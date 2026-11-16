Một chiếc cardigan, 3 cách mặc đầu thu từ đi làm đến cà phê cuối tuần

Cardigan hợp với những ngày sáng se lạnh, trưa lại ấm. Áo đủ nhẹ để gấp bỏ túi và dễ khoác thêm khi vào văn phòng. Nếu định mua một chiếc để mặc thường xuyên, hãy thử nó cùng món đồ bạn hay mặc nhất. Cardigan ngang eo và cardigan phủ hông có thể trông gần giống nhau trên móc, nhưng lên người sẽ cho hai tỷ lệ khác hẳn.

Chọn độ dài theo món đồ bạn hay mặc

Cardigan ngang eo dễ phối với quần hoặc chân váy cạp cao. Gấu áo chạm gần cạp giúp đường eo hiện rõ, đặc biệt khi mặc với quần ống rộng. Một chiếc cardigan cổ tròn màu kem cài cúc, quần tây cạp cao và loafer là công thức gọn gàng cho ngày đi làm.

Cardigan phủ hông linh hoạt nếu bạn thường mặc jeans ống đứng hoặc váy hai dây. Khi khoác mở, hai vạt áo tạo đường dọc ở thân trước. Hãy thử áo với lớp đồ mặc trong để xem gấu có dồn ở hông khi ngồi không. Cardigan xám nhạt khoác ngoài áo hai dây trắng và jeans xanh là một cách phối dễ áp dụng.

Cardigan dài qua vòng 3 hợp với người thích dáng áo rủ. Nếu vóc dáng nhỏ nhắn, hãy chọn len mảnh và mặc cùng quần ống đứng hoặc váy suông gọn. Vào ngày muốn nhấn eo, thêm thắt lưng mảnh bên ngoài cardigan dài. Với mẫu không cúc, một chiếc váy suông bên trong giúp hai vạt áo vẫn rủ tự nhiên khi di chuyển.

Nhìn cổ áo, hàng cúc và mặt len trước khi mua

Cardigan cổ V tạo khoảng thoáng ở phần cổ, hợp khi mặc trên áo hai dây hoặc áo thun cổ tròn. Cổ tròn cho vẻ mềm mại và cũng dễ phối với áo cổ lọ mỏng. Nếu muốn cài kín để mặc như áo len, chọn hàng cúc nhỏ cùng màu vải và thử ngồi xuống để xem nẹp cúc có bị kéo hở không.

Đầu thu, áo dệt mỏng từ cotton chải kỹ, len merino hoặc sợi pha mềm thường dễ mặc theo lớp. Khi thử, để ý mặt len có cọ ở cổ tay hay vướng khi khoác thêm áo. Màu yến mạch, trắng ngà và be ánh mơ dễ phối cùng đồ sáng. Xám than và camel đậm hợp với denim. Nếu tủ đồ đã có nhiều màu trung tính, xanh khói, hồng bụi hoặc xanh lá đậm đủ tạo điểm nhấn.

Một chiếc cardigan cài kín đi cùng quần tây có thể mặc từ sáng ở văn phòng. Đến chiều, mở cúc và để lộ một chút viền áo thun trắng bên trong là đã có cách mặc khác với chính chiếc áo đó.