Mỹ nhân 18+ vướng tranh cãi vì trang phục: Body nét tới mức muốn mặc gì cũng được đây sao?

Dakota Johnson luôn được truyền thông và giới mộ điệu săn đón mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn nhờ vẻ đẹp tự nhiên, thân hình gợi cảm, khí chất cuốn hút cùng gu thời trang khó đoán. Mới đây, sự xuất hiện của ngôi sao 50 Sắc Thái tại show diễn của Valentino tiếp tục khuấy đảo MXH. Bên cạnh visual cuốn hút quen thuộc, set đồ mà mỹ nhân Hollywood lựa chọn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận Dakota Johnson vẫn thành công trong việc khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về mình.

Đoạn video Dakota Johnson tại show diễn của Valentino hút gần 3,5 triệu lượt xem. (Nguồn: britishvogue)

Netizen chia 2 luồng ý kiến trái chiều với outfit của minh tinh Hollywood.

Outfit của Dakota Johnson tại sự kiện lần này là một tổ hợp khiến nhiều người phải dừng lại nhìn lâu hơn bình thường. Ấn tượng ban đầu, bộ cánh mang cảm giác “lộn xộn” khi tập hợp hàng loạt trend tưởng như không bao giờ nên đứng chung: chất liệu ánh kim lấp lánh, họa tiết kiểu da báo, lông vũ, quần ren đen, tất lưới đỏ thêu hoa, đinh tán. Chưa kể, cách mặc "không quần" với sơmi được sơvin bên trong lớp quần ren đen và quần tất mỏng tang cũng khiến nhiều người giật mình mỗi khi nhìn Dakota Johnson di chuyển, dù combo này đã được che bớt đi phần nào bằng áo khoác mềm mại bên ngoài.

Thoạt nhìn, outfit của Dakota sẽ khiến nhiều người cảm thấy rối mắt, khó cảm ý đồ. (Nguồn: Instagram)

Dù vậy, cũng khó nhận xét được đây là bộ trang phục xấu. Nhờ vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng đôi chân thon dài, Dakota Johnson đã thành công “làm mềm” sự rối rắm của các lớp trang phục. Khí chất điềm tĩnh, tự tin của nữ diễn viên cũng đóng vai trò then chốt, giúp bộ đồ toát lên tinh thần thời trang cao cấp, phá cách thay vì phô trương nhiều tiểu tiết. Có thể đây không phải lựa chọn an toàn, nhưng rõ ràng là một màn thử sức cho thấy Dakota dám chơi, dám khác và đủ bản lĩnh để cân đẹp những gì tưởng chừng không thể. Minh tinh sinh năm 1989 cũng nhận được nhiều lời khen khi giúp đôi giày rockstud của Valentino hồi sinh, trông cool và thời thượng hơn hẳn.

Thần thái cực slay của Dakota giúp cô nổi bật trong mọi ống kính. (Nguồn: Instagram)