Mua 1 lọ sữa tắm trẻ em, tôi phát hiện ra 4 công dụng cực hữu ích ít ai biết

Nhắc đến sữa tắm trẻ em, nhiều người thường nghĩ đây là sản phẩm chỉ dành cho em bé. Tuy nhiên, nhờ công thức dịu nhẹ, ít chất tẩy rửa mạnh và được thiết kế để hạn chế kích ứng cho làn da non nớt, sữa tắm trẻ em lại có thể trở thành một món đồ đa năng trong gia đình. Thậm chí, không ít người trưởng thành vẫn duy trì thói quen sử dụng sản phẩm này hằng ngày vì cảm giác dễ chịu mà nó mang lại.

Tất nhiên, sữa tắm trẻ em không thể thay thế hoàn toàn các sản phẩm chuyên dụng trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, với những nhu cầu làm sạch cơ bản, đây là một lựa chọn vừa tiện lợi vừa tiết kiệm. Dưới đây là 4 cách sử dụng phổ biến mà bạn có thể thử.

1. Tắm dịu nhẹ cho người lớn

Nhiều người cho rằng sữa tắm trẻ em quá nhẹ nên không phù hợp với người lớn. Thực tế, đây lại là ưu điểm khiến sản phẩm được yêu thích, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm hoặc thường xuyên bị khô da. Khác với nhiều loại sữa tắm thông thường chứa chất hoạt động bề mặt mạnh giúp làm sạch sâu dầu thừa, sữa tắm trẻ em thường ưu tiên sự dịu nhẹ. Sau khi tắm, da vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên thay vì cảm giác khô căng, bong tróc.

Vào mùa đông hoặc những ngày phải sử dụng điều hòa liên tục, nhiều người nhận thấy da trở nên khô ráp và dễ ngứa hơn. Trong trường hợp này, việc chuyển sang sử dụng sữa tắm trẻ em có thể giúp giảm cảm giác khó chịu. Những người có cơ địa dễ kích ứng, da nhạy cảm hoặc phụ nữ mang thai cũng thường lựa chọn sản phẩm này như một giải pháp làm sạch nhẹ nhàng.





2. Gội đầu dịu nhẹ

Một công dụng khác ít người biết đến là sử dụng sữa tắm trẻ em để gội đầu. Đây là mẹo được khá nhiều người áp dụng khi da đầu đang nhạy cảm hoặc sau khi thực hiện các dịch vụ hóa chất như nhuộm, uốn tóc. Nhờ độ làm sạch vừa phải và ít thành phần gây kích ứng, sữa tắm trẻ em có thể giúp làm sạch tóc và da đầu mà không tạo cảm giác khô rít. Một số người còn sử dụng sản phẩm này cho trẻ nhỏ hoặc những người có da đầu dễ bị kích ứng bởi dầu gội thông thường. Trong những chuyến du lịch ngắn ngày, việc mang theo một chai sữa tắm trẻ em có thể giúp tiết kiệm diện tích hành lý khi vừa dùng để tắm vừa có thể sử dụng để gội đầu trong trường hợp cần thiết.

3. Làm sạch cọ trang điểm

Cọ trang điểm là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da mặt mỗi ngày nhưng lại thường bị bỏ quên trong khâu vệ sinh. Lớp kem nền, phấn phủ và dầu thừa tích tụ lâu ngày có thể khiến cọ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nếu không có sẵn dung dịch vệ sinh cọ chuyên dụng, sữa tắm trẻ em là một lựa chọn thay thế khá hiệu quả. Công thức dịu nhẹ giúp làm sạch lớp mỹ phẩm bám trên lông cọ mà không làm khô hoặc hư hại sợi lông. Cách thực hiện khá đơn giản. Chỉ cần làm ướt cọ, cho một lượng nhỏ sữa tắm trẻ em vào lòng bàn tay rồi xoay nhẹ đầu cọ theo vòng tròn. Sau đó xả sạch dưới vòi nước và để cọ khô tự nhiên ở nơi thoáng mát. Nhiều người yêu thích phương pháp này vì sữa tắm trẻ em thường không chứa quá nhiều chất tẩy mạnh, giúp kéo dài tuổi thọ của cọ trang điểm, đặc biệt là những loại cọ có giá thành cao.

4. Giặt đồ lót

Đồ lót là loại trang phục tiếp xúc trực tiếp với làn da ở những vùng nhạy cảm nên việc lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp rất quan trọng. Một số loại bột giặt hoặc nước giặt có thể chứa hương liệu và chất tẩy mạnh, dễ gây kích ứng đối với những người có làn da nhạy cảm. Trong trường hợp này, sữa tắm trẻ em có thể trở thành một giải pháp hữu ích. Sản phẩm giúp loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi và các tạp chất bám trên vải mà vẫn giữ được sự dịu nhẹ. Đây cũng là lý do nhiều người sử dụng sữa tắm trẻ em để giặt riêng đồ lót hoặc quần áo của trẻ nhỏ. Ngoài ra, sữa tắm trẻ em thường dễ xả sạch hơn một số loại nước giặt đậm đặc, giúp hạn chế tình trạng cặn chất tẩy còn sót lại trên vải sau khi giặt.

Dưới đây là 1 số sản phẩm mà bạn có thể tham khảo ngay:

Sữa tắm, rửa mặt cấp ẩm cho cả gia đình Stanhome Soft Shower 740ml

Nơi mua: Stanhome

Sữa Tắm Gội Trẻ Em Lactacyd Baby Gentle Care Bảo Vệ Dịu Nhẹ Cho Làn Da Nhạy Cảm

Nơi mua: Lactacyd

Sữa tắm gội cấp ẩm Pigeon

Nơi mua: Pigeon

Sữa tắm gội D-nee cho trẻ em trên 3 tuổi giúp da mịn, tóc mượt 400ml - 5 Hương thơm

Sữa tắm trẻ em vốn được tạo ra với tiêu chí an toàn và dịu nhẹ. Chính vì vậy, ngoài công dụng làm sạch cơ thể cho trẻ nhỏ, sản phẩm này còn có thể hỗ trợ nhiều công việc khác trong cuộc sống hằng ngày như gội đầu, vệ sinh cọ trang điểm hay giặt đồ lót. Dù không phải là sản phẩm "thần kỳ" có thể thay thế mọi thứ, nhưng việc sở hữu một chai sữa tắm trẻ em trong nhà đôi khi lại mang đến nhiều tiện ích hơn bạn nghĩ. Với những ai yêu thích lối sống tối giản hoặc muốn tìm kiếm các giải pháp làm sạch nhẹ nhàng, đây chắc chắn là món đồ đáng để cân nhắc.