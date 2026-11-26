Những khoảnh khắc vui chơi, trò chuyện cùng nhau giúp cha mẹ và con cái thêm thấu hiểu, gắn kết.

Không nên ép buộc



Không phải cuộc trò chuyện nào giữa cha mẹ và con cũng cần bắt đầu bằng câu hỏi “Hôm nay con đi học thế nào?”. Đôi khi, sự kết nối có thể đến từ những việc rất bình thường như cùng chuẩn bị bữa tối, đi siêu thị, chăm sóc cây, xem một bộ phim hoặc đơn giản là ngồi cạnh nhau sau một ngày bận rộn.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hạnh Liên, trẻ thường dễ mở lòng hơn khi không cảm thấy mình đang là đối tượng được hỏi chuyện. Những hoạt động chung tạo ra bối cảnh giao tiếp tự nhiên, giúp cha mẹ và con cái có cơ hội trao đổi mà không đặt nặng việc phải kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con học lớp 6 tại Hà Nội, cho biết trước đây chị thường hỏi con ngay khi vừa đi học về. Tuy nhiên, khi nhận thấy con ngày càng trả lời ngắn gọn, chị thử thay đổi cách tiếp cận.

Thay vì hỏi dồn, chị dành thời gian cùng con chuẩn bị bữa tối, kể một vài chuyện trong ngày của mình rồi để con tự nhiên tham gia câu chuyện. Có hôm con chỉ nghe, có hôm lại bất ngờ kể về một người bạn hoặc một tình huống xảy ra trong lớp.

“Tôi nhận ra không phải lúc nào con cũng muốn kể ngay. Khi mẹ không hỏi liên tục, con lại có lúc tự nói ra những chuyện mà trước đây tôi phải hỏi nhiều lần mới biết. Tôi cũng cố gắng không ngắt lời hay vội vàng nhận xét khi con đang kể”, chị Hà chia sẻ.

Một trong những nguyên tắc quan trọng là tôn trọng thời điểm của trẻ. Sau giờ học, trẻ có thể cần nghỉ ngơi, ăn uống hoặc làm những việc mình yêu thích trước khi sẵn sàng trò chuyện. Cha mẹ không nhất thiết phải khai thác câu chuyện ngay khi đón con, cũng không nên mặc định việc trẻ ít nói là dấu hiệu bất thường.

Thay vào đó, người lớn có thể cho trẻ biết mình luôn sẵn sàng lắng nghe: “Khi nào muốn kể, con có thể nói với mẹ”, “Nếu hôm nay con mệt thì cứ nghỉ ngơi trước”. Những lời nói đơn giản giúp trẻ hiểu rằng việc chia sẻ là lựa chọn tự nhiên, không phải nhiệm vụ phải hoàn thành.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hạnh Liên cho rằng, điều quan trọng không phải cha mẹ dành bao nhiêu thời gian để hỏi chuyện mà là chất lượng của khoảng thời gian hai bên thực sự tương tác.

“Khi trẻ bắt đầu chia sẻ, người lớn nên tập trung lắng nghe, hạn chế vừa nghe vừa sử dụng điện thoại, làm việc riêng hoặc ngắt lời để đưa ra lời khuyên. Đặc biệt, không nên biến những điều trẻ kể thành căn cứ để trách móc, so sánh hay nhắc lại trong những lần bất đồng sau đó”, chuyên gia phân tích.

Bên cạnh đó, cha mẹ có thể chủ động chia sẻ những trải nghiệm của bản thân, kể cả những tình huống chưa được giải quyết như mong muốn. Khi người lớn cũng cởi mở về cảm xúc, trẻ sẽ hiểu rằng việc thừa nhận mình buồn, thất vọng, mắc lỗi hay chưa biết cách xử lý một vấn đề là điều bình thường.

Ảnh minh họa.

Lắng nghe trước khi đưa ra lời khuyên

Một rào cản trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái là xu hướng muốn giải quyết vấn đề ngay khi trẻ vừa kể chuyện. Vì vậy, thay đổi quan trọng không chỉ nằm ở việc đặt câu hỏi mà còn ở cách người lớn phản hồi.

Khi con kể về một lần bị bạn bè trêu chọc, thay vì lập tức khuyên con phải mạnh mẽ hoặc tự bảo vệ mình, cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc ghi nhận cảm xúc: “Chắc lúc đó con buồn lắm”, “Mẹ hiểu vì sao con không thích chuyện đó”. Những phản hồi này giúp trẻ cảm thấy câu chuyện của mình được tiếp nhận trước khi người lớn cùng tìm cách giải quyết.

Cha mẹ cũng cần phân biệt giữa việc lắng nghe và đồng tình với mọi hành vi của trẻ. Tôn trọng cảm xúc không có nghĩa là bỏ qua những hành động chưa phù hợp. Người lớn vẫn có thể hướng dẫn con nhận diện đúng sai, chịu trách nhiệm về hành vi, nhưng nên tránh phủ nhận cảm xúc hoặc quy kết trẻ chỉ từ một tình huống.

Với những vấn đề nhạy cảm, phụ huynh không nên tạo áp lực buộc trẻ phải kể chi tiết. Có thể bắt đầu bằng những câu hỏi mở, nhẹ nhàng như: “Điều gì khiến con suy nghĩ nhiều nhất hôm nay?”, “Có chuyện gì con muốn mẹ giúp không?”. Nếu trẻ chưa muốn trả lời, hãy cho các em thêm thời gian.

Đặc biệt, những điều trẻ chia sẻ cần được tôn trọng. Cha mẹ không nên tùy tiện kể lại chuyện riêng của con cho người khác, sử dụng câu chuyện để trêu đùa hoặc nhắc lại trước mặt người thân. Khi trẻ cảm thấy sự riêng tư được bảo đảm, các em sẽ có thêm niềm tin để tìm đến người lớn khi gặp khó khăn.

Tạo không gian để học sinh được bày tỏ

Không chỉ trong gia đình, trường học cũng cần có những không gian giao tiếp không đặt nặng thành tích, kỷ luật hay việc hoàn thành nhiệm vụ học tập. Giáo viên chủ nhiệm có thể dành một khoảng thời gian phù hợp trong sinh hoạt lớp để học sinh chia sẻ về những điều khiến các em vui, lo lắng hoặc gặp khó khăn.

Tuy nhiên, hoạt động này không nên trở thành một buổi kiểm điểm hay yêu cầu từng học sinh phải công khai chuyện cá nhân trước tập thể. Các em cần được quyền lựa chọn chia sẻ trực tiếp, viết ra giấy hoặc trao đổi riêng với giáo viên khi cảm thấy phù hợp.

Trong lớp học, giáo viên cũng cần chú ý cách phản hồi khi học sinh mắc lỗi hoặc bày tỏ quan điểm trái chiều. Nếu mỗi lần phát biểu, các em đều lo sợ bị chê cười, phê bình trước lớp, việc khuyến khích học sinh cởi mở sẽ khó đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhà trường có thể phối hợp với phụ huynh để duy trì sự kết nối giữa hai môi trường. Những thay đổi đáng chú ý trong học tập, sinh hoạt và quan hệ bạn bè của học sinh cần được trao đổi trên tinh thần tìm hiểu, hỗ trợ thay vì quy trách nhiệm cho trẻ hoặc gia đình.

Với những trường hợp có dấu hiệu khó khăn về tâm lý kéo dài, giáo viên cần phối hợp với bộ phận tư vấn tâm lý học đường, gia đình và chuyên gia phù hợp để có hướng hỗ trợ. Không nên đặt kỳ vọng rằng chỉ bằng một vài cuộc trò chuyện, người lớn có thể giải quyết mọi vấn đề của trẻ.