Một hũ kem dưỡng ẩm, nhiều công dụng: Dưỡng da trước mặt nạ, làm mềm body và massage thư giãn tại nhà

Không cần chạy theo trào lưu hay chất đầy kệ phòng tắm bằng quá nhiều món mỹ phẩm, đôi khi một hũ kem dưỡng ẩm lành tính, hợp với làn da đã đủ để đồng hành qua nhiều nhu cầu chăm sóc hằng ngày. Dưới đây là 3 cách tận dụng sản phẩm để quy trình chăm da gọn nhẹ nhưng vẫn đủ đầy hơn.

1. Dùng như lớp dưỡng ẩm trước khi đắp mặt nạ

Vào những ngày da khô căng, dễ bong ở hai bên má hoặc quanh miệng, có thể thoa một lớp kem dưỡng vừa phải sau toner, rồi đắp mặt nạ giấy bên ngoài trong khoảng 10 phút. Lớp kem giúp hạn chế cảm giác khô ráp sau khi tháo mặt nạ, đồng thời để lại bề mặt da mềm hơn.

Sau khi gỡ mặt nạ, chỉ cần vỗ nhẹ hoặc massage thật nhẹ để phần tinh chất còn lại thấm đều. Với da dầu hoặc dễ bít tắc, nên thoa lớp kem mỏng và ưu tiên mặt nạ có công thức dịu nhẹ.

2. Kết hợp cùng dầu dưỡng cơ thể sau khi tắm

Đây là cách đơn giản cho vùng da chân tay thường xuyên khô, sần hoặc xuất hiện vân da nhỏ. Sau khi tắm, khi da vẫn còn hơi ẩm, lấy một lượng kem dưỡng vừa đủ, thêm vài giọt dầu dưỡng cơ thể rồi xoa đều trong lòng bàn tay trước khi thoa lên da.

Sự kết hợp này phù hợp nhất cho khuỷu tay, đầu gối, bắp chân hoặc gót chân – những vùng dễ mất nước và trở nên thô ráp khi thời tiết hanh khô. Không cần dùng quá nhiều dầu; vài giọt là đủ để kem dễ tán và để lại cảm giác mềm mượt, không nhờn dính quá mức.

3. Làm lớp kem hỗ trợ massage cơ thể tại nhà

Kem dưỡng cũng có thể dùng làm lớp trơn khi massage nhẹ vùng cổ, vai, cánh tay hoặc bắp chân sau một ngày dài. Thoa lượng kem vừa đủ, sau đó dùng tay hoặc dụng cụ massage lướt nhẹ theo chiều từ dưới lên trên, tránh miết mạnh hoặc tác động vào vùng da đang kích ứng, có vết thương, giãn tĩnh mạch.

Đây là một khoảng nghỉ nhỏ giúp cơ thể thư giãn, đồng thời khiến việc thoa kem dưỡng bớt qua loa hơn. Tuy nhiên, massage tại nhà chỉ nên dừng ở mục đích thư giãn và hỗ trợ da mềm mại; không nên kỳ vọng thay thế các phương pháp điều trị da chuyên sâu.

Một sản phẩm được dùng hết trước khi mua thêm món mới đôi khi chính là lựa chọn làm đẹp hợp lý nhất: tiết kiệm, dễ duy trì và đủ tốt cho làn da nếu bạn hiểu cách dùng phù hợp với mình.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Cetaphil Official Store

Nơi mua: Nuxe Official Store

Nơi mua: GG31 By GemGarden31

Nơi mua: Watsons

Nơi mua: Guardian



