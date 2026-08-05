Mùa hè càng cần cẩn thận: 5 thói quen khiến làn da già đi nhanh hơn mà nhiều người vẫn mắc phải

Theo các nghiên cứu da liễu, phần lớn dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, da chùng nhão, đốm nâu hay bề mặt da kém mịn đều có liên quan đến tổn thương tích lũy từ ánh nắng mặt trời.

Điều đáng nói là không chỉ việc phơi nắng quá lâu, nhiều thói quen tưởng như vô hại trong mùa hè cũng có thể âm thầm khiến làn da xuống cấp nhanh hơn.

1. Nghĩ trời râm thì không cần chống nắng

Không ít người chỉ thoa kem chống nắng khi đi biển hoặc khi trời nắng gắt. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu cho biết tia UVA – tác nhân chính gây lão hóa da – vẫn có thể xuyên qua mây và cửa kính.

Loại tia này đi sâu vào lớp trung bì, thúc đẩy hình thành các gốc tự do, làm suy giảm collagen và elastin, từ đó khiến da mất dần độ săn chắc theo thời gian. Vì vậy, kem chống nắng phổ rộng với SPF từ 30 trở lên nên được sử dụng mỗi ngày, kể cả khi làm việc trong văn phòng hoặc thời tiết nhiều mây.

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2. Chỉ bảo vệ da khi phải ở ngoài trời lâu

Nhiều người cho rằng vài phút đi bộ từ nhà ra xe hay từ bãi đỗ xe vào văn phòng sẽ không ảnh hưởng đến làn da.

Thực tế, tổn thương do tia UV là quá trình diễn ra âm thầm và tích lũy qua nhiều năm. Mỗi lần tiếp xúc ngắn với ánh nắng đều góp phần làm tăng stress oxy hóa và gây tổn thương tế bào da. Khi những tổn thương này cộng dồn theo thời gian, các dấu hiệu như nếp nhăn, da chảy xệ hay tăng sắc tố sẽ xuất hiện sớm hơn.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên xem chống nắng là bước chăm sóc da bắt buộc mỗi sáng, thay vì chỉ thực hiện trong những dịp đặc biệt.

3. Để da thiếu nước trong những ngày nắng nóng

Nhiệt độ cao khiến cơ thể mất nước nhiều hơn qua mồ hôi. Nếu không bổ sung đủ nước và chăm sóc độ ẩm đúng cách, hàng rào bảo vệ da sẽ suy yếu, khiến bề mặt da trở nên khô ráp, kém mịn và dễ xuất hiện các nếp nhăn nhỏ.

Theo Tiến sĩ Joshua Zeichner, Giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng tại Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), một làn da đủ nước sẽ có khả năng phục hồi và chống chọi tốt hơn trước các tác động từ môi trường.

Bên cạnh việc uống đủ nước mỗi ngày, các chuyên gia cũng khuyến khích sử dụng kem dưỡng chứa các thành phần hút ẩm như glycerin hoặc hyaluronic acid để giúp da duy trì độ ẩm trong mùa hè.

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4. Ngồi điều hòa nhiều nhưng quên dưỡng ẩm

Điều hòa giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng nhưng cũng làm độ ẩm không khí giảm đáng kể.

Khi ở trong môi trường điều hòa nhiều giờ liên tục, nước trên bề mặt da bốc hơi nhanh hơn, khiến da dễ khô, bong tróc và mất đi vẻ căng bóng tự nhiên. Với phụ nữ sau tuổi 40, tình trạng này càng rõ rệt hơn do lượng lipid và collagen tự nhiên đã suy giảm.

Để hạn chế tác động của điều hòa, nên thoa kem dưỡng ngay sau khi rửa mặt, đồng thời có thể sử dụng máy tạo độ ẩm nếu thường xuyên làm việc trong không gian kín.

5. Cố tình phơi nắng để có làn da rám khỏe

Làn da nâu khỏe khoắn có thể là xu hướng làm đẹp được nhiều người yêu thích, nhưng theo các bác sĩ da liễu, hiện tượng da sạm màu sau khi phơi nắng thực chất là phản ứng của cơ thể trước tổn thương do tia UV gây ra.

Khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng, cơ thể tăng sản xuất melanin để tự bảo vệ. Đồng thời, tia UV cũng thúc đẩy quá trình phân hủy collagen, làm chậm khả năng tái tạo của da và khiến các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm hơn.

Hiện nay, các tổ chức da liễu đều thống nhất rằng không tồn tại khái niệm "rám nắng an toàn". Bất kỳ sự thay đổi màu da nào do ánh nắng cũng phản ánh việc tế bào da đã chịu tác động từ tia cực tím.

Muốn da trẻ lâu, đừng chỉ dựa vào kem chống nắng

Theo các chuyên gia, bảo vệ da trong mùa hè cần là sự kết hợp của nhiều biện pháp. Ngoài việc sử dụng kem chống nắng SPF 30 trở lên và bôi lại sau mỗi khoảng hai giờ khi hoạt động ngoài trời, nên mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng từ 10h đến 16h.

Lão hóa là quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng những tổn thương do ánh nắng và môi trường hoàn toàn có thể được hạn chế nếu duy trì các thói quen chăm sóc da đúng cách. Chính những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày sẽ góp phần giúp làn da khỏe mạnh và giữ được vẻ tươi trẻ lâu dài.

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