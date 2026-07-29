Muốn mặc áo polo sang như giới thượng lưu, hãy nhớ 4 nguyên tắc này

Khác biệt không nằm ở giá tiền, mà ở cách chọn áo và cách phối đồ. Nhiều người vẫn cho rằng áo polo khá già dặn, chỉ hợp với thế hệ lớn tuổi. Nhưng ít ai biết rằng, đây vốn là một trong những món đồ kinh điển của phong cách old money . Từ sân quần vợt đến các trường đại học Ivy League, áo polo luôn gắn liền với tinh thần thanh lịch, chỉn chu nhưng không cứng nhắc.

1. Chọn một chiếc áo polo mang tinh thần "old money"

Tinh thần của phong cách old money chỉ gói gọn trong hai yếu tố: tối giản và chất lượng . Khi chọn áo polo, đừng quá chú ý đến logo lớn hay màu sắc nổi bật, hãy tập trung vào những điểm sau.

① Phom dáng: Vừa vặn nhưng vẫn có độ rộng

Áo quá bó khiến bạn trông như huấn luyện viên thể hình, còn quá rộng lại dễ tạo cảm giác luộm thuộm.

Một chiếc polo đẹp nên có phom hơi rộng vừa phải, đường vai rơi nhẹ khoảng 1-2 cm và phần tay áo đủ thoải mái để cử động. Khi mặc lên, áo ôm theo cơ thể nhưng không hề gò bó.

② Chất liệu: Ưu tiên sợi tự nhiên

Những chiếc polo cao cấp thường sử dụng chất liệu có tỷ lệ sợi tự nhiên cao như cotton, linen, Tencel hoặc các loại vải pha len. Đây đều là những chất liệu mềm mại, thoáng khí và mang lại cảm giác dễ chịu trong mùa hè.

③ Màu sắc: Tông trung tính luôn là lựa chọn an toàn

Công thức màu sắc của phong cách old money rất đơn giản: đừng quá nổi bật . Trắng, kem, xám nhạt, xanh navy, màu yến mạch... đều là những gam màu ít bão hòa, tạo cảm giác mát mắt, dễ phối đồ và luôn toát lên vẻ sang trọng.

④ Chi tiết: Logo càng nhỏ càng tinh tế

Một chiếc áo mang tinh thần old money không cần phô trương. Logo thường được đặt rất nhỏ, kín đáo, chỉ khi nhìn gần mới nhận ra. Ngược lại, những thiết kế có logo thêu lớn hay phối màu quá rực rỡ lại đi ngược với tinh thần "kín đáo nhưng đầy tự tin" của phong cách này.

2. Bốn cách phối áo polo theo phong cách old money

① Thanh lịch nơi công sở: Áo polo + quần ống rộng trắng hoặc màu kem

Đây là một trong những công thức mát mẻ và tinh tế nhất cho mùa hè.

② Thoải mái cuối tuần: Áo polo + quần Bermuda

Sự kết hợp đơn giản nhưng luôn hiệu quả, vừa thoải mái vừa chỉn chu.

③ Cổ điển kiểu Pháp: Áo polo + quần jeans

Càng đơn giản càng đòi hỏi sự tinh tế trong từng chi tiết. Một chiếc quần jeans đẹp kết hợp polo sẽ tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại.

④ Phong cách công sở tri thức: Áo polo + chân váy

Những cô nàng muốn che khuyết điểm phần hông và đùi có thể áp dụng công thức này. Vừa nữ tính, thanh lịch lại rất phù hợp với môi trường làm việc.

3. Một vài chi tiết nhỏ giúp tổng thể đẹp hơn

+ Đừng cài hết cúc áo.

+ Sơ vin một phần gấu áo để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối.

+ Thêm một vài món phụ kiện làm điểm nhấn như đồng hồ, thắt lưng hoặc khuyên tai nhỏ.

Áo polo chưa bao giờ là biểu tượng của sự già nua. Chỉ là rất nhiều người mặc chưa đúng cách. Chỉ cần chọn đúng phom dáng, chất liệu phù hợp và biết kết hợp với quần áo, phụ kiện, áo polo sẽ trở thành món đồ thanh lịch nhất trong tủ đồ mùa hè: không phô trương nhưng đầy khí chất, không cầu kỳ nhưng càng ngắm càng đẹp. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của phong cách old money .

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