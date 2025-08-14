Không chỉ để đi biển, dép tông đang "xưng vương" hè này với rất kiểu mix đồ đẹp!

Từng bị gắn mác "quá đời thường" và chỉ hợp đi biển, dép tông (flip-flop) nay đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành xu hướng thời trang hot hit nhất của mùa Xuân Hè 2025. Sự lên ngôi của phong cách tối giản, tinh thần phóng khoáng cùng nhu cầu đề cao sự thoải mái đã biến flip-flop thành "must-have item" của giới mộ điệu toàn cầu. Từ các ngôi sao hạng A đến loạt fashionista quốc tế cùng với loạt thương hiệu xa xỉ tới bình dân đều góp phần đưa flip-flop trở thành tuyên ngôn cho phong cách mới: đơn giản, thoải mái nhưng vẫn có thể sang xịn!

Trong bảng xếp hạng sản phẩm thời trang hot nhất quý II/2025 do Lyst công bố, mẫu dép tông của The Row đã xuất sắc giữ vị trí số một. Dù mức giá tận 18 triệu đồng, mẫu dép này vẫn nhanh chóng "gây bão" giới mộ điệu toàn cầu. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể "đu" trend dép tông hè này với mức tiền bèo hơn.



Dép tông của thương hiệu The Row là item đứng đầu danh sách các sản phẩm thời trang quý II năm 2025 của Lyst.

Nhiều ngôi sao hạng A như Rosé (BLACKPINK), Kylie Jenner, Gigi Hadid, Kendall Jenner lựa chọn flip-flop cho những outfit ngày hè vì sự thoải mái, thuận tiện.

Khi thời trang ngày càng đề cao sự thoải mái

Giữa những ngày hè oi ả, một đôi dép tông nhẹ bẫng, thoáng khí chính là "cứu tinh" giúp đôi chân tránh khỏi cảm giác bí bách. Không dừng ở thiết kế truyền thống, các thương hiệu liên tục tung ra phiên bản mới từ kiểu dáng tối giản, chunky cá tính cho tới mẫu trang trí tinh xảo đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mix&match của mọi phong cách, từ tối giản đến nổi bật.

Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, dép tông năm nay còn khiến tổng thể outfit trông thật "cool". Từ những đôi dép tông cao su basic đến phiên bản da sang chảnh, bản đế suồng "ăn gian" chiều cao… tất cả đang góp phần đưa flip-flop thành item trendy mà Gen Z lẫn Millennials đều cần có.

Dép tông với đủ kiểu dáng và chất liệu đa dạng, dễ dàng “ăn ý” với mọi trang phục.

Không khó để bắt gặp một cô nàng diện váy maxi bay bổng, thong thả xỏ dép tông bước vào quán cà phê cuối tuần. Ngay cả những set street style cá tính, năng động cũng được "hạ nhiệt" đầy tinh tế bằng một đôi flip-flop giản đơn.



Nhận thấy sức hút ngày càng lớn, hàng loạt nhà mốt xa xỉ cũng nhanh chóng nhập cuộc. The Row, Chanel, Miu Miu, Loewe... đều tung ra những phiên bản flip-flop được "nâng cấp" từ chất liệu đến kiểu dáng: quai da mềm mịn, đế chunky cá tính, màu sắc thời thượng và cả những chi tiết đính đá, kim loại tinh xảo. Kết quả là dép tông không chỉ còn là món đồ bình dân mà đã trở thành phụ kiện sang chảnh, đủ sức cạnh tranh với mọi loại giày dép khác.

Nhiều thương hiệu lớn tham gia vào cuộc chơi flip-flop.

4 công thức diện đẹp dép tông trong hè này

1. Dép tông + quần short

Cách mix quần short với flip-flop vừa dễ ứng dụng, vừa thoải mái trong những ngày hè.

Không gì thoải mái và phóng khoáng hơn khi diện quần short mát mẻ cùng một đôi dép tông. Đây là công thức "bất bại" cho những buổi dạo phố, picnic hay cà phê cuối tuần. Bạn có thể chọn quần short jeans rách gấu phối flip-flop chunky để thêm phần cá tính, hoặc short linen kết hợp dép tông quai mảnh cho vibe tinh tế, thanh lịch. Một chiếc sơ mi oversized khoác ngoài hoặc áo tank top ôm sát sẽ hoàn thiện outfit, vừa thoải mái hết cỡ vừa đủ ấn tượng để lên ảnh check-in.

2. Dép tông + đầm dài

Combo đầm dài cùng dép tông vừa năng động vẫn giữ được sự nữ tính, phù hợp với các nàng bánh bèo.

Đầm dài mix dép tông nghe tưởng xuề xòa nhưng thực ra lên đồ xinh lắm nha! Chỉ cần một chiếc maxi bay bay, hay đầm hoa thướt tha, xỏ thêm đôi tông mát mẻ là có ngay outfit "chill" chuẩn mùa hè. Combo này cho dù đi cà phê, đi biển hay dạo phố đều hợp. Thích điệu đà thì chọn dép quai mảnh, muốn cá tính hơn thì chơi luôn flip-flop đế dày. Thêm kính mát và túi tote là auto có ảnh sống ảo nghìn like.

3. Dép tông + chân váy

Dù đi với chân váy ngắn hay dài, dép tông luôn là điểm nhấn khiến outfit trở lên thú vị hơn.

Chân váy đi cùng dép tông là công thức mix đồ vừa thoải mái, vừa giữ được nét nữ tính. Chỉ cần một chiếc chân váy midi hoặc chân váy ngắn xếp ly, kết hợp tông quai mảnh là đủ tạo nên một set đồ xinh xắn. Muốn cá tính hơn? Hãy thử chân váy ngắn và tank top bó sát, hoặc một chiếc oversized T-shirt in hình đơn giản. Dù là dạo phố, picnic hay du lịch, combo này luôn giúp bạn trông thời trang mà không bị gò bó.

4. Dép tông + quần jeans

Xỏ dép tông cùng quần jeans là có ngay set đồ cực chất.

Ai bảo dép tông chỉ hợp đi biển? Kết hợp với quần jeans là auto có outfit vừa thoải mái vừa thời trang. Quần jeans ống rộng đi cùng flip-flop tạo vibe street style năng động, còn jeans ống đứng mix dép quai mảnh lại cho cảm giác gọn gàng, tinh tế hơn. Thêm một chiếc áo phông basic hoặc sơ mi oversize, kèm kính mát và túi tote là đủ "lên đồ" đi làm, đi cà phê hay dạo phố. Combo này vừa dễ mặc, vừa hợp cho cả ngày bận rộn lẫn cuối tuần thảnh thơi.