Thêm 2-3 giọt mật ong vào nước cho bước làm sạch cuối sẽ giúp da mềm mượt hơn khi trời hanh khô

Mùa hanh khô là thời điểm làn da dễ rơi vào tình trạng thiếu ẩm, khô ráp, bong tróc, thậm chí nứt nẻ và căng rát. Vì thế, nhiều người thường tập trung bổ sung serum, kem dưỡng hay mặt nạ cấp ẩm.

Tuy nhiên, bên cạnh các bước dưỡng ẩm, cách làm sạch da mỗi sáng cũng quan trọng không kém, bởi làm sạch không đúng cách có thể khiến da mất đi lượng dầu tự nhiên cần thiết và trở nên khô hơn.

Da mùa hanh khô cần được làm sạch dịu nhẹ

Khi độ ẩm không khí giảm, da dễ mất nước và hàng rào bảo vệ tự nhiên cũng trở nên nhạy cảm hơn. Lúc này, mục tiêu của việc rửa mặt không phải là làm sạch đến mức "kin kít", mà là loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn một cách vừa đủ, đồng thời hạn chế tác động đến lớp màng bảo vệ da.

Vào buổi sáng, da thường không tích tụ quá nhiều bụi bẩn như sau một ngày dài, vì vậy bạn nên ưu tiên sữa rửa mặt dịu nhẹ, ít bọt, không gây khô căng. Hoặc nếu da bạn không tiết nhiều dầu, có thể bỏ qua bước dùng sữa rửa mặt, chỉ dùng nước thường để làm sạch nhẹ nhàng là được.

Thêm 2-3 giọt mật ong vào nước cho bước làm sạch cuối

Sau khi đã rửa sạch mặt với sữa rửa mặt, bạn có thể áp dụng thêm một mẹo nhỏ để cấp ẩm cho làn da: Pha một vài giọt mật ong vào nước để thực hiện bước rửa mặt cuối cùng.

Cách thực hiện rất đơn giản. Chuẩn bị một bát nước sạch ở nhiệt độ mát hoặc hơi ấm, sau đó nhỏ khoảng 2-3 giọt mật ong vào rồi khuấy đều. Dùng phần nước này nhẹ nhàng vỗ hoặc áp lên da mặt trong thời gian ngắn. Nếu sau đó da vẫn có cảm giác dính, có thể tráng lại nhẹ nhàng bằng nước sạch.

Mật ong kháng khuẩn, trị sạch băng mụn trứng cá

Mật ong tự có tính kháng khuẩn. Hầu hết mụn trứng cá và vấn đề về da đều do vi khuẩn gây ra, do đó mật ong tự nhiên sẽ thổi bay vi khuẩn khỏi lỗ chân lông trên khuôn mặt. những loại mật ong nguyên chất còn có chứa probiotic tự nhiên làm giảm và ngăn ngừa mụn xuất hiện trên da.

Nhờ chứa nhiều chất kháng khuẩn nên thần dược này có công dụng ngăn chặn và làm dịu tình trạng mụn nhọt hiệu quả. Nếu ngại đắp mặt nạ với mật ong thì các bạn cũng chỉ cần nhỏ vài giọt vào nước để rửa mặt, tình trạng mụn sẽ giảm đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.





Da mềm mại bắt đầu từ cách làm sạch vừa đủ

Chăm sóc da mùa hanh khô không nhất thiết phải có một chu trình quá cầu kỳ. Quan trọng nhất là giữ cho làn da được làm sạch nhẹ nhàng, không sử dụng nước quá nóng, không chà xát và luôn bổ sung độ ẩm sau khi rửa mặt.

Nếu làn da phù hợp, bạn có thể thử thêm mẹo nhỏ 2-3 giọt mật ong vào một bát nước sau khi dùng sữa rửa mặt và dùng phần nước này cho bước làm sạch cuối. Một thay đổi nhỏ trong thói quen buổi sáng có thể giúp quá trình làm sạch trở nên nhẹ nhàng hơn, nhất là trong những ngày hanh khô khiến da dễ khô căng, bong tróc và kém mềm mại.