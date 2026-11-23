Nhân mùa lễ hội cuối năm, Onitsuka Tiger giới thiệu bộ sưu tập HOLIDAY PACK với những thiết kế giày có phom dáng dày dặn được lót lông cừu nhân tạo mềm mại, cùng những mẫu trang phục, phụ kiện mang họa tiết hoa và hổ qua kỹ thuật in và thêu độc quyền. Sự kết hợp giữa các gam màu trắng ngà, be, nâu và hồng, cùng những họa tiết điểm xuyến tinh tế trong từng chi tiết, tạo nên điểm nhấn vui tươi, sống động cho phong cách thời trang mùa đông.

Bộ sưu tập gồm hai thiết kế được lót lớp lông cừu nhân tạo mềm mại. Mẫu giày bốt MUKLICK BOOTS nổi bật với phom dáng cá tính, điểm nhấn là phần dây giày quấn quanh thân giày.Trong khi đó, MEXICO 66™ PF SABOT mang đến diện mạo mới cho thiết kế MEXICO 66™ biểu tượng của thương hiệu với kiểu dáng sabot cùng phần đế dày.

Sự kết hợp giữa lớp lót lông cừu nhân tạo mềm mại và phom dáng đầy đặn tạo nên vẻ ngoài nổi bật, đồng thời gợi lên cảm giác ấm áp đặc trưng của phong cách mùa đông.

Về các dòng trang phục, họa tiết hoa nguyên bản với hình ảnh hổ được ẩn hiện khéo léo giữa từng cánh hoa xuất hiện trên áo khoác chần bông dáng lửng và áo hoodie vải French terry chải lông mềm mại. Họa tiết mang cảm hứng lễ hội kết hợp cùng chất liệu mềm mại, ấm áp tạo nên nét tươi vui cho trang phục mùa đông. Bộ sưu tập còn giới thiệu các thiết kế chân váy phồng với phom dáng mềm mại, cùng các mẫu túi và tất cùng họa tiết.

Dòng trang phục HOLIDAY PACK sẽ có mặt tại cửa hàng Onitsuka Tiger Saigon Centre và hệ thống cửa hàng trực tuyến từ ngày 20/11/2026. Dòng giày của bộ sưu tập dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 26/11/2026.