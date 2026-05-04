Mùa hè ấm áp đang đến, các mẹ bầu có kế hoạch đi du lịch cần lưu ý 7 điều quan trọng

Mùa hè là mùa của du lịch, nhiều mẹ bầu cũng muốn ra ngoài thư giãn. Tuy nhiên, do cơ thể trong thai kỳ khá đặc biệt nên an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu.

Bản hướng dẫn này được tổng hợp riêng cho mẹ bầu, bao gồm chuẩn bị trước chuyến đi, bảo vệ sức khỏe trên đường, ăn uống nghỉ ngơi và lưu ý khi đi máy bay, giúp bạn yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ.

1. Đánh giá trước chuyến đi: Chỉ đi khi sức khỏe cho phép

Trước khi đi, nên khám thai để xác nhận tình trạng sức khỏe phù hợp với việc di chuyển.

Đặc biệt, mẹ bầu có nguy cơ cao như tiền đạo, tiền sử sảy thai liên tiếp… tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi, hạn chế đi lại.

Đừng quên mang theo hồ sơ khám thai, sổ y bạ, thẻ bảo hiểm để có thể cung cấp nhanh khi cần.

2. Lịch trình: Chậm – ngắn – nhẹ

Điểm đến: ưu tiên nơi gần, hoạt động nhẹ nhàng như đi dạo công viên, du lịch ngoại ô; tránh nơi đông đúc, bí bách.

Nhịp độ: không xếp lịch quá dày, đảm bảo nghỉ ngơi. Mỗi 1–2 giờ nên ngồi nghỉ.

Lưu ý: mẹ bầu 3 tháng cuối (trên 32 tuần) hoặc được bác sĩ khuyên hạn chế vận động thì nên tránh đi xa.

3. Phương tiện di chuyển: Mỗi loại có lưu ý riêng

Tự lái xe

Điều chỉnh ghế ngồi, kê gối đỡ lưng.

Mỗi 1 giờ nên dừng xe, đi lại 5–10 phút.

Dây an toàn đặt dưới bụng, không siết vào bụng.

Tàu hỏa / tàu cao tốc

Chọn ghế gần lối đi.

Mỗi 45–60 phút đứng dậy đi lại nhẹ để lưu thông máu.

Xe buýt, tàu điện

Tránh giờ cao điểm.

Cố gắng có chỗ ngồi để tránh chen lấn.

Máy bay

Trên 36 tuần hoặc có dấu hiệu dọa sảy: đa số hãng từ chối vận chuyển.

32–36 tuần: cần giấy khám thai trong vòng 7 ngày (có hãng yêu cầu 72 giờ) hoặc giấy xác nhận của bác sĩ.

Dưới 32 tuần: nếu không có chỉ định đặc biệt, có thể bay như hành khách bình thường.

Chọn chỗ ngồi: Ưu tiên ghế gần lối đi. Tránh ghế cửa thoát hiểm (nhiều hãng không cho mẹ bầu ngồi).

Thắt dây an toàn: Đặt dưới bụng, phía trên đùi.

Vận động: Khi bay ổn định, mỗi 30 phút nên đứng dậy đi lại nhẹ. Khi ngồi, xoay cổ chân, co duỗi bàn chân để phòng huyết khối.

Uống nước, chống đầy hơi: Máy bay khô, nên uống nhiều nước. Tránh đồ gây đầy hơi như đậu, nước có gas.

Lưu ý đặc biệt: Mẹ bầu nghén nặng hoặc có nguy cơ sảy thai, sinh non nên hạn chế bay.

4. Trang phục & chống nắng: Thoải mái là ưu tiên

Mặc đồ rộng, chất liệu cotton, giày đế thấp chống trượt.

Không mang tất bó.

Mang theo áo khoác mỏng vì chênh lệch nhiệt độ ngày đêm.

Che nắng: đội mũ rộng vành, dùng ô, tránh nắng gắt lâu.

5. Ăn uống: An toàn – đủ chất – điều độ

Không ăn đồ sống, đồ vỉa hè, đồ để qua đêm.

Chọn nơi ăn uống sạch sẽ.

Ăn nhiều bữa nhỏ, mang theo đồ ăn nhẹ (hạt, trái cây, bánh ngũ cốc, sữa chua).

Uống đủ nước, tránh nước ngọt, trà đặc, cà phê.

Tránh rượu, đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, nhiều đường.

6. Nghỉ ngơi & cảm xúc: Không thức khuya, không quá sức

Dù đi chơi vẫn giữ nhịp sinh hoạt ổn định: ngủ 8–10 tiếng/ngày.

Không thức khuya, không “cày phim”.

Nghỉ trưa khoảng 30 phút.

Sau khi di chuyển xa, nên kê cao chân để giảm phù.

Nghe nhạc nhẹ, hít thở sâu, giữ tinh thần thoải mái.

7. Tình huống cần chú ý

Đến địa điểm mới lạ, mẹ bầu dễ dị ứng nên đeo khẩu trang.

Mặc đồ dài để tránh côn trùng.

Nếu có dấu hiệu như: đau bụng, co thắt đều, ra máu/ra nước âm đạo, thai máy bất thường, chóng mặt, tức ngực, nhìn mờ… cần đi khám ngay.

Đi chơi thích thật đấy, nhưng an toàn vẫn quan trọng hơn!

Hãy lên kế hoạch khoa học, đi trong khả năng của mình để có một kỳ nghỉ vừa vui vừa an tâm.

Và đừng quên lịch khám thai định kỳ nhé!

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất phổ biến kiến thức, không thay thế tư vấn y khoa. Mọi vấn đề liên quan đến điều trị cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trực tiếp.