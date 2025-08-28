"Món khai vị giảm cân" của gái Hàn: Ăn trước bữa chính là dáng đẹp eo thon

Nếu từng thắc mắc tại sao phụ nữ Hàn Quốc thường giữ được vóc dáng thon gọn cùng làn da mịn màng, thì câu trả lời có khi nằm ngay trên bàn ăn quen thuộc của họ. Một trong những bí quyết được nhiều cô gái Hàn áp dụng chính là ăn kimchi trước bữa chính . Không chỉ là món ăn truyền thống, kimchi còn được xem là "trợ thủ đắc lực" trong việc kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng.

Kimchi là món dưa muối lên men từ cải thảo, củ cải kết hợp cùng ớt bột, tỏi, gừng và nhiều loại gia vị khác. Theo nghiên cứu, trong 100g kimchi chỉ chứa khoảng 15–30 calo – cực kỳ thấp so với nhiều món ăn kèm khác. Bên cạnh đó, kimchi lại giàu vitamin A, C, K, chất xơ và khoáng chất . Đây là lý do vì sao nó thường xuyên xuất hiện trong gần như mọi bữa cơm của người Hàn, từ gia đình bình dân đến nhà hàng sang trọng.

Điểm đặc biệt của kimchi nằm ở chỗ: khi ăn trước bữa chính, lượng chất xơ dồi dào trong kimchi sẽ tạo cảm giác no nhanh và no lâu hơn . Nhờ vậy, bạn sẽ tự động ăn ít cơm hoặc món nhiều dầu mỡ trong bữa sau đó. Đây chính là mẹo mà các cô gái Hàn thường áp dụng để kiểm soát khẩu phần ăn mà không cần gò ép.

Không chỉ ít calo, kimchi còn nổi bật nhờ quá trình lên men tự nhiên , tạo ra nhiều probiotic (lợi khuẩn) rất tốt cho đường ruột. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, giảm tình trạng đầy bụng, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Chính điều này gián tiếp hỗ trợ việc đốt cháy năng lượng, giúp quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

Một lợi ích khác ít ai để ý: kimchi chứa nhiều chất chống oxy hóa từ tỏi, gừng và ớt. Những thành phần này không chỉ giúp kháng viêm, tăng cường miễn dịch mà còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa da. Có thể nói, ăn kimchi không chỉ giúp giảm cân mà còn giúp da sáng khỏe hơn – điều mà phái đẹp luôn mong muốn.

Cách ăn kimchi để giảm cân hiệu quả

Ăn trước bữa chính: Một phần nhỏ (50–80g) kimchi trước khi vào bữa sẽ giúp bạn hạn chế ăn quá nhiều tinh bột và dầu mỡ.

- Kết hợp cùng món ít calo: Bạn có thể ăn kimchi kèm salad, trứng luộc hoặc súp miso cho bữa nhẹ.

- Không nên lạm dụng: Dù tốt cho sức khỏe, nhưng kimchi vẫn chứa muối khá cao. Vì vậy, mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 100–150g để tránh nạp quá nhiều natri.

- Tự làm kimchi tại nhà: Kimchi homemade ít gia vị công nghiệp, tốt cho sức khỏe hơn so với các loại đóng hộp.