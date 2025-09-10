Muốn con ít ốm vặt, khỏe mạnh, các mẹ nên chú trọng tăng đề kháng từ đường ruột

1. Đường ruột – "trung tâm miễn dịch" của cơ thể

Có đến 70% tế bào miễn dịch nằm ở đường ruột. Đây chính là "hàng rào phòng thủ" đầu tiên chống lại vi khuẩn, virus và tác nhân gây bệnh.

Khi đường ruột khỏe → hệ miễn dịch hoạt động trơn tru → con ít mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng thông thường.

Khi đường ruột yếu → dễ mất cân bằng vi sinh → trẻ hay rối loạn tiêu hóa, biếng ăn, dễ ốm vặt.

Theo Bs. Nguyễn Viết Quỳnh Thư - Chuyên khoa: Nội Khoa / Dinh dưỡng lâm sàng:

"Đường ruột khỏe là nền tảng miễn dịch cho trẻ. Với bé dưới 1 tuổi, quan trọng nhất là bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu vì sữa mẹ chứa kháng thể, lợi khuẩn và chất xơ tự nhiên nuôi hệ vi sinh. Hạn chế tối đa việc dùng kháng sinh không cần thiết vì sẽ làm mất cân bằng vi khuẩn đường ruột. Ngoài ra, khi bé bắt đầu ăn dặm, nên cho ăn từ ít đến nhiều, đa dạng thực phẩm, kèm rau củ quả để bổ sung chất xơ. Một số bé có thể cần thêm probiotic, prebiotic từ sữa công thức hoặc thực phẩm bổ sung để hỗ trợ tiêu hóa. Và đừng quên giữ vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh rối loạn tiêu hóa".

2. Vì sao phải tăng đề kháng từ đường ruột?

Giúp con ít ốm vặt: Hạn chế ho, sổ mũi, tiêu chảy khi giao mùa.

Hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng: Ăn bao nhiêu được "nạp" bấy nhiêu, tránh tình trạng ăn nhiều mà không lớn.

Nền tảng cho phát triển trí não và thể chất: Khi cơ thể hấp thu tốt dưỡng chất, bé sẽ cao lớn, thông minh và hoạt bát hơn.

3. Các dưỡng chất giúp tăng đề kháng

Một trong những "chìa khóa vàng" cho hệ miễn dịch khỏe mạnh chính là HMO (Human Milk Oligosaccharides) – thành phần có nhiều trong sữa mẹ, nay đã được bổ sung vào một số dòng sữa công thức tiên tiến.

HMO: Nuôi dưỡng lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Probiotics (vi khuẩn có lợi) và Prebiotics (chất xơ hòa tan như FOS, GOS): Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm táo bón.

Vitamin và khoáng chất (A, C, D, kẽm, selen): Tăng cường sức đề kháng tự nhiên.

4. Gợi ý cho bố mẹ

Để con có đề kháng tốt và ít ốm vặt, cha mẹ nên:

Ưu tiên nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu.

Khi dùng sữa công thức, hãy chọn dòng sữa có chứa HMO hoặc các thành phần hỗ trợ miễn dịch.

Kết hợp chế độ ăn đa dạng, nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu kẽm, sắt.

Duy trì lối sống khoa học: ngủ đủ giấc, vận động hằng ngày.

Kết luận

Muốn con khỏe mạnh, ít bệnh vặt, hãy nhớ rằng đường ruột chính là nền tảng của sức đề kháng toàn hệ thống. Chọn đúng nguồn dinh dưỡng – đặc biệt là sữa có HMO và dưỡng chất tăng cường miễn dịch – sẽ giúp bé có một "lá chắn" vững chắc ngay từ những năm tháng đầu đời.