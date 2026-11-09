Đã tìm ra set đồ “cân đẹp” mọi kiểu áo khoác, nàng công sở cứ diện là thanh lịch, sành điệu ngày gió mùa se lạnh

Đặc biệt, công thức này còn có thể kết hợp ăn ý với hầu hết mọi kiểu áo khoác có sẵn trong tủ, từ blazer, cardigan đến trench coat hay áo khoác da cá tính. Đơn giản mà không hề đơn điệu, đây chính là bộ đôi giúp nàng lên đồ cực chất, tự tin xuống phố trong những ngày gió mùa se lạnh.

Khi kết hợp quần jeans và áo sơ mi cùng blazer đen dáng basic, chị em công sở có ngay một set đồ vừa thanh lịch, vừa phóng khoáng và thời thượng. Đừng quên xắn nhẹ tay áo sơ mi để tạo điểm nhấn thú vị, giúp tổng thể thêm phần tự nhiên, trẻ trung mà vẫn giữ được nét chỉn chu, sành điệu.

Khoác ngoài hờ hững một chiếc blazer đen dáng basic, set đồ quần jeans và áo sơ mi lập tức trở nên thanh lịch, thời thượng hơn vài phần. Khéo léo xắn nhẹ tay áo sơ mi để tạo điểm nhấn, nàng sẽ có ngay diện mạo vừa phóng khoáng, cá tính lại vừa toát lên vẻ sành điệu đầy cuốn hút.

Không thể không nhắc đến những kiểu áo khoác lửng với khả năng "hack" chiều cao cực đỉnh. Khi kết hợp cùng áo sơ mi và quần jeans, thiết kế dáng ngắn giúp tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, khiến tổng thể vóc dáng trông cao ráo, thanh thoát hơn.

Chẳng cần phối đồ quá cầu kỳ, nàng vẫn có ngay diện mạo trẻ trung, năng động mà chẳng kém phần sành điệu trong những ngày gió mùa về.

Nếu muốn vẻ ngoài thêm phần nhẹ nhàng, nữ tính, nàng có thể mix áo sơ mi và quần jeans cùng một chiếc cardigan dáng dài.

Thiết kế mềm mại, bay bổng của cardigan không chỉ mang đến cảm giác ấm áp trong những ngày gió mùa mà còn giúp tổng thể trang phục thêm phần phóng khoáng, thanh lịch. Một công thức đơn giản nhưng đủ để nàng ghi điểm với vẻ ngoài tinh tế, cuốn hút.

Một gợi ý lên đồ cực xinh khi gió mùa về chính là layer áo sơ mi cùng áo len mỏng. Để lộ phần cổ áo và gấu áo sơ mi một cách khéo léo, nàng sẽ tạo được hiệu ứng xếp lớp thú vị, giúp set đồ quần jeans quen thuộc trở nên có điểm nhấn và thời thượng hơn. Cách phối này không chỉ giữ ấm vừa đủ mà còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch, chuẩn phong cách mùa lạnh.