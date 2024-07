4 kiểu áo những nàng bắp tay to không nên diện

Với những cô nàng có phần bắp tay to, việc lựa chọn trang phục phù hợp là vấn đề khá nan giải. Có một số kiểu áo mà bạn nên tránh diện vì chúng sẽ khiến bắp tay trở nên to và làm lộ rõ khuyết điểm. Ngược lại cũng có 1 số kiểu áo có khả năng che giấu phần bắp tay to, tạo cảm giác cơ thể trông thon thả hơn.



1. Áo tay phồng dáng cộc tay

Áo tay phồng với dáng cộc tay là một trong những kiểu áo mà những cô nàng có bắp tay to không nên diện. Cấu trúc tay phồng sẽ tạo cảm giác bắp tay trở nên to hơn và kém thon thả. Ngoài ra, độ dài cộc tay cũng sẽ càng làm lộ rõ phần bắp tay kém thon gọn của chủ nhân. Thay vào đó, những cô nàng bắp tay to nên lựa chọn các kiểu áo tay dài hoặc tay lỡ. Những kiểu áo này sẽ giúp che đi phần bắp tay và tạo cảm giác cơ thể trông thon gọn hơn.

2. Áo thun bó sát

Tương tự như áo tay phồng, áo thun bó sát cũng sẽ không phải là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng bắp tay to. Kiểu áo này sẽ khiến bắp tay trở nên nổi bật hơn. Đồng thời, kiểu áo này cũng tạo sự tương phản, khiến phần vai và cổ trông quá gầy so với phần bắp tay to.

Thay vào đó, các nàng nên ưu tiên chọn những kiểu áo rộng hoặc có phần eo bèo nhún để tạo sự cân bằng cho vóc dáng. Những kiểu áo này sẽ giúp che đi phần bắp tay to và tạo cảm giác thon gọn hơn.

3. Áo 2 dây

Áo 2 dây là một kiểu áo khá kén người mặc, đặc biệt là với những cô nàng có bắp tay to. Trong thiết kế này, phần vai trần sẽ khiến bắp tay trở nên quá nổi bật và "lộ liễu". Ngoài ra, thiết kế 2 dây cũng khiến vòng 1 trở nên nhỏ hơn khi so sángh với bắp tay, tạo cảm giác mất cân đối.

Các nàng nên tránh kiểu áo này và thay vào đó là những kiểu áo có phần vai và tay được che phủ, như áo sơ mi, áo blazer hay áo cánh dơi. Những kiểu áo này sẽ giúp che đi phần bắp tay to và tạo cảm giác cân đối hơn cho vóc dáng.

4. Áo sát nách

Tương tự như áo 2 dây, áo sát nách cũng không phải là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng bắp tay to. Phần vai và cánh tay trần sẽ khiến bắp tay trở nên nổi bật. Hơn nữa, thiết kế sát nách cũng sẽ làm bắp tay trở nên to hơn so với phần thân trên.

Thay vào đó, các nàng nên chọn những kiểu áo có phần vai và tay được che phủ, như áo sơ mi, áo khoác hay những chiếc váy có tay. Những kiểu áo này sẽ giúp ẩn đi phần bắp tay to và tạo cảm giác thon gọn hơn cho vóc dáng.

Tóm lại, những cô nàng có bắp tay to nên tránh những kiểu áo tay phồng, áo thun bó sát, áo 2 dây và áo sát nách. Thay vào đó, họ nên ưu tiên chọn những kiểu áo có phần vai và tay được che phủ để tạo cảm giác thon gọn và cân đối hơn cho vóc dáng.