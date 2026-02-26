Mỹ nam đẹp nhất thế giới nay được ví như "báu vật quốc gia", riêng gương mặt đã trị giá hơn 700 triệu đồng

V ngày càng cho thấy sự trưởng thành và thăng hạng trong nhan sắc, trở thành một trong những mỹ nam hàng đầu Kpop hiện nay. Gần đây, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Nhật Bản khiến dư luận chú ý khi gọi visual của anh là "báu vật quốc gia" (national treasure-level handsome), một danh xưng chỉ dành cho những khuôn mặt được xem là chuẩn mực sắc đẹp hàng đầu.

Theo chuyên gia, visual của V là sự hòa quyện tinh tế giữa nét mềm mại Á Đông và cấu trúc mạnh mẽ phương Tây, điều hiếm thấy ở nhiều gương mặt nổi tiếng hiện nay. Ông nhận xét anh có "mặt đẹp cân bằng hoàn hảo giữa dễ thương và điển trai", khiến tổng thể vừa quyến rũ vừa dễ gần.

Bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Nhật Bản không ngần ngại dành nhiều mỹ từ cho nhan sắc của thành viên BTS. (Nguồn: TikTok)

Chuyên gia Nhật Bản nhấn mạnh V sở hữu những đặc điểm được coi là chuẩn mực trong thẩm mỹ: đôi mắt sâu hút, sống mũi thẳng đẹp, E-line hoàn hảo từ trán – mũi – cằm, hài hòa khi nhìn nghiêng lẫn chính diện. Những yếu tố này kết hợp với tỷ lệ cân đối, chân tóc gọn gàng và đường viền hàm rõ rệt tạo nên gương mặt không chỉ hợp với các tiêu chuẩn hiện đại, mà còn phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Giới chuyên môn cho rằng đây không chỉ là vẻ đẹp nổi bật trong thế giới Kpop, mà còn mang tiêu chuẩn toàn cầu – sự pha trộn giữa các yếu tố sắc đẹp từ nhiều nền văn hóa. Và điều này giải thích vì sao visual của V liên tục được nhắc đến trong các danh sách "gương mặt đẹp nhất thế giới". Cơ quan phân tích khuôn mặt khoa học của Mỹ - Qovesstudio mô tả vẻ đẹp của mỹ nam BTS: "Khuôn mặt của V có tính đối xứng cao, nổi tiếng với mái tóc không tì vết, lông mày đậm, lông mi dài, đường cằm rõ nét và đôi môi màu hồng đậm, tuy có nét nữ tính nhưng cũng rất hấp dẫn".

Đường nét hoàn hảo giúp V từng được vinh danh là mỹ nam đẹp nhất thế giới. (Nguồn: Instagram)

Shueisha của Nhật Bản từng đưa tin rằng trong bảng xếp hạng Top 5 gương mặt được mong muốn nhất do các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bình chọn – thậm chí khách hàng phải đặt lịch trước cũng chưa chắc có cơ hội, V được lựa chọn ở hạng mục "đường nét khuôn mặt khao khát sở hữu".

Các chuyên gia thẩm mỹ nhận định rằng nếu muốn tái tạo cấu trúc khuôn mặt giống V bằng phẫu thuật, chi phí có thể lên đến khoảng 40 triệu won (~27.700 USD - gần 725 triệu VNĐ) – một con số phản ánh mức độ hoàn hảo và hiếm có của hình thể mà ngay cả những quy chuẩn thẩm mỹ nghiêm ngặt cũng phải đánh giá cao.

Mức giá cho việc sở hữu gương mặt giống V lên đến gần 725 triệu VNĐ.

Một vài phân tích còn chỉ ra rằng sự nổi tiếng của V đã góp phần thay đổi định nghĩa về nam tính hấp dẫn trên toàn cầu. Theo các chuyên gia quốc tế, trong nhiều năm, mô hình mẫu mực của vẻ đẹp nam thường chịu ảnh hưởng từ tiêu chuẩn phương Tây. Nhưng khi V và nghệ sĩ châu Á khác vươn lên trong ngành giải trí toàn cầu, mô hình này bắt đầu dịch chuyển, chấp nhận sự hòa trộn giữa nét mềm mại và mạnh mẽ.

Ngoài ra, Cobbs Studio có trụ sở tại Mỹ đã nêu ra những điểm sáng trên khuôn mặt của V là: "sự cân đối cao, đường chân tóc gọn gàng, lông mày rậm và lông mi dài, đường viền hàm rõ nét và đôi môi đầy đặn", đồng thời cho biết thêm, "Mặc dù những đặc điểm này có thể được hiểu là nét nữ tính, nhưng chúng tạo nên sự cân bằng hấp dẫn".

Với sự hòa hợp, cân bằng giữa nét mềm mại và nam tính, V không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt đẹp lý tưởng mà còn góp phần định hình xu hướng thẩm mỹ toàn cầu trong những năm tới. (Nguồn: Instagram)

Nguồn: Starnews