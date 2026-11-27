Có những món đồ xuất hiện gần như trong mọi tủ quần áo nhưng vẫn khiến chúng ta bối rối mỗi sáng: quần jeans xanh, áo len cổ tròn, blazer hay áo khoác dạ. Mặc riêng thì đơn giản, nhưng để kết hợp thành một tổng thể chỉn chu lại cần một chút tính toán.

Loạt trang phục dưới đây gợi ý cách khai thác chính những món đồ ấy. Xuyên suốt là quần jeans ống đứng hoặc ống rộng vừa phải, đi cùng áo len và áo khoác có phom rõ ràng. Bảng màu xanh navy, nâu, be, ghi được lặp lại, xen thêm đỏ burgundy hoặc xanh nhạt để tạo điểm nhấn. Nhờ vậy, mỗi bộ đồ đều có nét cổ điển mà vẫn gần gũi với sinh hoạt hằng ngày.

1. Áo len họa tiết hình thoi: Điểm nhấn vừa đủ cho quần jeans

Áo len họa tiết hình thoi mang lại nét cổ điển rõ rệt, đặc biệt khi phối cùng áo khoác dạ và denim xanh. Trong các bản phối, cardigan ghi với họa tiết đỏ burgundy được kết hợp cùng áo khoác ghi, quần jeans xanh đậm và boots tối màu. Màu đỏ chỉ chiếm một phần nhỏ nhưng đủ khiến bộ đồ bớt trầm.

Một lựa chọn khác là cardigan navy phối áo khoác cùng tông, jeans xanh sáng hơn và giày Mary Jane đỏ rượu vang. Túi xách đồng điệu với giày tạo sự liên kết, đồng thời làm nổi bật sắc đỏ trên áo. Vì áo len đã có họa tiết, những món còn lại nên ưu tiên bề mặt trơn. Khi khoác áo bên ngoài, bạn có thể để mở cúc để phần họa tiết hiện ra tự nhiên.

2. Blazer kẻ ô và áo màu kem: Công thức công sở đậm nét cổ điển

Blazer kẻ ô nâu phối áo len cổ cao màu kem và jeans xanh đậm là gợi ý phù hợp cho những ngày đi làm cần vẻ lịch sự nhưng vẫn thoải mái. Nền áo sáng giúp các đường kẻ trên blazer hiện rõ, đồng thời làm tổng thể nhẹ nhàng hơn.

Điểm đáng học hỏi nằm ở cách lặp lại màu nâu qua thắt lưng, túi đeo vai và boots. Các món phụ kiện không nhất thiết phải giống màu hoàn toàn; chênh lệch nhẹ giữa nâu caramel, nâu da bò hay nâu hạt dẻ còn giúp bộ đồ có chiều sâu.

Với blazer dáng dài, nên sơ vin áo bên trong hoặc chọn áo có độ dài vừa chạm cạp quần. Phần eo được xác định rõ sẽ giúp tỷ lệ trang phục gọn gàng hơn.

3. Nâu chocolate và xanh nhạt: Thanh lịch mà vẫn tươi tắn

Nếu muốn làm mới những chiếc blazer tối màu, hãy thử một chiếc áo len xanh nhạt. Trong bản phối với blazer nâu chocolate, jeans xanh và boots nâu, sắc xanh tạo khoảng sáng dịu mắt quanh khuôn mặt.

Sự kết hợp này dễ ứng dụng bởi màu xanh của áo có liên hệ với denim, còn blazer, túi xách và boots cùng nằm trong nhóm nâu. Tổng thể có điểm nhấn nhưng vẫn hài hòa.

Áo len tay ngắn phù hợp với ngày se lạnh hoặc môi trường văn phòng. Khi nhiệt độ giảm, có thể thay bằng áo dài tay chất liệu mỏng, vừa người để dễ mặc dưới blazer.

4. Be đồng điệu: Cách mặc nhẹ nhàng cho ngày bận rộn

Blazer be, áo len cổ cao cùng nhóm màu, jeans xanh và sneakers sáng màu tạo nên bộ đồ mềm mại, dễ mặc. Thay vì đưa vào quá nhiều màu sắc, bản phối tập trung vào khác biệt giữa bề mặt áo khoác, sợi len và denim.

Chiếc túi màu be giúp duy trì cảm giác liền mạch, trong khi đồng hồ kim loại và khuyên tai nhỏ tạo điểm sáng vừa đủ. Đây là lựa chọn thích hợp cho những ngày phải di chuyển nhiều, từ đi làm đến gặp gỡ bạn bè.

Để tránh cảm giác nặng nề khi phối nhiều lớp, nên chọn áo len có độ dày phù hợp với độ rộng của blazer. Phần vai và cánh tay cần đủ thoải mái khi cử động.

5. Xanh navy và burgundy: Nhấn màu qua giày, túi

Áo len vặn thừng navy phối áo khoác cùng màu và jeans xanh tạo nền trang phục cổ điển. Boots cùng túi xách đỏ burgundy giúp bộ đồ có thêm sức hút mà không cần sử dụng màu quá rực.

Hiệu quả đến từ việc sắc đỏ được đặt ở hai vị trí cách nhau, tạo nhịp nối cho tổng thể. Thắt lưng đỏ nâu có thể bổ sung sự đồng điệu nếu phần cạp quần lộ ra.

Với quần jeans dài, hãy chú ý độ rộng gấu để quần phủ bên ngoài cổ boots thuận mắt. Gấu quần nên cách mặt đất một khoảng vừa đủ, tránh kéo lê hoặc dồn thành nhiều nếp trên giày.

6. Áo khoác có phom và giày bệt: Chỉn chu trong sự thoải mái

Loafers và sneakers xuất hiện trong nhiều bản phối, cho thấy trang phục mang hơi hướng old money vẫn có thể rất tiện dụng. Áo khoác nâu cổ đứng đi cùng áo len hình thoi, jeans và loafers tạo vẻ gọn gàng. Trong khi đó, blazer navy phối áo len họa tiết cổ điển và giày bệt lại có nét trẻ trung hơn.

Với những ngày cuối tuần, áo khoác nâu bề mặt da lộn, áo len navy và sneakers kem nâu là lựa chọn dễ áp dụng. Màu sắc của giày nhắc lại tông áo khoác, giúp các món đồ kết nối tự nhiên.

Điểm chung của những bộ trang phục này là sự chọn lọc: một món họa tiết, vài gam màu có liên hệ và phụ kiện vừa đủ. Khi những chiếc áo, quần trong tủ có thể phối chéo với nhau, bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn mặc đẹp mà không phải liên tục mua mới.

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