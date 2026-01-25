Một cô gái giảm liền 32kg nhờ kiên trì với 4 loại thực phẩm, không hề nhịn ăn

Giảm cân là hành trình của không ít người. Mới đây, màn lột xác ngoạn mục của 1 cô gái Hàn Quốc (có tài khoản MXH @eoheung.horang) từ vóc dáng nặng nề sang thân hình thon gọn, săn chắc đang khiến cộng đồng làm đẹp xôn xao. Với mức cân nặng ban đầu lên tới 86 kg, cô nàng đã giảm 32kg, xuống mức cân nặng 54 kg - một con số đủ khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ. Điều đáng nói là, phía sau màn “lột xác” ấn tượng ấy không phải những phương pháp khắc nghiệt hay chế độ ăn cực đoan, mà là một lối sống kỷ luật, khoa học, xoay quanh 4 loại thực phẩm quen thuộc nhưng được ví như “thực phẩm vàng” cho hành trình giảm cân .

Vóc dáng của cô gái trước khi giảm cân. (Nguồn: IGNV)

Hành trình lấy lại vóc dáng đáng nể khiến nhiều người phải "xin vía". (Nguồn: IGNV)

Điểm then chốt trong quá trình giảm cân này không nằm ở việc nhịn ăn hay ép cân cực đoan, mà ở cách lựa chọn đúng thực phẩm để hỗ trợ cơ thể đốt mỡ một cách tự nhiên. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bữa ăn gọn gàng, tối giản nhưng cân bằng dinh dưỡng. Không có những món cầu kỳ hay nguyên liệu đắt đỏ, thực đơn của cô xoay quanh những thực phẩm dễ tìm, dễ chế biến, nhưng lại mang đến hiệu quả rõ rệt trong việc đốt mỡ và giữ sức khỏe. Chính sự bền bỉ và lựa chọn thông minh ấy đã giúp cô giảm cân ngoạn mục mà vẫn giữ được làn da khỏe, cơ thể tràn đầy năng lượng.

Vòng eo thon cùng cơ bụng săn chắc của cô hậu giảm cân. (Nguồn: IGNV)

1. Cá hồi

Đầu tiên phải kể đến cá hồi – nguồn protein chất lượng cao được xem là “vũ khí” hàng đầu trong việc đốt mỡ. Hàm lượng protein dồi dào trong cá hồi giúp tăng cảm giác no, hạn chế tình trạng ăn quá đà ở những bữa sau. Đặc biệt, omega-3 trong cá hồi có khả năng cải thiện độ nhạy insulin, từ đó giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn thay vì tích trữ thành mỡ. Việc duy trì đủ protein cũng giúp bảo toàn khối cơ trong quá trình giảm cân, nhờ đó tốc độ trao đổi chất không bị sụt giảm, tránh tình trạng càng ăn ít càng khó gầy.

(Nguồn: IGNV)

2. Trứng

Trứng là thực phẩm thứ hai giữ vai trò then chốt trong thực đơn. Nhờ chứa đầy đủ axit amin thiết yếu, trứng giúp kéo dài cảm giác no suốt nhiều giờ liền, hạn chế những cơn thèm ăn vặt – “kẻ thù” lớn nhất của người đang giảm cân. Lượng protein cao trong trứng còn giúp ổn định đường huyết, tránh hiện tượng tăng – giảm insulin đột ngột khiến cơ thể dễ tích mỡ. Với cách chế biến đơn giản như luộc hoặc hấp, trứng trở thành lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng và bữa phụ, vừa ít calo vừa giàu dinh dưỡng.

(Nguồn: IGNV)

3. Bơ

Trong khi đó, bơ lại đóng vai trò cân bằng năng lượng cho cơ thể. Dù giàu chất béo, nhưng đây là loại chất béo tốt giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó kéo dài cảm giác no và giảm nhu cầu ăn thêm. Chất béo không bão hòa đơn trong bơ còn giúp ổn định hormone, hỗ trợ kiểm soát cơn đói và hạn chế tích tụ mỡ nội tạng. Nhờ bổ sung bơ với lượng vừa phải, cô không rơi vào trạng thái kiệt sức khi ăn kiêng, đồng thời giữ được làn da mịn màng trong quá trình giảm cân.

(Nguồn: IGNV)

4. Cà chua

Cuối cùng là cà chua – loại thực phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang hiệu quả rõ rệt trong việc giảm mỡ. Cà chua chứa rất ít calo nhưng giàu nước và chất xơ, giúp tăng thể tích bữa ăn mà không làm tăng năng lượng nạp vào. Chất lycopene trong cà chua còn hỗ trợ chống viêm, cải thiện chuyển hóa chất béo và giảm tích tụ mỡ vùng bụng. Việc thường xuyên ăn cà chua giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, hạn chế táo bón – tình trạng phổ biến ở người ăn kiêng kéo dài.