Mùa đông bước đến lúc nào cũng mang theo một cảm giác lặng lẽ: Trời sớm tối nhanh, gió lạnh hơn, ai cũng bận rộn chạy về cuối năm. Giữa những ngày u tịch ấy, quần áo không còn chỉ để giữ ấm, mà còn là “vỏ bọc cảm xúc” cho mỗi người. Mùa xuân thường gắn với xanh non, hồng phớt; mùa hè thì rực rỡ; mùa thu vàng ruộm. Còn mùa đông, nhiều người nghĩ chỉ có đen, xám, nâu tối. Thực ra không phải vậy.

Màu của mùa đông trầm hơn, yên lặng hơn, nhưng chính vì thế mà nó có độ “chín”, có chiều sâu. Giữa những ngày lạnh, một chiếc áo ấm màu êm dịu, một chiếc khăn choàng mang sắc ấm áp có thể khiến cả ngày của bạn đỡ nặng nề hơn. Mùa đông không phải là sự kết thúc, mà là lúc mọi thứ chậm lại, thu mình để chuẩn bị cho một vòng sinh trưởng mới. Và màu sắc trên người ta cũng vậy, trầm lắng nhưng vẫn ẩn một nguồn sống bên trong.

Màu sắc ta khoác lên người, đôi khi chính là tâm trạng ta muốn gửi gắm muốn bình tĩnh hơn, muốn vui hơn, muốn thấy mình vẫn đẹp và đáng được yêu. Không cần chạy theo xu hướng quá phức tạp, có 3 màu rất hợp với mùa đông mà ai mặc cũng dễ đẹp, lại mang theo cảm giác ấm áp, dịu dàng rất riêng.

Dưới đây là 3 màu “đặc sản” của mùa đông, càng lạnh càng đẹp.

1. Nâu socola nóng - “chiếc ôm” dịu dàng nhất mùa lạnh

Hãy nghĩ đến một cốc socola nóng bạn uống trong quán nhỏ những ngày gió bấc: Màu nâu đậm, thơm, ấm, vừa nhìn đã thấy dịu người. Nâu socola trên quần áo cũng mang lại cảm giác tương tự.

Nâu socola là gam nâu trầm, có chút ngọt, không quá tối như nâu đen, cũng không nhạt đến mức bị “non”. Nó gợi cảm giác chín chắn mà vẫn mềm mại, giống như có một lớp không khí ấm bao quanh. Với những ngày bạn thấy mình mệt, chán, không muốn trưng diện gì cầu kỳ, chỉ cần một chiếc áo len nâu socola, quần jeans hoặc quần vải đơn giản là đã đủ “dễ thương với chính mình”.

Một chiếc áo len cashmere hoặc áo dạ màu nâu socola luôn là món đồ rất nên có trong tủ. Khoác lên người là cảm giác như được ôm vậy vừa ấm, vừa an tâm. Nâu socola cũng rất dễ phối: đi cùng be, kem, nâu nhạt, màu “trà sữa”, “cà phê sữa” đều đẹp. Nếu bạn thích chút cá tính, có thể kết hợp với chân váy da nâu, quần suông nâu, vừa sang mà vẫn giữ được sự lười biếng, thư thái đúng chất mùa đông.

Không cần nói quá nhiều về “thời trang cao cấp”, chỉ cần nhớ những ngày tâm trạng không tốt, hãy thử mặc nâu socola. Màu này như đang thì thầm với bạn: "Hôm nay mệt rồi, cứ cho mình được dễ chịu một chút cũng không sao".

2. Đỏ Bordeaux ấm như ly rượu vang, nổi bật mà không chói

Đỏ Bordeaux là tông đỏ rượu vang sâu, đậm hơn đỏ rượu vang thường, trầm hơn đỏ tươi nhưng vẫn giữ được sự nồng ấm. Màu này rất hợp với mùa đông, đặc biệt từ thời điểm Giáng sinh đến Tết.

Nếu đỏ tươi khiến nhiều người hơi ngại vì sợ “chói”, thì đỏ Bordeaux lại mềm hơn, tinh tế hơn. Khi khoác một chiếc áo dạ đỏ Bordeaux, hay chỉ đơn giản là thoa một thỏi son màu đỏ rượu, cả gương mặt như sáng bừng, khí chất cũng khác hẳn. Nhiều chị em từng trải qua cảm giác: buổi chiều mệt mỏi, soi gương thấy mình nhợt nhạt, bỗng lấy son đỏ thoa lên, mặc thêm chiếc áo len đỏ rượu, bước ra cửa đã thấy mình “có sức sống” hẳn.

Đỏ Bordeaux hợp với những buổi tiệc cuối năm, những cuộc hẹn cà phê, những bữa ăn sum vầy. Màu này vừa đủ “ăn ảnh” trong ánh đèn vàng, vừa khiến bạn nổi bật nhưng không quá phô trương. Một chiếc váy đỏ Bordeaux dài chấm gót, một chiếc áo len cổ lọ đỏ rượu kết hợp chân váy tối màu, hay chỉ một chiếc khăn quàng đỏ rượu cũng đủ tạo điểm nhấn cho cả set đồ.

Cách phối màu rất dễ: đỏ Bordeaux + xám sẽ cân bằng, bớt nặng, phù hợp đi làm, đi họp. Đỏ Bordeaux + các tông nâu, be, camel sẽ tạo nên bảng màu “đậm chất mùa đông” ấm, sang, có chút vintage. Bạn không cần diện đỏ nguyên cây, chỉ một món nhỏ như khăn, túi, son, giày cũng đủ khiến tổng thể bừng lên.

3. Trắng mùa đông trong trẻo, sạch sẽ và… rất sang

Nhiều người sợ mặc trắng mùa đông vì nghĩ dễ bẩn, dễ “phát tướng”. Nhưng thật ra, trắng mùa đông lại rất đẹp. Hãy hình dung một ngày tuyết rơi, hay đơn giản là một buổi sương mù, mọi thứ phủ một lớp trắng mờ ảo nhẹ nhàng, bình yên.

Trang phục màu trắng vào mùa đông cũng vậy. Nó như một luồng sáng phá vỡ sự u tối của trời lạnh. Một chiếc áo len trắng kem, áo phao trắng, khăn len trắng… đều mang đến cảm giác trong trẻo, sạch sẽ, nhẹ mắt. Nhìn ai đó bước vào phòng với một chiếc áo khoác trắng, bạn sẽ có ấn tượng ngay: tinh tế, gọn gàng, sáng sủa.

Có ba cách để chơi với màu trắng mùa đông:

- Mặc gần như cả cây trắng: Áo len trắng, quần trắng kem, áo khoác trắng hoặc be rất nhạt. Nhìn thì đơn giản nhưng lên người lại cực “chất”, vừa dịu, vừa sang, hợp với những ai thích phong cách tối giản.

- Mặc trắng chiếm nửa set đồ: Áo trắng + quần/váy màu khác (đen, nâu, xám, be) hoặc ngược lại. Cách này an toàn, dễ ứng dụng, không kén dáng.

- Dùng trắng làm điểm nhấn: Một chiếc túi trắng, một đôi giày trắng, khăn quàng trắng hoặc áo khoác trắng khoác ngoài set đồ tối màu. Chỉ một chút thôi cũng đủ “kéo sáng” cả tổng thể, giúp da nhìn tươi hơn, gương mặt đỡ mệt mỏi.

Trắng mùa đông không hề “lạnh”, nếu bạn chọn chất liệu ấm và phom dáng mềm mại như len, dạ, lông mềm, vải dệt. Nhìn vào gương, bạn sẽ thấy chính mình như đang “nhẹ” đi một chút.

Thế giới có đủ mọi gam màu, mỗi mùa lại có một bảng màu đặc trưng. Nhưng cuối cùng, quần áo vẫn là cho chính mình mặc, là để mình bước ra đường thấy tự tin, soi gương thấy dễ chịu.

Mùa đông đôi khi hơi buồn, hơi mệt, nhưng nếu ta chịu khó chọn một chiếc áo nâu socola, một chiếc khăn đỏ Bordeaux, hay một chiếc áo khoác trắng kem, có thể cả ngày trời sẽ khác. Không phải vì màu sắc thay đổi cuộc đời, mà vì nó nhắc ta mình vẫn xứng đáng được chăm chút, được ấm áp, được yêu thương.

Dù là mẹ bỉm tất bật, cô gái công sở bận deadline, hay người phụ nữ trung niên lo toan đủ thứ, ai cũng có quyền “tự thưởng” cho mình vài gam màu đẹp trong mùa đông này. Biết đâu, chỉ từ một bộ đồ ấm áp, bạn lại tìm thấy thêm chút động lực để đi qua những ngày trời lạnh mà lòng vẫn ấm.