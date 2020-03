Mùa fashion week nhiều sóng gió của sao Hàn: Song Hye Kyo xinh mà nhạt, Lisa bị "dí" đồ cũ, hàng loạt mỹ nhân mất điểm

Vậy là chuỗi Tuần lễ Thời trang quốc tế mùa Thu Đông 2020 lần này đã chính thức khép lại. Vì sự ảnh hưởng của virus Corona nên dàn sao Hoa ngữ đình đám không thể tham dự sự kiện lần này, cùng với đó nhiều người lại dành sự chú ý đến dàn sao Hàn Quốc xuất hiện tại sự kiện.

Fashion Week năm nay cũng quy tụ sự tham dự của nhiều sao Hàn đình đám như Song Hye Kyo, Lisa, Rosé, IU… Mỗi người một phong cách riêng nhưng khi tổng kết lại mùa Fashon Week lần này thì sao Hàn gây thất vọng khá nhiều: Song Hye Kyo xinh mà nhạt, Lisa bị "dí" cho đồ cũ, Rosé bê style cũ đi dự show; IU diện đồ nhàu nhĩ; Park Min Young ăn vận quá nhạt nhẽo…



1. Song Hye Kyo – Show Bottega Veneta



Dự show diễn của Bottega Veneta, Song Hye Kyo may mà quá xinh mới đỡ được style nhàm chán lần này. Mẫu váy đen vừa không tôn dáng lại vừa tẻ nhạt hoàn toàn không phù hợp với đẳng cấp của Song Hye Kyo.



2. Lisa – Show Prada

Thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông ngay từ khi ra sân bay nhưng đến khi Lisa xuất hiện tại show Prada thì ai cũng phải ngã ngửa khi phát hiện cô nàng bị dí cho diện lại đồ cũ. Đó là chưa kể, nhiều người còn cho rằng dáng váy dài lần này khiến cô trông sến và kém trẻ trung hơn hẳn hình ảnh khi chụp tạp chí trước đó.



3. Rosé – Show Saint Laurent

Không thể phủ nhận hình ảnh của Rosé tại show Saint Laurent rất xinh đẹp hút mắt nhưng công thức: tóc vàng + váy đen đã được Rosé áp dụng rất nhiều lần trước đó. Vì lẽ đó nhiều người cho rằng hình ảnh của cô tại Fashion Week lần này khá nhàm chán, không được như kỳ vọng.



4. IU – Show Gucci

IU xinh rất xinh nhưng màn xuất hiện của cô tại show Gucci đã bị trừ điểm hoàn toàn khi diện mẫu váy nhăm nhúm, nhàu nhĩ. Việc chọn diện mẫu vòng cổ có thiết kế to bản cũng khiến set đồ trông rối mắt và sến súa hơn.



5. Park Min Young – Show Tod’s

Thư ký Kim lại là người tiếp theo chọn lối ăn vận quá an toàn tại Fashion Week mùa này. Dù lên đồ chỉn chu nhưng set đồ của cô còn có phần dìm dáng khiến Park Min Young trông lùn một mẩu.



6. Han Ye Seul – Show Fendi

Đối lập với những cô nàng ăn vận an toàn, Hen Ye Seul lại chơi nổi với bộ váy hoa rực rỡ tại show Fendi. Nhưng thương thay cho cô, dáng váy rộng thùng thình cùng hoa văn bản to khiến Han Ye Seul trông khá sến súa, may thay cô vô cùng xinh đẹp nên bù đắp được phần nào.



7. Joy – Show Michael Kors

Dự show diễn của nhà mốt nước Mỹ, Joy chọn diện áo len mix cùng chân váy caro. Set đồ của cô vừa đơn giản, nhạt nhòa lại có phần sến súa, dìm dáng khiến hình ảnh của Joy cũng không quá ấn tượng tại show diễn lần này.



8. Chung Ha – Show Iceberg

Chung Ha có thể xem là một trong những ngôi sao ăn vận khá ổn áp tại Fashion Week, tuy không quá lồng lộn nhưng đủ cá tính và tôn dáng để không bị dìm kể cả qua ống kính của phóng viên nước ngoài.



9. Jessica – Show Off White, Palm Angels, Hermès, Alessandra Rich

Là nữ hoàng bị dìm dáng tại Fashion Week nhưng Jessica vẫn góp mặt tại hàng ghế đầu của kha khá show diễn tại mùa này. Như thường lệ, style của cô vẫn giữ nguyên sự đơn giản nhưng thanh lịch, sang chảnh.



10. Tiffany – Show Prabal Gurung

Dự Paris Fashion Week, Tiffany diện bộ cánh quyến rũ bạo liệt vừa lấp ló vòng 1 nóng bỏng lại vừa xẻ sâu khoe chân thon dài.



11. Seolhyun – Show Coach

Thành viên AOA có thể xem là mỹ nhân ăn mặc "ổn áp" nhất tại Fashion Week mùa này khi khéo kết hợp bộ cánh màu xanh cổ điển hot trend cùng áo sơ mi màu vàng rực rỡ. Set đồ của cô vừa bắt trend, có nét cổ điển, trang nhã mà vẫn sành điệu và nổi bật hết sức.