5 cách không tốn kém để bạn tự "thải độc" da, lấy lại vẻ sáng mịn ngay trước Tết

Càng sát Tết, lịch trình bận rộn, ăn uống thất thường, thức khuya liên tục khiến làn da dễ rơi vào tình trạng xỉn màu, bí tắc, nổi mụn lặt vặt và kém mịn màng. Nhiều người nghĩ rằng muốn da đẹp nhanh phải đến spa hay đầu tư mỹ phẩm đắt tiền, nhưng thực tế, làn da có khả năng tự phục hồi rất tốt nếu được hỗ trợ đúng cách. Chỉ cần áp dụng 5 mẹo đơn giản, không tốn kém dưới đây, bạn hoàn toàn có thể "thải độc" cho da, giúp da thông thoáng, sáng mịn hơn rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn trước Tết.

1. Tẩy trang 2 bước - làm sạch sâu nhưng vẫn dịu nhẹ

Tẩy trang không chỉ dành cho người trang điểm. Dù chỉ dùng kem chống nắng hay tiếp xúc với khói bụi, làn da vẫn cần được làm sạch kỹ mỗi ngày. Tẩy trang 2 bước bao gồm dầu (hoặc sáp) tẩy trang để hòa tan lớp dầu thừa, kem chống nắng, bụi bẩn gốc dầu, sau đó là nước tẩy trang để làm sạch nốt cặn bẩn còn sót lại. Cách làm này giúp da sạch sâu hơn mà không cần chà xát mạnh, từ đó hạn chế bít tắc lỗ chân lông - nguyên nhân chính khiến da xỉn màu và dễ nổi mụn. Khi da được làm sạch đúng cách, các bước dưỡng sau cũng thẩm thấu tốt hơn, giúp da nhanh lấy lại độ trong mịn.

2. Đắp mặt nạ đất sét - hút bẩn, giải phóng lỗ chân lông

Mặt nạ đất sét được ví như "máy hút bụi" cho làn da, đặc biệt phù hợp khi da đang bí bách, nhiều dầu thừa. Chỉ cần đắp 1-2 lần/tuần, đất sét sẽ giúp hút sạch bã nhờn, cặn bẩn sâu trong lỗ chân lông, từ đó giúp da thông thoáng và sáng hơn. Lưu ý, không nên để mặt nạ khô cong trên da vì dễ gây mất nước. Khi mặt nạ bắt đầu se lại, hãy rửa đi và tiếp tục các bước cấp ẩm để da được cân bằng. Đều đặn duy trì, bạn sẽ thấy da mịn hơn, bớt sần sùi và giảm hẳn cảm giác nặng mặt trước Tết.

3. Xông hơi - kích thích tuần hoàn, giúp da hồng hào

Xông hơi là phương pháp "thải độc" da đơn giản mà nhiều người hay bỏ qua. Hơi nước ấm giúp lỗ chân lông giãn nở tạm thời, hỗ trợ đẩy bã nhờn và cặn bẩn ra ngoài, đồng thời kích thích tuần hoàn máu dưới da. Bạn có thể xông hơi bằng nước nóng thông thường hoặc thêm vài lát gừng, sả để tăng hiệu quả thư giãn. Chỉ cần xông khoảng 5-10 phút, 1 lần/tuần là đủ. Sau khi xông, nhớ rửa mặt nhẹ nhàng và cấp ẩm đầy đủ để da không bị khô. Làn da sau xông thường hồng hào, tươi tắn hơn trông thấy.

4. Uống nhiều nước - "thải độc" từ bên trong

Mọi phương pháp chăm sóc da bên ngoài sẽ kém hiệu quả nếu cơ thể thiếu nước. Uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố, hỗ trợ gan và thận hoạt động tốt hơn, từ đó làn da cũng trở nên sáng và căng mịn hơn. Trong những ngày cận Tết, hãy tập thói quen uống nước đều đặn, có thể bổ sung thêm nước ấm, trà thảo mộc hoặc nước chanh nhạt không đường. Khi cơ thể đủ nước, da sẽ giảm khô ráp, các nếp nhăn li ti mờ hơn và sắc da cũng tươi tắn hơn rõ rệt.

5. Đi ngủ sớm - bước "thải độc" da quan trọng nhất

Không có phương pháp làm đẹp nào hiệu quả bằng ngủ đủ giấc. Từ 23h đến 2h sáng là thời điểm da và cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ nhất. Thức khuya khiến quá trình tái tạo da bị gián đoạn, độc tố tích tụ nhiều hơn, dẫn đến da xỉn màu, quầng thâm và dễ lão hóa. Chỉ cần ngủ sớm hơn 30-60 phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy da sáng hơn, ít mụn và khỏe khoắn hơn hẳn sau vài ngày.

Dưới đây là 1 số sản phẩm thải độc cho da mà bạn có thể tham khảo ngay:

Sáp Tẩy Trang MizuMi 3-In-1 Melt Away Cleansing Balm

Nơi mua: MizuMi

Nước tẩy trang Hada Labo Micellar Water Acne Care

Nơi mua: Hada Labo

Mặt nạ đất sét beplain X LeoJ 120ml chiết xuất đậu xanh se khít lỗ chân lông giảm mụn đầu đen

Nơi mua: beplain

Mặt Nạ Đất Sét Dưỡng Da Chiết Xuất Tràm Trà Mary&May Cica Tea Tree Soothing Wash Off Pack

Máy Xông Hơi Mặt Thư Giãn Làm Sạch Chăm Sóc Da Tiện Lợi Dễ Dàng Tại Nhà TVQ Store

Nơi mua: Gia Dụng Top 1

Trước Tết, bạn không cần phải chi tiền cho những liệu trình đắt đỏ để có làn da đẹp. Chỉ với 5 mẹo đơn giản, tiết kiệm nhưng khoa học trên, làn da đã có thể được "thải độc", trở nên thông thoáng, sáng mịn và tràn đầy sức sống. Quan trọng nhất là duy trì đều đặn và lắng nghe làn da của mình. Da khỏe lên từng ngày cũng chính là cách bạn tự tin hơn khi bước vào năm mới.