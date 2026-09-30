Diện giày thể thao đi làm: Vừa trẻ trung "hack tuổi" lại vừa đẹp chuẩn "old money"

Nếu trước đây giày thể thao thường được gắn với phong cách năng động, casual thì giờ đây, món phụ kiện này đã bước vào tủ đồ công sở và trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những cô nàng muốn ăn vận trẻ trung hơn. Đặc biệt, khi được phối cùng sơ mi, quần âu, blazer hay chân váy midi, sneaker hoàn toàn có thể tạo nên diện mạo thanh lịch, tinh tế và mang tinh thần "old money" mà không hề xuề xòa. Điều thú vị là một đôi giày vốn thiên về sự năng động lại có khả năng "hack tuổi" rất tốt. Chỉ cần thay đôi cao gót quen thuộc bằng sneaker, set đồ công sở lập tức trở nên nhẹ nhàng và hiện đại hơn, nhưng nếu lựa chọn đúng kiểu dáng, nàng vẫn giữ được vẻ sang trọng cần thiết nơi công sở.

Nếu mới bắt đầu đưa giày thể thao vào tủ đồ đi làm, quần âu chính là món đồ dễ phối nhất. Một chiếc quần ống đứng hoặc ống suông kết hợp với sneaker dáng gọn tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và năng động. Nàng có thể mặc cùng sơ mi trắng, áo len mỏng hoặc blazer để hoàn thiện diện mạo. Đặc biệt, những mẫu sneaker màu trắng, kem, be hoặc ghi nhạt rất dễ phối với quần âu. Chúng không tạo cảm giác quá "thể thao" mà ngược lại, khiến tổng thể nhẹ nhàng hơn. Muốn tăng chất "old money", hãy ưu tiên quần có đường ly rõ ràng, chất liệu đứng phom và chiều dài vừa chạm mắt cá chân. Khi phần cổ chân được để lộ một khoảng vừa phải, đôi sneaker sẽ trở thành điểm nối tự nhiên giữa trang phục và vóc dáng.

Blazer là món đồ có khả năng "nâng cấp" sneaker nhanh nhất. Một bộ trang phục gồm áo thun trơn, quần âu và sneaker vốn khá casual. Nhưng chỉ cần khoác thêm blazer có phom đẹp, tổng thể lập tức trở nên chỉn chu hơn. Đây cũng là công thức phù hợp với những ngày công sở không yêu cầu dress code quá nghiêm ngặt. Nàng vẫn có thể giữ sự thoải mái khi di chuyển nhưng không đánh mất vẻ chuyên nghiệp. Với phong cách "old money", nên ưu tiên blazer màu trung tính như đen, trắng, kem, xám, nâu hoặc navy. Những màu này dễ kết hợp với sneaker và tạo cảm giác sang trọng lâu dài hơn những thiết kế quá nhiều họa tiết.

Không chỉ hợp với quần, giày thể thao còn có thể kết hợp với chân váy để tạo nên vẻ ngoài nữ tính nhưng không quá điệu. Chân váy midi chữ A, chân váy bút chì hoặc váy xếp ly đều có thể đi cùng sneaker. Nếu muốn diện mạo thanh lịch, nàng nên chọn váy có chiều dài qua gối và phom dáng gọn gàng. Một chiếc chân váy midi màu be kết hợp áo sơ mi trắng và sneaker trắng là công thức cực dễ áp dụng. Nếu muốn trẻ trung hơn, có thể thay sơ mi bằng áo polo hoặc cardigan mỏng. Sự tương phản giữa một món đồ nữ tính và đôi giày vốn mang tinh thần thể thao tạo nên vẻ hiện đại, giúp set đồ không bị quá nghiêm túc.

Không phải đôi sneaker nào cũng phù hợp với môi trường công sở. Những mẫu có quá nhiều màu sắc, đế quá dày hoặc nhiều chi tiết thể thao dễ khiến tổng thể trở nên casual hơn mức cần thiết. Thay vào đó, nàng nên ưu tiên những thiết kế có phom gọn, màu sắc nhã nhặn và ít logo. Sneaker trắng là lựa chọn an toàn nhất. Ngoài ra, các gam màu như kem, nâu nhạt, xám, xanh navy hay đen cũng rất dễ phối. Nếu yêu thích phong cách "old money", những mẫu sneaker mang hơi hướng retro với thiết kế đơn giản cũng là lựa chọn đáng thử. Chúng vừa có nét cổ điển, vừa đủ trẻ trung để tạo điểm nhấn cho trang phục công sở.

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi diện sneaker đi làm là không nên để quá nhiều màu sắc cùng xuất hiện trong một set đồ. Nếu đã chọn sneaker nổi bật, trang phục nên được tiết chế. Ngược lại, với sneaker trắng hoặc kem, nàng có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn màu quần áo. Công thức ba màu cơ bản như trắng - be - nâu, trắng - đen - xám hoặc navy - trắng - nâu đều rất dễ tạo cảm giác thanh lịch. Đây cũng là cách đơn giản để đưa tinh thần "old money" vào trang phục mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Khi sneaker đã tạo ra nét trẻ trung, các phụ kiện còn lại nên đóng vai trò cân bằng. Một chiếc túi da có phom đứng, đồng hồ mặt nhỏ, thắt lưng da hoặc kính mắt kiểu cổ điển có thể giúp set đồ trở nên chỉn chu hơn. Nàng không cần đeo quá nhiều trang sức hay chọn túi có logo lớn. Đặc biệt, túi có cấu trúc cứng là "trợ thủ" hiệu quả khi phối sneaker. Sự đối lập giữa đôi giày mềm mại, năng động và chiếc túi đứng phom tạo nên tổng thể có điểm nhấn mà vẫn thanh lịch.

Ưu điểm lớn nhất của sneaker khi diện đi làm chính là sự tiện dụng. Nàng có thể di chuyển nhiều, đi lại giữa các cuộc họp, xuống phố sau giờ làm hoặc tranh thủ ghé qua một quán cà phê mà không phải chịu cảm giác bí bách như khi đi giày cao gót cả ngày. Tuy nhiên, để sneaker thực sự phù hợp với công sở, trang phục đi cùng vẫn cần được chăm chút. Quần áo nên phẳng phiu, vừa vặn; sneaker sạch sẽ và không quá cũ; tất cũng nên có màu hài hòa với tổng thể. Bởi cuối cùng, "old money" không nằm ở việc bạn đi giày gì mà nằm ở cách bạn hoàn thiện cả bộ trang phục. Dưới đây là 1 số mẫu giày thể thao bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: BITIS

Nơi mua: Cameljeans

Nơi mua: DUSTO

Nơi mua: SKECHERS

Nơi mua: PUMA

Một đôi sneaker đơn giản hoàn toàn có thể trở nên sang trọng khi đi cùng quần âu đẹp, blazer chuẩn phom, túi da thanh lịch và bảng màu tinh tế. Ngược lại, ngay cả đôi giày đắt tiền cũng khó tạo cảm giác sang nếu được phối với một tổng thể thiếu cân đối. Vì thế, nếu nàng đang muốn tìm một cách "hack tuổi" mà vẫn giữ vẻ thanh lịch nơi công sở, đừng vội bỏ qua giày thể thao. Chỉ cần chọn đúng kiểu dáng, phối cùng những món đồ cơ bản và tiết chế màu sắc, sneaker hoàn toàn có thể trở thành món phụ kiện vừa trẻ trung, vừa tiện dụng, lại mang đúng tinh thần "old money" hiện đại.