Hạt "sạn" to đùng trong Crash Landing On You khi Son Ye Jin diện lại áo cũ từ 8 năm trước: Là tiết kiệm hay có ẩn ý sâu xa

Dù Crash Landing On You đã kết thúc nhưng vẫn để lại nhiều dư âm khó quên trong lòng những mọt phim Châu Á. Và đến tận giờ này, các thánh soi còn phát hiện ra hạt "sạn" to đùng trong phim mà đến fan chân chính cũng khó nhận ra. Đó là việc: Son Ye Jin diện lại áo cũ từ phân cảnh 8 năm trước.



Một chiếc áo khoác da được Son Ye Jin tái sử dụng trong Crash Landing On You ở 2 phân cánh cách biệt 8 năm.

Trong tập cuối Crash Landing On You, Son Ye Jin diện áo khoác da sang chảnh dạo bước trên đường phố Thụy Sĩ. Ăn vận đơn giản nhưng cô vẫn sang chảnh ngời ngời, nhan sắc hiếm ai bì kịp.

Son Ye Jin diện áo thun mix cùng quần jeans, áo khoác da và khoác túi nhỏ xinh. Cô không dùng quá nhiều phụ kiện, giữ set đồ ở mức tối giản, thanh lịch.

Quen quen làm sao, hóa ra đây chính là mẫu áo mà Son Ye Jin từng diện từ tập 2 của phim, trong phân cảnh 8 năm trước khi cô đến Thụy Sĩ tìm cái chết,

Được biết đây là thiết kế đến từ nhà mốt Iro có giá 1.600 USD ~ 37 triệu đồng.

Trong vai tiểu thư con nhà tài phiệt giàu sang vô cùng, tiêu tiền như nước, nên việc Son Ye Jin diện lại áo cũ 8 năm trước bỗng thành điểm vô lý đùng đùng trong phim.

Tuy nhiên mặt khác phải chăng đây cũng là dụng ý của nhà sản xuất như thể hiện vòng tròn lặp lại của mạch phim khi cả 2 lần đến Thụy Sĩ Son Ye Jin đều diện mẫu áo này. Nếu như lần đầu ở phần đầu phim, cô đến với tâm trạng rối bời, chán nản đang muốn tìm cái chết; thì lần sau, cách biệt 8 năm, vẫn là chiếc áo đó, vẫn tại Thụy Sĩ, Son Ye Jin lại xuất hiện với tâm trạng chờ mong, thấp thỏm.