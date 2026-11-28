Trong những ngày trời lạnh, áo len thường được mặc như một lớp giữ ấm quen thuộc. Nhưng khi khoác hờ lên vai và buộc nhẹ hai tay áo phía trước, món đồ này còn trở thành điểm nhấn cho tổng thể. Cách tạo kiểu đơn giản giúp bộ trang phục có thêm lớp lang, đồng thời mang lại vẻ phóng khoáng vừa đủ.

Một chiếc áo len màu xám khoác ngoài áo thun cùng quần đồng bộ tạo cảm giác thoải mái mà vẫn gọn gàng. Nếu muốn bộ đồ trông cổ điển hơn, có thể kết hợp áo len màu kem với sơ mi trắng và quần âu ống rộng. Những gam màu trung tính như xám, be, nâu chocolate hay xanh navy thường dễ phối và phù hợp với phong cách old money.

Điểm thú vị của cách mặc này nằm ở sự tương phản chất liệu. Áo len mềm mại đi cùng áo khoác da tạo nên vẻ ngoài cá tính nhưng không quá mạnh; trong khi sơ mi, quần âu và một chiếc túi da phom cứng lại mang đến diện mạo thanh lịch hơn. Với những set đồ đơn sắc, chiếc áo len khoác vai có thể tạo điểm nhấn bằng màu sắc hoặc bề mặt dệt khác biệt.

Khi phối đồ, nên chọn áo len có độ dày vừa phải để phần vai không bị cộm và hai tay áo dễ buộc. Áo dáng cơ bản, ít họa tiết thường dễ ứng dụng hơn. Có thể để áo buông tự nhiên trên vai hoặc thắt nút lỏng phía trước; tránh buộc quá chặt khiến tổng thể nặng nề.

Phụ kiện cũng nên được tiết chế để giữ nét tinh giản. Một chiếc túi da phom cổ điển, thắt lưng nhỏ hoặc đôi giày loafer là đủ hoàn thiện trang phục. Nếu muốn thêm màu sắc, có thể chọn một điểm nhấn nhỏ như áo len đỏ trầm, thay vì kết hợp quá nhiều gam nổi bật cùng lúc.

Phong cách old money không nằm ở số lượng món đồ đắt tiền, mà ở cách phối hợp hài hòa và chú ý đến phom dáng, chất liệu. Vì vậy, chỉ cần tận dụng chiếc áo len sẵn có trong tủ đồ, bạn đã có thể biến những trang phục mùa đông quen thuộc trở nên chỉn chu và cuốn hút hơn.



