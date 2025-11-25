Vbiz mới có trai đẹp rất giống Kim Seon Ho, trừ chiều cao thì mọi thứ đều đỉnh!

Sơn.K (tên thật là Lê Hồng Sơn) hiện là một trong những gương mặt vụt sáng sau chương trình Anh Trai Say Hi 2. Không chỉ được đánh giá có khả năng trình diễn ổn định, cách làm chủ sân khấu của anh chàng cũng ngày càng tiến bộ, hút mắt người xem. Đặc biệt, ngoại hình điển trai với từng đường nét hài hòa, ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ đã trở thành "vũ khí” cưa fan girl đổ rầm rầm của nam ca sĩ.

Thậm chí, trong nhiều khoảnh khắc, Sơn.K còn được dân mạng đặt lên bàn cân với loạt mỹ nam Kbiz như Kim Seon Ho hay vibe lãng tử giống Byeon Woo Seok. Chính tổng hòa từ visual sáng sân khấu đến phong thái tự nhiên đã giúp anh trai này thu về lượng người hâm mộ lớn dù là một tên tuổi mới hoàn toàn.

Sơn. K bùng nổ visual khi xuất hiện trình diễn tại một sự kiện âm nhạc, hút gần nửa triệu lượt xem. (Nguồn: duidolcungtuii)

Loạt ảnh xứng danh nam thần màn hình led thế hệ mới của mỹ nam sinh năm 2001. (Nguồn: cunzzz__)

Sơn.K sở hữu đường nét khuôn mặt có nhiều điểm hao hao Kim Seon Ho. Khi cười, nam ca sĩ trông lại rất Byeon Woo Seok.

Visual của Sơn.K được nhận xét là rất “ăn hình” nhờ gương mặt có cấu trúc hài hòa: sống mũi cao gọn, đường xương hàm góc cạnh nam tính, ánh mắt biết cười. Cộng thêm làn da sáng, nụ cười tỏa nắng với hàm răng không đều mà lại rất duyên giúp ngôi sao trẻ chiếm trọn cảm tình của người nhìn. Bên cạnh gương mặt điển trai, body của Sơn.K cũng gây bất ngờ với cơ bụng săn chắc và phần vai rộng vừa đủ, mang lại cảm giác khỏe khoắn chuẩn hình mẫu mỹ nam thế hệ mới. Mỗi lần lên sân khấu, tỉ lệ cơ thể gọn gàng kết hợp mặt đẹp giúp Sơn.K thu hút mọi sự chú ý. Có chăng, điểm trừ duy nhất của anh chàng chính là chiều cao khiêm tốn (chỉ khoảng 1m67).

Cận cảnh visual điễn trai được ví như "Kim Seon Ho Việt Nam" của Sơn.K. Chiếc mũi đỉnh chóp cùng đường nét cân đối khiến visual nam ca sĩ khó có điểm nào để chê.

Ngoài yếu điểm chiều cao, body của Sơn.K cũng thuộc hàng cực phẩm với thân hình vạm vỡ, cơ bụng săn chắc.