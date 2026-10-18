9 mẫu giày thể thao đế mỏng đang được yêu thích năm 2026: FILA, ASICS đều góp mặt

Giày thể thao đế mỏng vẫn là xu hướng được yêu thích trong năm 2026. So với những đôi đế dày hầm hố, kiểu giày này tạo cảm giác nhẹ chân, linh hoạt và gọn gàng hơn nhờ phom thấp cùng đường nét mang hơi hướng giày chạy bộ cổ điển.

1. ASICS HYPERSYNC

Sau khi được chú ý từ tháng 7, ASICS HYPERSYNC tiếp tục ra mắt chất liệu và màu sắc mới trong tháng 10. Lấy cảm hứng từ giày điền kinh và đấu vật, mẫu giày có phom thấp, đường nét gọn và phần đế mỏng tạo cảm giác gần mặt đất. Cấu trúc nhẹ kết hợp độ đệm vừa phải giúp bước chân linh hoạt, phù hợp cả khi đi làm lẫn đi bộ nhiều. Những gam màu trầm và chi tiết phủ bóng cũng khiến đôi giày hợp với không khí mùa thu đông.

2. VIVAIA CAROL

CAROL kết hợp dáng giày ballet với tinh thần của giày thể thao đế mỏng. Phần mũi vuông, dây nơ mềm mại và phom giày thanh thoát tạo vẻ nữ tính nhưng vẫn dễ ứng dụng hằng ngày. Tông trắng kem có thể phối cùng quần jeans, chân váy hoặc trang phục công sở. Đế cao su mỏng cho cảm giác nhẹ và linh hoạt; phần đế mềm cũng giúp đôi giày phù hợp với những ngày phải đứng hoặc đi lại nhiều.

3. PALLADIUM PALLARACER STRAP

Mẫu giày gây chú ý nhờ cách phối đen trắng mang vẻ cổ điển, kết hợp các đường sọc bên hông và quai dán tiện dụng. Phần đế cao su mỏng tạo cảm giác nhẹ chân, đồng thời hỗ trợ độ bám khi di chuyển. Thiết kế quai dán giúp việc mang và tháo giày nhanh chóng, đồng thời dễ điều chỉnh để ôm chân. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai thích phong cách thể thao khỏe khoắn nhưng không muốn đôi giày quá hầm hố.

4. PALLADIUM RACER BALLERINA

RACER BALLERINA đưa cảm hứng giày ballet vào phom giày thể thao đế mỏng. Dây co giãn bắt chéo tạo điểm nhấn nữ tính, trong khi phần đế thấp giữ tổng thể nhẹ nhàng và cá tính. Phiên bản ánh bạc mang sắc thái hiện đại, dễ làm nổi bật trang phục tối giản. Mẫu giày có thân bằng da và lớp lót mềm, có thể phối cùng jeans, váy dài hoặc đồ thể thao cho những buổi đi làm, dạo phố.

5. PUMA H-STREET

Lấy cảm hứng từ giày đinh điền kinh cổ điển của PUMA, H-STREET có cấu trúc nhẹ, chất liệu lưới thoáng khí và phần mũi chữ T đặc trưng. Phom đế thấp giữ vẻ thanh thoát, trong khi các mảng màu ánh bạc tạo điểm nhấn nổi bật. ROSÉ từng chia sẻ đây là một trong những đôi giày cô thường mang, còn phiên bản nâu chocolate được Trương Lăng Hách diện cũng nhận nhiều chú ý. Mẫu giày có thể kết hợp với quần jeans, quần ống rộng hoặc chân váy ngắn.

6. FILA GLIO

FILA GLIO kết hợp xu hướng balletcore với kiểu dáng giày thể thao đế mỏng, tạo vẻ nữ tính mà vẫn năng động. Phom giày gọn, nhẹ cùng chất liệu mềm giúp việc đi lại thoải mái hơn. Han So Hee và Sooyoung của SNSD cũng từng diện mẫu này, khiến thiết kế được nhiều tín đồ thời trang chú ý. Giày dễ phối cùng tất cổ ngắn, váy hoặc quần jeans.

7. adidas Originals TOKYO MJ

TOKYO MJ lấy cảm hứng từ dáng giày chạy bộ của adidas trong thập niên 1970. Phom thon dài, đế thấp và ba sọc đặc trưng gợi nét hoài cổ. Điểm khác biệt nằm ở dây quai mang hơi hướng giày Mary Jane, giúp đôi giày trông mới mẻ và có cá tính hơn. Với sắc đen trắng dễ phối, mẫu này phù hợp khi mặc cùng quần jeans, quần âu hoặc chân váy.

8. CHARLES & KEITH

Đôi giày phiên bản giới hạn tại châu Á phối chất liệu giả da lộn mềm mại với thiết kế hai dây giày khác màu. Chi tiết này tạo thêm tầng lớp cho tổng thể mà không khiến đôi giày trở nên rối mắt. Phom đế thấp, nhẹ chân đáp ứng xu hướng hiện tại; bảng màu từ trắng kem, hồng đến họa tiết da động vật đem lại nhiều lựa chọn cho phong cách ngọt ngào hoặc cá tính.

9. ONITSUKA TIGER CODOBEL

CODOBEL giữ phom retro tối giản với thân giày màu đen, điểm thêm hai quai da nâu. Thiết kế gọn gàng tạo cảm giác thời trang hơn một đôi giày thể thao cơ bản, trong khi đế thấp vẫn giữ nét linh hoạt. TWICE MOMO từng diện mẫu giày trong hình ảnh quảng bá bộ sưu tập Xuân Hè 2026. Chỉ cần kết hợp cùng jeans và áo đơn giản, đôi giày đã đủ trở thành điểm nhấn cho trang phục.