Mỹ nhân 35 tuổi trải qua gần 2 thập kỷ làm nữ thần Kpop

Nhắc đến danh hiệu "nữ thần Kpop", chắc hẳn không thể thiếu Yoona với phong độ nhan sắc vững chắc sau 18 năm hoạt động. Kể từ khi debut cùng SNSD đến nay, mỹ nhân sinh năm 1990 luôn nằm trong top những idol có visual được yêu thích nhất nhờ gương mặt thanh tú, sống mũi cao, nụ cười tỏa nắng và thần thái nữ tính, ngọt ngào.

Mới đây, Yoona tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ với diện mạo trẻ mãi không già, rạng rỡ không hề kém cạnh các tân binh. Không chỉ có nhan sắc, khí chất của mỹ nhân đình đám cũng ngày càng quyến rũ hơn theo thời gian. Sau gần hai thập kỷ, có thể thấy Yoona vẫn là một trong những người có visual của xứ Hàn, vừa giữ nguyên nét ngọt ngào ngày nào, vừa có thêm sự mặn mà, chín muồi của một mỹ nhân hàng đầu.

Nhan sắc trẻ trung của Yoona khi tham gia sự kiện tuyên tuyền phim gần đây "đốn tim" cộng đồng mạng.

Không cần váy vóc cầu kỳ, Yonna diện áo trắng đơn giản, nhấn nhá thêm cardigan họa tiết da báo khoác trên vai mà cũng đủ toát lên khí chất “nữ thần”. Mỹ nhân xứ Hàn ghi điểm với layout trang điểm nhẹ nhàng, trong veo tôn trọn vẻ đẹp tự nhiên. Làn da trắng mịn, sáng bóng cùng kiểu tóc buông xõa nhẹ nhàng giúp cô càng thêm phần rạng rỡ trong mọi góc máy.

Netizen dành nhiều lời khen cho giao diện "lão hóa ngược" của Yoona.

Yoona nhận được nhiều lời khen có cánh khi xuất hiện tại các sự kiện gần đây với visual ngọt ngào và thanh thuần. Ở tuổi 35, đường nét trên gương mặt "center quốc dân" không những không thay đổi mà còn cuốn hút hơn.