳ trẻ trung và thanh lịch, chắc chắn sẽ giúp bạn "đột phá" nhan sắc trong năm mới.

Tóc bob

Tóc bob luôn là lựa chọn "kinh điển" được yêu thích bền bỉ qua nhiều năm. Kiểu tóc này không chỉ đơn giản mà còn vô cùng thời thượng. Tóc bob có nhiều biến tấu, từ kiểu thẳng đến uốn nhẹ, nhưng nhìn chung đều có điểm chung là phần tóc ôm sát vào khuôn mặt, tạo nên vẻ đẹp tinh tế và thanh thoát.

Tóc bob rất phù hợp với những ai sở hữu khuôn mặt tròn, vì kiểu tóc này giúp tạo cảm giác khuôn mặt thon gọn hơn. Đặc biệt, nếu bạn có mái tóc mỏng, tóc bob sẽ giúp bạn tạo được độ phồng tự nhiên, mang lại sự bồng bềnh và cuốn hút. Nếu bạn muốn thêm phần trẻ trung và phá cách, có thể thử tóc bob với phần tóc được uốn nhẹ ở ngọn, hoặc cắt tóc bob ngắn trên cằm để làm tôn lên nét thanh tú của khuôn mặt.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer là một trong những kiểu tóc rất được ưa chuộng hiện nay nhờ sự trẻ trung, năng động mà nó mang lại. Với kiểu tóc này, bạn sẽ không phải lo lắng về việc mái tóc trông quá đơn giản, bởi những lớp tóc cắt tỉa tầng sẽ tạo hiệu ứng bồng bềnh, giúp bạn thêm phần nổi bật và cá tính.

Tóc ngắn layer cực kỳ hợp với những cô nàng có gương mặt vuông hoặc trái xoan. Những lớp tóc cắt chéo giúp làm mềm các đường nét góc cạnh, mang lại vẻ dịu dàng, thanh thoát. Đặc biệt, nếu bạn có mái tóc dày và muốn giảm bớt độ phồng, kiểu tóc ngắn layer sẽ giúp phân tán độ dày, khiến tóc trông mượt mà và dễ tạo kiểu hơn. Bạn có thể tạo kiểu thêm chút sóng nhẹ cho tóc để tăng thêm phần nữ tính.

Tóc ngắn uốn

Nếu bạn yêu thích sự lãng mạn, nữ tính và muốn có một diện mạo mềm mại hơn, tóc ngắn uốn là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Kiểu tóc này phù hợp với mọi loại tóc, từ tóc thẳng mượt đến tóc xoăn tự nhiên. Đặc biệt, tóc ngắn uốn nhẹ nhàng ở phần ngọn sẽ giúp gương mặt bạn trông thanh thoát, ít góc cạnh hơn, rất thích hợp cho những bạn có khuôn mặt vuông hoặc góc cạnh.

Tóc ngắn uốn rất dễ chăm sóc, bạn chỉ cần sử dụng một ít mousse hoặc gel tạo kiểu để giữ nếp tóc. Kiểu tóc này không yêu cầu nhiều thời gian tạo kiểu nhưng lại giúp bạn trông rất nổi bật và cuốn hút. Nếu muốn tạo thêm điểm nhấn, bạn có thể uốn tóc theo kiểu sóng nước hoặc uốn nhẹ từ giữa tóc để tạo ra những làn sóng bồng bềnh, cực kỳ lãng mạn.

Tóc ngắn mái thưa

Tóc ngắn mái thưa là kiểu tóc ngọt ngào, thanh lịch và mang lại cảm giác trẻ trung, năng động. Mái thưa sẽ làm mềm đi các đường nét trên khuôn mặt, giúp khuôn mặt trông sáng và nhỏ gọn hơn. Kiểu tóc này phù hợp với tất cả các dáng mặt, nhưng đặc biệt "đúng chuẩn" với những bạn có gương mặt dài hoặc góc cạnh. Mái thưa giúp che bớt vầng trán cao và tạo sự cân đối cho tổng thể khuôn mặt.

Tóc ngắn mái thưa thường được cắt ở mức cằm hoặc trên vai, rất dễ phối hợp với trang phục hàng ngày, từ công sở cho đến dạo phố. Bạn có thể tạo kiểu tóc này bằng cách uốn nhẹ phần ngọn để mái tóc thêm phần bồng bềnh, hoặc để tóc thẳng tự nhiên để tạo vẻ ngoài thanh thoát, nhẹ nhàng.

Tóc ngắn mái thưa cũng rất dễ dàng tạo kiểu và chăm sóc. Chỉ cần gội đầu và dùng một chút gel tạo kiểu để giữ nếp, bạn sẽ có một mái tóc bồng bềnh, thanh thoát và rất tươi xinh.

Ảnh: Instagram