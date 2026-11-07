Đầu thu, chị em nô nức diện cardigan mỏng: Vừa trẻ trung vừa sang chảnh, nâng tầm phong cách cực đỉnh

Khi thời tiết bắt đầu dịu lại, những chiếc áo khoác dày dặn của mùa lạnh chưa thực sự cần thiết, nhưng trang phục mùa hè lại có phần quá mỏng manh. Đây chính là lúc cardigan mỏng phát huy sức hút. Nhẹ nhàng, dễ mặc và có khả năng biến hóa linh hoạt, item này đang được nhiều chị em ưu ái trong những ngày đầu thu. Chỉ cần khoác hờ bên ngoài một chiếc áo thun hay diện riêng như áo dệt kim, cardigan đã đủ giúp diện mạo trở nên chỉn chu, nữ tính và có gu hơn hẳn.

Cardigan mỏng - món đồ lý tưởng cho những ngày giao mùa

Không phải ngẫu nhiên mà cardigan luôn nằm trong danh sách những món đồ được yêu thích mỗi độ thu về. So với blazer hay áo khoác dày, cardigan mỏng mang đến cảm giác mềm mại, thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Chất liệu len dệt kim có độ co giãn vừa phải giúp người mặc dễ vận động, đồng thời tạo thêm một lớp giữ ấm khi trời se lạnh vào sáng sớm hoặc buổi tối. Ưu điểm lớn nhất của kiểu áo này là sự cân bằng giữa nét trẻ trung và vẻ thanh lịch. Cardigan không quá nghiêm túc như áo khoác công sở, nhưng cũng đủ kín đáo, chỉn chu để diện khi đi làm, gặp gỡ bạn bè hay dạo phố.

Đặc biệt, thiết kế thường có hàng khuy phía trước giúp người mặc linh hoạt thay đổi cách diện: cài kín như một chiếc áo len, mở khuy để tạo lớp layer hoặc khoác hờ trên vai khi muốn tăng vẻ phóng khoáng. Với những cô nàng yêu thích phong cách old money, cardigan mỏng là món đồ rất đáng đầu tư. Chỉ cần chọn thiết kế có phom dáng đẹp, chất liệu mềm mịn và màu sắc nhã nhặn, nàng đã có thể tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.

Chọn màu sắc và phom dáng phù hợp với phong cách

Nếu theo đuổi vẻ đẹp tối giản, thanh lịch, chị em nên ưu tiên cardigan mang những gam màu cơ bản như trắng kem, be, nâu, xám, đen hoặc xanh navy. Đây đều là những sắc thái dễ kết hợp với trang phục có sẵn trong tủ đồ, đồng thời tạo cảm giác trang nhã, cổ điển. Một chiếc cardigan màu be phối cùng quần âu, hay thiết kế màu xám đi với chân váy midi là công thức đơn giản nhưng luôn ghi điểm về sự tinh tế. Ngược lại, nếu muốn diện mạo thêm tươi tắn và trẻ trung, nàng có thể thử cardigan màu hồng pastel, xanh baby, vàng bơ hoặc đỏ rượu. Những gam màu này giúp trang phục có điểm nhấn mà không nhất thiết phải sử dụng họa tiết nổi bật. Đặc biệt, cardigan màu sắc nhẹ nhàng còn rất phù hợp với những ngày thu nắng đẹp, khi chị em muốn làm mới phong cách sau một mùa hè gắn liền với các gam màu trung tính.

Bên cạnh màu sắc, phom dáng cũng là yếu tố quyết định vẻ ngoài của người mặc. Cardigan oversize mang đến cảm giác thoải mái, phóng khoáng, phù hợp khi kết hợp với quần jeans, quần ống rộng hoặc chân váy dài. Trong khi đó, thiết kế crop top giúp nhấn vào vòng eo, tạo hiệu ứng tỷ lệ cơ thể cân đối và trẻ trung hơn. Nếu yêu thích vẻ đẹp cổ điển, nàng nên chọn cardigan có độ dài vừa phải, ôm nhẹ cơ thể, không quá bó sát cũng không quá rộng. Kiểu áo này dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, đặc biệt phù hợp với môi trường công sở.

Cardigan có thể diện theo nhiều cách, không chỉ để khoác ngoài

Một trong những lý do khiến cardigan mỏng được yêu thích là khả năng kết hợp linh hoạt. Cách đơn giản nhất là cài khuy và diện áo như một chiếc áo dệt kim độc lập. Khi phối cùng quần âu, chân váy chữ A hoặc quần jeans cạp cao, nàng sẽ có ngay một set đồ gọn gàng, nữ tính. Với những thiết kế cổ tim, chị em có thể để hở một vài chiếc khuy phía trên để tạo cảm giác phóng khoáng, đồng thời khéo léo tôn phần cổ và xương quai xanh. Nếu thích phong cách layer, cardigan có thể khoác ngoài áo tank top hoặc áo thun cơ bản. Sự kết hợp này vừa phù hợp với thời tiết giao mùa, vừa tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Một chiếc cardigan oversize màu trung tính đi cùng áo thun trắng và jeans xanh là công thức không bao giờ nhàm chán. Trong khi đó, cardigan dáng ngắn kết hợp với tank top và quần cạp cao sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng, hiện đại hơn. Chị em cũng có thể thử phối cardigan cùng áo sơ mi. Phần cổ áo sơ mi lộ ra bên ngoài tạo điểm nhấn chỉn chu, mang hơi hướng preppy cổ điển. Đây là cách phối phù hợp với môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cần vẻ ngoài lịch sự. Ngoài ra, cardigan khoác ngoài váy liền cũng là lựa chọn đáng thử. Với váy hoa nhí, nàng có thể chọn áo màu trơn để cân bằng tổng thể; còn khi diện váy tối giản, cardigan có màu sắc nổi bật sẽ giúp trang phục bớt đơn điệu.

Chú ý chất liệu để cardigan luôn đẹp và giữ phom

Chất liệu cardigan là yếu tố vô cùng quan trọng khi lựa chọn. Chị em nên ưu tiên những loại len dệt kim mềm mại, có độ co giãn vừa phải, không quá mỏng đến mức dễ mất phom nhưng cũng không quá dày khiến trang phục trở nên nặng nề. Khi thử áo, hãy chú ý phần vai, tay áo và thân áo có ôm vừa vặn hay không. Một chiếc cardigan quá rộng hoặc quá chật đều có thể làm giảm vẻ chỉn chu của tổng thể. Bên cạnh đó, cần kiểm tra bề mặt vải xem có dễ xù lông, bai dão hoặc lộ những sợi len không đều hay không. Những chất liệu kém bền thường nhanh xuống cấp sau vài lần giặt, khiến chiếc áo mất đi vẻ mềm mịn ban đầu. Với cardigan len mỏng, chị em nên ưu tiên giặt nhẹ, tránh vò mạnh và phơi ngang trên mặt phẳng để hạn chế tình trạng áo bị kéo dài. Dưới đây là 1 số mẫu áo bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: Calem

Nơi mua: WHOAU

Nơi mua: AREUM

Nơi mua: Calie

Không cần đầu tư quá nhiều món đồ mới, chỉ một vài chiếc cardigan mỏng với màu sắc và phom dáng khác nhau cũng đủ giúp tủ đồ đầu thu trở nên phong phú. Dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách, item này chính là lựa chọn lý tưởng để chị em vừa giữ được vẻ trẻ trung, vừa nâng tầm diện mạo theo hướng thanh lịch, sang trọng.