Muốn mặc đẹp mà vẫn thoải mái vào mùa hè? Hãy tham khảo ngay công thức áo ba lỗ, áo thun và quần ống rộng này

Một trong những công thức được các fashion blogger yêu thích nhất chính là sự kết hợp giữa áo ba lỗ hoặc áo thun đơn giản cùng quần ống rộng .

Áo ba lỗ len màu be phối cùng quần ống rộng xanh olive mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Áo ba lỗ kẻ sọc đỏ kết hợp quần jeans lại tạo vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Nếu yêu thích phong cách thường ngày dễ ứng dụng, bạn có thể chọn áo thun kẻ sọc đi cùng quần trắng. Trong khi đó, áo ba lỗ đen phối quần ống rộng trắng đem lại vẻ thanh lịch, gọn gàng. Còn áo ba lỗ trắng kết hợp chân váy sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố cuối tuần hoặc các chuyến du lịch mùa hè.

Điểm hấp dẫn của những set đồ này nằm ở sự cân bằng trong tỷ lệ trang phục. Phần thân trên được giữ tối giản, gọn gàng trong khi phần thân dưới rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái và giúp tổng thể trông thanh thoát hơn. Đây cũng là bí quyết giúp những bộ trang phục đơn giản vẫn toát lên vẻ thời trang mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Bên cạnh đó, phụ kiện đóng vai trò rất quan trọng. Thay vì sử dụng quá nhiều màu sắc nổi bật, hãy ưu tiên đồng bộ tông màu giữa túi xách, giày dép, kính mát hoặc trang sức. Một chiếc túi cói, đôi sandal tối giản, kính râm dáng cổ điển hay khuyên tai nhỏ xinh là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế.

Đây cũng là công thức có thể áp dụng cho nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đi làm hay gặp gỡ bạn bè, áo thun kẻ sọc phối quần trắng và giày thấp gót luôn là lựa chọn an toàn. Cuối tuần dạo phố, áo ba lỗ kết hợp quần ống rộng cùng túi đan sẽ mang đến cảm giác phóng khoáng. Khi đi du lịch, một bộ trang phục trắng kết hợp sandal đen và kính mát sẽ giúp bạn có những bức ảnh đẹp mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu muốn tạo hiệu ứng thon gọn hơn, hãy thử phối áo tối màu với quần ống rộng sáng màu.

Không cần những món đồ quá đắt tiền hay xu hướng phức tạp, đôi khi chỉ cần vài món cơ bản được phối hợp khéo léo là đã đủ để tạo nên phong cách mùa hè vừa thoải mái vừa thanh lịch. Đây chắc chắn là công thức đáng để lưu lại và áp dụng suốt cả mùa.

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