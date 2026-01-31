Một bước xuống xe của Triệu Lộ Tư khiến cõi mạng chấn động

Loạt hình ảnh Triệu Lộ Tư tham dự sự kiện của BVLGARI đang phủ sóng khắp cõi mạng xứ tỷ dân. Nữ minh tinh tiếp tục ghi điểm với nhan sắc ngày càng thăng hạng rõ rệt: gương mặt thanh tú, làn da căng mịn, thân hình "có da có thịt" trông đầy đặn, khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Không chỉ hoàn hảo trong loạt khoảnh khắc tại event, ngay cả hình ảnh xuống xe của mỹ nhân sinh năm 1998 cũng khiến cộng đồng mạng mê đắm. Phong thái tự tin, thần thái rạng rỡ của nữ diễn viên nhận về vô số lời khen ngợi, khẳng định sức hút mạnh mẽ của một trong những ngôi sao hot nhất Cbiz hiện nay.

Triệu Lộ Tư xuất hiện rạng rỡ tại event của BVLGARI. (Nguồn: Weibo)

Khoảnh khắc Triệu Lộ Tư bước xuống xe viral cõi mạng bởi nhan sắc quá đỗi cuốn hút. Mái tóc uốn lơi bồng bềnh buông nhẹ theo từng chuyển động, tôn lên gương mặt thanh tú và làn da trắng sáng. Nữ minh tinh toát lên vẻ tự tin, nhẹ nhàng tựa nữ chính ngôn tình khiến dân mạng khó lòng rời mắt, vòng 1 lấp ló giúp cô tăng thêm phần gợi cảm.

Khoảnh khắc bước xuống xe đẹp muốn "phong thần" của Triệu Lộ Tư. (Nguồn: Xiaohongshu)

Triệu Lộ Tư diện mẫu váy Haute Couture của Ronald van der Kemp - thiết kế vừa mới lên sàn diễn tại Paris ngày 28/1 vừa qua. Mẫu váy xẻ với gam màu đen chủ đạo, khoe khéo bờ vai thon, vóc dáng mảnh mai và đôi chân nuột nà.

Nàng đại sứ lựa chọn mẫu túi Serpenti Cuore 1968 đỏ nổi bật cùng trang sức và đồng hồ bản giới hạn của BVLGARI làm điểm nhấn, tăng thêm vẻ sang trọng cho diện mạo. Layout makeup ngọt ngào cùng màu son đỏ cũng giúp visual Triệu Lộ Tư bùng nổ. Tổng thể tạo hình không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sang và ấn tượng, phù hợp với visual ngôi sao xứ Trung.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong mọi khung hình với nhan sắc rạng rỡ, sang trọng và quyến rũ tại event của BVLGARI. (Nguồn: Weibo)

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc cũng như layout makeup, tạo hình của Triệu Lộ Tư.