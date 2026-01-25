“Mục sở thị” áo khoác và đồ jeans mới đang hot của UNIQLO, combo không thể thiếu mùa xuân hè là đây chứ đâu
Nhìn các tín đồ mặc đẹp biến hóa trang phục thường ngày với hai item này là dân tình được tiếp thêm động lực “chốt đơn” để tủ đồ xuân hè thêm phong phú.
Khi mùa mới gõ cửa, các tín đồ thời trang lại nhanh chóng “vào guồng” săn tìm những xu hướng đang lên để làm mới phong cách. Với mùa xuân hè năm nay, tâm điểm không nằm ở những bản phối cầu kỳ, mà là sự trở lại của các công thức mặc đơn giản, dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được tinh thần hiện đại. Trong đó, áo khoác nổi lên như một mảnh ghép không thể thiếu, vừa tạo lớp lang cho trang phục giao mùa, vừa đủ linh hoạt cho phong cách hằng ngày.
Và mùa Xuân/Hè năm nay, UNIQLO lại một lần nữa khiến các tín đồ thời trang đứng ngồi không yên khi ra mắt hàng loạt kiểu dáng áo khoác mới cực kỳ thời thượng, mà vẫn giữ đúng tinh thần tối giản, vượt thời gian đã trở thành DNA của thương hiệu Nhật Bản. UNIQLO cũng không quên bổ sung những gam màu mới cho những chiếc áo khoác được yêu thích để các tín đồ có thêm lựa chọn phối kết khi mùa mới vừa sang.
Nhắc đến áo khoác, khó có thể bỏ qua chiếc áo khoác kéo khóa dáng ngắn của UNIQLO từng “phủ sóng” mạng xã hội suốt một thời gian dài kể từ mùa thu đông 2025. Quả đúng là item được xem là biểu tượng cho tinh thần hiện đại, dễ phối mà nhiều bạn trẻ đang theo đuổi!
Và mảnh ghép hoàn thiện set đồ mùa xuân hè năm nay không thể không nhắc đến những chiếc quần jeans “trứ danh” của UNIQLO. Dạo một vòng trên feed của hội mặc đẹp, dễ thấy những chiếc quần ống cong vẫn tiếp tục là sự lựa chọn yêu thích của số đông.
Dễ mặc, dễ phối nhưng không hề nhạt nhòa, các thiết kế từ áo khoác ngoài đến jeans được UNIQLO làm mới với tinh thần hiện đại và cảm giác tươi sáng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chỉ cần đầu tư vài món chủ chốt cho tủ đồ Xuân/Hè và vận dụng những công thức phối đồ quen thuộc từ các KOL mặc đẹp, việc mặc đẹp mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn: linh hoạt, tràn năng lượng và không còn là một bài toán cần suy nghĩ quá nhiều.