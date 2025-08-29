Một đêm của bà mẹ trẻ khiến cả mạng xã hội tranh luận

Làm cha mẹ chưa bao giờ là hành trình đơn giản. Đằng sau những nụ cười hạnh phúc khi ngắm con khôn lớn từng ngày là muôn vàn hy sinh thầm lặng mà ít ai ngoài cuộc có thể thấu hiểu. Chuyện cho con ăn, dỗ con ngủ, chăm con lúc ốm đau... vốn đã khiến không ít bậc phụ huynh kiệt sức. Nhưng đôi khi, chính những khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường cũng đủ để chứng minh rằng làm cha mẹ là một công việc không có ngày nghỉ, chẳng hề dễ dàng như nhiều người lầm tưởng.

Mới đây, một đoạn clip được cắt từ camera giám sát trong nhà của một bà mẹ trẻ Trung Quốc đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, trở thành minh chứng sống động cho điều đó.





Theo những gì đoạn clip ghi lại, trong căn phòng tối om lúc nửa đêm, người mẹ trẻ đang nằm trên giường bên cạnh con trai 15 tháng tuổi. Cứ ngỡ rằng đây sẽ là giấc ngủ yên bình sau một ngày dài mệt nhọc, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Người mẹ chưa kịp say giấc thì đã liên tục bị "thế lực" nhỏ bé bên cạnh làm phiền. Cậu con trai cứ bò vòng quanh mẹ hết lần này đến lần khác, không tỏ ra mệt mỏi, cũng chẳng chịu nằm yên. Lấy mẹ làm tâm, cậu nhóc miệt mài bò, hết vòng này đến vòng khác như một con thoi. Về phần mình, người mẹ chỉ còn biết trở mình, co người, xoay đủ tư thế, cố gắng chợp mắt sau một ngày dài chăm con.

Người mẹ phải thay đổi kha khá tư thế nằm nhưng vẫn khó ngủ yên vì cậu con trai hiếu động

Cả đêm, cậu bé 15 tháng tuổi cứ miệt mài bò vòng tròn quanh mẹ

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người bật cười vì sự lém lỉnh, hiếu động của cậu bé, nhưng đồng thời cũng không giấu nổi cảm giác thương xót cho người mẹ. Bình luận dưới video, hàng loạt phụ huynh đồng cảm:

- Nhìn vừa buồn cười vừa thương, nhớ lại mình cũng từng có những đêm trắng thế này.

- Người ta cứ nghĩ chăm con là chuyện đơn giản, xem xong clip mới thấy đúng là hành trình gian nan không ai hiểu nổi.

- Bé khỏe, bé ngoan là niềm vui, nhưng mẹ nào cũng cần có những phút nghỉ ngơi. Mong mọi người đừng coi việc này là "chuyện nhỏ".

- Trẻ con nó không biết mệt hay sao ấy nhỉ, đêm hôm rồi mà anh ấy còn lắm sức bò quá.

Không ít ý kiến còn nhân cơ hội để nhắc nhở rằng trong hành trình nuôi dạy con, vai trò của cả cha lẫn mẹ đều quan trọng. Nếu chỉ một mình người mẹ phải gánh trọn việc chăm sóc con nhỏ thì rất dễ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau tất cả, điều khiến nhiều người trăn trở khi xem đoạn clip này chính là câu hỏi: Làm sao để cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ, có thể cân bằng giữa việc nuôi dạy con và chăm sóc bản thân? Đây không phải chuyện đơn giản, bởi sự vất vả trong hành trình nuôi con đôi khi khiến phụ huynh quên mất rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi và yêu thương.

Dưới đây là một số lưu ý các bậc phụ huynh có thể thực hiện:

1. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình

Việc chăm con không nên chỉ đặt hết lên vai người mẹ. Người bố và các thành viên khác có thể cùng nhau san sẻ, từ việc cho con ăn, ru con ngủ đến trông con khi đêm muộn. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp mẹ được nghỉ ngơi mà còn tạo nên mối gắn kết gia đình.

2. Tạo khoảng thời gian riêng cho bản thân

Ngay cả khi bận rộn, cha mẹ vẫn cần những phút giây nhỏ để thở, để đọc sách, nghe nhạc hay đơn giản là ngồi yên. Khoảng thời gian ấy giúp tái tạo năng lượng, tránh cảm giác kiệt sức kéo dài.

3. Nuôi dạy con bằng sự kiên nhẫn thay vì áp lực

Thay vì kỳ vọng con phải ngoan hoàn toàn theo ý mình, cha mẹ có thể chọn cách quan sát, đồng hành và hướng dẫn dần dần. Điều này vừa giảm căng thẳng cho phụ huynh, vừa giúp con phát triển tự nhiên.

4. Kết nối với cộng đồng phụ huynh

Nhiều người cho biết việc tham gia nhóm cha mẹ hoặc trò chuyện với những người có trải nghiệm tương tự giúp họ cảm thấy được thấu hiểu, bớt cô đơn trên hành trình nuôi con.