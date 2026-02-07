Mỹ nhân đẹp chấn động thế gian lộng lẫy trên thảm đỏ, tới set đồ Dior lên nhận giải lại khiến fan "phát cọc"

Xuất hiện tại đêm hội Weibo tối 5/2, Châu Dã chính là một trong số những những mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất không chỉ vì giải thưởng mà còn bởi hai tạo hình đối lập hoàn toàn: một bên là mỹ nhân lộng lẫy như bước ra từ cổ tích, bên còn lại được nhận xét như cô nàng mới tan sở.

Visual thảm đỏ: Đẹp như "thần nữ bước ra từ tranh sơn dầu"

Ngay khi loạt ảnh tạo hình đầu tiên được tung ra, Châu Dã nhanh chóng chiếm trọn spotlight trên mạng xã hội. Không ít lời khen ngợi dành cho vẻ đẹp mang màu sắc nghệ thuật của nữ diễn viên, thậm chí nhiều netizen còn ví cô như một "thần nữ bước ra từ tranh sơn dầu". Tổng thể tạo hình là sự giao thoa giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại, vừa sang trọng vừa có chiều sâu thị giác.

Gương mặt thanh thoát, đường nét mềm mại cùng làn da trắng mịn giúp Châu Dã toát lên khí chất thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cuốn hút giữa dàn sao tại sự kiện lớn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tạo hình thảm đỏ chính là chiếc vương miện được chế tác tinh xảo, đặt khéo léo trên mái tóc uốn nhẹ. Phụ kiện này không chỉ tôn lên những đường nét hài hòa trên gương mặt mà còn tạo hiệu ứng như một vầng hào quang bao quanh nữ diễn viên.

Ảnh Weibo.

Kết hợp cùng lớp makeup thiên về tự nhiên, làn môi tông nhẹ và ánh nhìn trong trẻo, Châu Dã mang đến hình ảnh vừa kiêu sa, mong manh khiến người xem khó rời mắt. Ở khoảnh khắc này, không ít khán giả đồng tình rằng cô chính là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất thảm đỏ đêm hội Weibo năm nay.

Lên sân khấu nhận giải: Dior tối giản gây tranh cãi dữ dội

Trái ngược với visual "lồng lộn" trên thảm đỏ, khi bước lên sân khấu nhận giải Nhân vật điện ảnh thể hiện tốt của năm, Châu Dã xuất hiện trong một diện mạo khác hẳn. Với tư cách đại sứ thương hiệu, nữ diễn viên diện full look đến từ bộ sưu tập Dior Spring/Summer 2026: áo jacket dáng đứng kết hợp cùng quần jeans ống thẳng.

Ảnh Weibo.

Set đồ lập tức leo thẳng hot search Weibo và nhanh chóng chia dư luận thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng lựa chọn này mang lại cảm giác thoải mái, linh hoạt, đặc biệt phù hợp với bối cảnh cần di chuyển, lên xuống sân khấu. Tạo hình này cũng giúp Châu Dã trông gần gũi hơn, đúng tinh thần ready-to-wear của BST này.

Tuy nhiên, số khác lại tỏ ra không đồng tình, với quan điểm cho rằng: việc xuất hiện trên sân khấu một lễ trao giải lớn với quần jeans bị cho là quá tối giản, thậm chí có phần "tụt mood" so với không khí trang trọng của sự kiện. Sau một thảm đỏ quá xuất sắc, sự thay đổi đột ngột về phong cách khiến nhiều fan cảm giác như vừa từ một bộ phim cổ tích bước thẳng ra đời thường và không phải ai cũng sẵn sàng cho cú "bẻ lái" này.

Ảnh DIOR, Weibo.

Quần jeans Dior và câu chuyện không của riêng Châu Dã

Thực tế, đây không phải lần đầu một chiếc quần jeans Dior trở thành tâm điểm tranh luận trên sân khấu một lễ trao giải. Trước đó không lâu, tại Grammy 2026, Harry Styles cũng khiến mạng xã hội dậy sóng khi diện thiết kế Dior custom do Jonathan Anderson thực hiện.

Dưới bàn tay stylist ruột Harry Lambert, nam ca sĩ khoác lên mình chiếc Bar jacket màu xám dáng ôm eo, cổ ve đen, tạo cảm giác phóng khoáng, lãng tử. Đi kèm là chiếc quần jeans ống đứng dài quét đất - chi tiết nhanh chóng trở thành "nhân vật chính" của cuộc bàn luận từ phía netizen quốc tế.

Dù Dior muốn mang đến cho Harry Styles hình ảnh nam tính, đời thường và tiết chế hơn, phản ứng từ công chúng lại không mấy tích cực. Nhiều netizen cho rằng phần quần quá dài khiến tổng thể trông luộm thuộm, nuốt dáng, thậm chí có ý kiến còn tiếc nuối rằng Harry mặc váy có khi lại hợp hơn.