Một hãng túi Thái Lan sale kịch sàn khiến khách hàng tranh cướp, còn chịu chơi tặng cả Labubu

Theo một nguồn tin, cửa hàng chính thức của House Of Little Bunny nằm khá xa trung tâm thành phố. Do vậy, khi pop-up store mở ra tại trung tâm Bangkok tháng 6 vừa qua, nhiều khách hàng đã sẵn sàng dành hàng giờ để xếp hàng đến lượt, trong đó có cả những chủ shop order về các nước lân cận.