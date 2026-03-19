Chùm ảnh da thật đến mất lòng của dàn sao Oscar 2026: Người nổi tiếng đang chuộng kiểu già đi một cách tự nhiên

Thảm đỏ Oscar 2026 vừa qua không chỉ rực rỡ bởi những bộ cánh xa hoa mà qua loạt ảnh zoom cận từ ống kính Getty Images, công chúng được chứng kiến một sự tương phản thú vị trong tư duy thẩm mỹ. Khác với các ngôi sao châu Á thường kiên trì theo đuổi làn da trắng mịn không tì vết hay những xu hướng makeup mới để giữ vẻ ngoài "trẻ mãi không già", dàn mỹ nhân Hollywood lại đang nhiệt tình lăng xê trào lưu tôn trọng sự lão hóa tự nhiên. Chùm ảnh chụp siêu cận làn da của các ngôi sao đã được lan truyền rộng rãi, phơi bày những "khuyết điểm" mà bấy lâu nay công chúng ít được nhìn thấy: lớp makeup mỏng nhẹ để lộ rõ kết cấu da thật với nếp nhăn đuôi mắt, đường rãnh cười hằn sâu...

Kim Kardashian

Ngay cả "nữ hoàng filter" cũng không nằm ngoài trào lưu chân thật này. Hình ảnh zoom cận cho thấy làn da của Kim vẫn có những đường rãnh và nếp nhăn tự nhiên, minh chứng rằng dù có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu, thời gian vẫn để lại dấu ấn của nó.

Anne Hathaway

Được mệnh danh là "ma cà rồng" nhờ vẻ đẹp không tuổi, nhưng Anne không hề lạm dụng filter để giữ hình tượng. Cú zoom cận cho thấy những nếp nhăn li ti quanh mắt khi cười, chúng không hề làm nữ diễn viên già đi mà trái lại, càng khiến nụ cười của "biểu tượng nhan sắc" trở nên ấm áp, chân thực và đầy sức sống.

Olivia Rodrigo

Ở tuổi đôi mươi, Olivia sở hữu làn da tràn đầy sức sống. Không dựa dẫm vào lớp nền hoàn hảo từ makeup, qua hình ảnh siêu cận nữ ca sĩ vẫn để lộ kết cấu da tự nhiên và những biểu cảm chân thật. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng vẻ đẹp tuổi trẻ không phải là sự hoàn hảo không tỳ vết, mà là sự tươi mới và chân thành.

Ejae

Niềm tự hào mới của âm nhạc Hàn Quốc đại diện cho "glass skin" trắng sứ thường thấy của các ngôi sao K-biz. Trên thảm đỏ Oscar, chủ nhân tượng vàng 2026 gây ấn tượng mạnh với lớp makeup mỏng như sương, tự tin khoe cả những vết nhăn nhẹ và nền da thật.

Kendall Jenner

Nàng siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh chứng minh rằng "lỗ chân lông" hay "kết cấu da không phẳng lì" là chuyện hết sức bình thường. Thay vì che đậy bằng lớp phấn dày cộm, Kendall tự tin phô diễn làn da thật với độ bóng tự nhiên, khẳng định đẳng cấp của một IT-Girl không cần đến sự trợ giúp của các phần mềm chỉnh sửa.

Kylie Jenner

Bức ảnh này lột bỏ hoàn toàn vẻ ngoài được trau chuốt kỹ lưỡng thường thấy của Kylie. Công chúng có thể nhìn thấy một làn da tự nhiên có những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, sự khẳng định rằng ngay cả những biểu tượng sắc đẹp cũng trải qua quá trình lão hóa một cách bình thường.

Teyana Taylor

Với vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính, Teyana có một làn da cũng khá khoẻ mạnh, trong khung hình quá cận một ít khuyết điểm là mụn ẩn được phát hiện nhưng không quá ảnh hưởng. Sự chân thật này chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp bản lĩnh và sự tự tin vốn có của ngôi sao này.

Demi Moore

Ở tuổi ngoài 60, Demi Moore thực sự là một "bậc thầy" về việc già đi một cách rực rỡ. Những đường rãnh sâu trên khuôn mặt không phải là khuyết điểm, mà là những chương ký ức lộng lẫy của một minh tinh huyền thoại, người đã từ chối chiếc mặt nạ Botox cứng đơ để đổi lấy vẻ đẹp sâu sắc và đầy trải nghiệm.

Nicole Kidman

Vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp của Nicole được tôn lên bởi những nếp nhăn thời gian. So với ngưỡng U60 của mình, bức ảnh zoom cận này là minh chứng rõ ràng cho việc già đi một cách duyên dáng và kiêu hãnh khi bà vẫn giữ được sự tươi tắn, năng lượng.

Karlie Kloss

Nụ cười rạng rỡ của Karlie làm nổi bật những nếp nhăn tự nhiên nơi vùng mắt, cho thấy vẻ đẹp thực sự nằm ở cảm xúc chân thành chứ không phải là một khuôn mặt không tỳ vết.

Rose Byrne

Đôi mắt biết nói của Rose được tô điểm bởi những nếp nhăn càng làm tăng thêm nét cảm xúc. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp mặn mà và sự chấp nhận quy luật tự nhiên.

Misty Copeland

Với vóc dáng uyển chuyển của một vũ công, Misty cũng không ngần ngại khoe những dấu ấn thời gian trên làn da. Bức ảnh này là sự tôn vinh vẻ đẹp khỏe mạnh và sự lão hóa một cách kiêu hãnh.

Priyanka Chopra

Nhan sắc lộng lẫy của Priyanka không hề bị giảm sút bởi những đường rãnh và nếp nhăn, ngược lại còn cho thấy nữ diễn viên/Hoa hậu người Ấn Độ thuộc top sao nữ có làn da thật đẹp nhất. Sự chân thật này càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyền lực và sự tự tin của cô.

Julia Fox

Julia vốn nổi tiếng với phong cách độc đáo, và cô cũng áp dụng sự phá cách đó vào việc khoe vẻ đẹp chân thật. Hình ảnh siêu cận cho thấy làn da của cô vốn có rất ít khuyết điểm, đồng thời gửi đi thông điệp về sự tự do và sự chấp nhận bản thân qua lớp makeup dường như không có.

Nikki Glaser

Sự hài hước và dí dỏm của Nikki làm nổi bật những nếp nhăn biểu cảm. Bức ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng nụ cười và sự lạc quan là chìa khóa để giữ mãi vẻ đẹp tươi trẻ.

Naomi Watts

Vẻ đẹp thanh lịch của Naomi được tôn lên bởi những nếp nhăn thời gian nơi vùng trán nhưng càng tôn lên sự sang trọng, quý phái cho nhan sắc của nữ diễn viên 57 tuổi.